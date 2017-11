Nadal najstarejši tenisač na vrhu lestvice ATP ob koncu leta

Pomagala mu je tudi odsotnost Federerja

1. november 2017 ob 17:00

Pariz - MMC RTV SLO

Rafael Nadal si je po zmagi nad Južnim Korejcem Hjeon Čungom s 7:5 in 6:3 v drugem krogu turnirja serije 1.000 v Parizu že nabral zadostno prednost pred Rogerjem Federerjem in bo leto končal na vrhu lestvice ATP.

Španec je z zmago nad Južnim Korejcem zbral dovolj točk, da ga nihče izmed tekmecev do konca leta ne more več prehiteti na lestvici. Pri tem mu je pomagalo tudi to, da je njegov največji tekmec Federer zaradi utrujenosti odpovedal nastope v dvorani Bercy. 31-letni Nadal bo tako četrtič v karieri leto končal na prvem mestu, predtem mu je to uspelo v letih 2008, 2010 in 2013.

Letos je kralj peska osvojil šest turnirjev, blestel je tudi na turnirjih za grand slam. Desetič je bil najboljši na Roland Garrosu in tretjič na Odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Tudi januarja v Melbournu je igral v finalu, a je izgubil po pravem trilerju v petih nizih proti Federerju.

21. avgusta je "Rafa" zamenjal Andyja Murrayja na prvem mestu. Z 31 leti je postal najstarejši tenisač, ki je končal leto na prvem mestu v moderni teniški dobi (od leta 1973 naprej). Na večni lestvici vodi Pete Sampras, ki je bil kar šestkrat prvi igralec sveta ob koncu leta. Jimmy Connors in Roger Federer sta bila na vrhu petkrat, Ivan Lendl, John McEnroe, Novak Đoković in Nadal pa štirikrat.

Pred letom dni ni niti sanjal o številki ena

"Zelo sem srečen. To je bilo res neverjetno leto. Še pred letom dni si nisem upal niti sanjati, da bi znova lahko postal prvi igralec sveta. Zelo veliko pomeni, da bom ob koncu leta na vrhu. Vsekakor sezona še ni končana, imam še kakšen cilj pred seboj," je pojasnil Nadal, ki je prvič postal številka ena na svetu 18. avgusta 2008, ko je na vrhu zdržal 46 tednov, nato je bil prvi še 56 tednov (7. junij 2010-3. julij 2011) in še 39 tednov (7. oktober 2013-6. julij 2014). Letos je v vodstvu že enajst tednov, skupaj je to kar 152 tednov.

Na večni lestvici so pred njim Federer (302), Sampras (286), Lendl (270), Connors (268), Đoković (223) in McEnroe (170).