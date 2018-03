Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Roberto Bautista Agut se je veselil največje zmage v karieri. Foto: Reuters Dodaj v

Nadal odpovedal tudi Indian Wells in Miami

Bautista Agut v Dubaju do prvega naslova na turnirjih 500

3. marec 2018 ob 18:29

Dubaj - MMC RTV SLO

Roberto Bautista Agut je zmagovalec teniškega turnirja v Dubaju. V finalu je premagal Lucasa Pouilleja s 6:3 in 6:4. Naslednji teden se začenja turnir serije 1.000 v Indian Wellsu, kjer ne bo Rafaela Nadala.

Za 29-letnega Španca, ki je bil pred tem turnirjem na 23. mestu lestvice ATP, je to osma turnirska zmaga in prva na turnirjih serije 500. Zanjo je prejel 565.530 ameriških dolarjev, dobro polovico več kot pet let mlajši Francoz, ki je zapravil priložnost za šesti naslov v karieri in skok med prvih deset igralcev na svetu, kjer do zdaj še ni bil.

"Dubaj bo večno v mojem srcu. Trdo delam, da sem vsak dan boljši igralec, in druga turnirska zmaga letos po Aucklandu je dokaz, da sem na pravi poti," je dejal Bautista Agut, ki se bo v ponedeljek povzpel na 16. mesto lestvice ATP.

Nadal se želi vrniti na pesku

Nadal si je nogo poškodoval januarja v četrtfinalu uvodnega grand slama sezone v Melbournu, ko je predal dvoboj proti Marinu Čiliću. 31-letni Španec je odpovedal nastop v Acapulcu ta teden, izpustil pa bo tudi uvodna turnirja serije 1.000 v letošnji sezoni v Indian Wellsu in Miamiju. V torek je treniral v Acapulcu in obnovila se je poškodba noge.

"Žal se je obnovila poškodba. Zdaj potrebujem čas za regeneracijo, zato marca ne bom igral. Zelo mi je žal, da sem izpustil Acapulco in tudi oba turnirja v ZDA, ki sem ju imel v načrtu. Obetam si, da se bom vrnil za sezono na pesku," je sporočil trikratni zmagovalec Indian Wellsa in petkratni finalist v Miamiju.

Nadal je odpovedal ali predal dvoboj že na sedmih turnirjih (Pariz, London, Brisbane, Melbourne, Acapulco, Indian Wells, Miami).

DUBAJ

(3.057.135 am. dolarjev, trda podlaga)



Finale:

BAUTISTA AGUT (ŠPA/3) - POUILLE (FRA/2)

6:3, 6:4



Polfinale:

BAUTISTA AGUT (ŠPA/3) - DŽAZIRI (TUN)

6:3, 6:4

POUILLE (FRA/2) - KRAJINOVIĆ (SRB/7)

6:3, 6:7, 7:6

SAO PAULO

(582.870 am. dolarjev, pesek)



Polfinale:

FOGNINI (ITA/2) - CUEVAS (URU/3)

6:4, 6:2

JARRY (ČILE) - ZEBALLOS (ARG)

6:7, 6:4, 6:4

A. G.