Nadal ne bo igral v Davisovem pokalu v Osijeku

Tudi Hrvati v zelo okrnjeni zasedbi

30. januar 2017 ob 18:51

Osijek - MMC RTV SLO

Poraženec v finalu Odprtega prvenstva Avstralije Rafael Nadal je odpovedal nastop za reprezentanco v prvem krogu Davisovega pokala s Hrvaško.

"Rafa" ima premalo časa za prilagoditev na razmere v dvorani Gradski vrt v Osijeku, hkrati pa potrebuje čas za regeneracijo po napornem dvotedenskem nastopu v Melbournu, kjer je v nedeljo po treh urah in 37 minutah izgubil finalni obračun proti Rogerju Federerju.

Namesto Nadala bo v ekipi petkratnih zmagovalcev Davisovega pokala, ki se vračajo v svetovno skupino po dveletni odsotnosti, nastopil Feliciano Lopez. Družbo mu bodo delali Roberto Bautista Agut, Pablo Carreno Busta in Marc Lopez.

Na drugi strani mreže bodo barve Hrvaške, ki je v prejšnji sezoni igrala v finalu z Argentino in ga izgubila po vodstvu z 2:1, nastopili Franko Škugor, Nikola Mektić, Ante Pavić in Marin Draganja. Kapetan izbrane vrste Krajan je ostal brez Marina Čilića in Borne Čorića, zato imajo Hrvati zelo malo možnosti.

A. G.