Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov

Nadal lahko že v Montrealu postane številka ena

Wawrinka še ni okreval po poškodbi kolena

3. avgust 2017 ob 18:42

Montreal - MMC RTV SLO

V ponedeljek se v Montrealu začenja turnir serije 1.000 in s tem tudi boj za številko ena svetovnega tenisa. Rafael Nadal bi se z zmago lahko povzpel na vrh.

Prvi igralec sveta Andy Murray je letos osvojil le en turnir - pred petimi meseci je bil najboljši v Dubaju. Lani je Škot blestel v drugem delu sezone, zato bo branil kar 5.460 točk in malo verjetno je, da bi lahko ohranil vodilno mesto.

30-letni Nadal vodi na lestvici, ki upošteva le letošnje izide s 7.095 točkami. Prejšnji teden se ni odločil za nastop v Hamburgu, čeprav so mu organizatorji na čelu z direktorjem turnirja Michaelom Stichom ponujali kar pol milijona evrov štartnine.

Roger Federer bo zaigral prvič po veličastni zmagi v Wimbledonu 16. julija. Švicar, ki bo v torek praznoval 36. rojstni dan, lani od turnirja na sveti travi zaradi poškodbe kolena ni več igral, zato ne brani niti točke več. V točkovanju letošnje sezone je z zmagami v Melbournu, Indian Wellsu, Miamiju, Halleju in Wimbledonu zbral že 6.545 točk in zaostaja 550 točk za Nadalom. Ključni bodo turnirji serije masters v Montrealu, Cincinnatiju in na Odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku.

Na Odprtem prvenstvu Kanade je Federer zmagal le dvakrat (2004 in 2006), obakrat v Torontu, ki gosti najboljše tenisače v sodih letih. V Montrealu bo igral prvič po letu 2011. "Z veseljem se vračam v Montreal, kjer nisem igral že kar nekaj let. Sezona 2017 je bila zame sijajna in veselim se vrnitve v Kanado," je pojasnil 19-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam. Letos ima kar 31 zmag in le dva poraza.

Wawrinka še ni okreval po poškodbi kolena

Stan Wawrinka, četrti igralec sveta, si še ni opomogel od poškodbe kolena, tako da bo izpustil turnirja v Montrealu in v Cincinnatiju.

"Po posvetih z zdravniki in mojim strokovnim štabom sem se odločil, da izpustim turnirja v Kanadi in Cincinnatiju, čeprav sem trdo delal, da bi se vrnil. Moja poškodba me še vedno navdaja z dvomom, če ne bom 100-odstotno prepričan, da sem pripravljen na največje napore, ne bom igral. Moja ekipa dela vse, da se čim prej vrnem na igrišča," je poudaril Wawrinka. Švicar upa, da bo pripravljen do začetka OP ZDA, ki se začne 28. avgusta. Lani je "Stan the Man" v finalu premagal Novaka Đokovića s 3:1 v nizih in se veselil tretje lovorike na turnirjih za grand slam.

A. G.