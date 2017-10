Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Marin Čilić je trenutno najvišje uvrščen v karieri. Foto: Reuters Dodaj v

Nadal ostaja v vodstvu, Čilić napredoval na četrto mesto

Polona Hercog pridobila tri mesta

16. oktober 2017 ob 12:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na najnovejši računalniški lestvici najboljših teniških igralcev na prvih treh mestih ni sprememb, se je pa Hrvat Marin Čilić zavihtel na četrto.

Še naprej vodi Španec Rafael Nadal, na drugem mestu je Roger Federer, ki je v nedeljo Nadala premagal v finalu turnirja v Šanghaju, nekoliko zmanjšal zaostanek za njim, tretji je še naprej Škot Andy Murray. Na četrto mesto je do najvišje uvrstitve v karieri prišel Hrvat Marin Čilić, Srb Novak Đoković, ki že nekaj časa ne igra, pa je izgubil še eno mesto in je zdaj sedmi. Na šestem mestu ga je zamenjal Avstrijec Dominic Thiem.

Najboljši Slovenec Blaž Kavčič je pridobil eno mesto, zdaj je 105., Blaž Rola je napredoval 14 mest, zdaj je 236.

Na prvih desetih mestih lestvice najboljših teniških igralk ni prišlo do sprememb, drugi zaporedni teden je v vodstvu Romunka Simona Halep pred Španko Garbine Muguruza in Čehinjo Karolino Pliškovo. Tri mesta je pridobila najboljša Slovenka Polona Hercog, ki je v nedeljo osvojila ITF turnir z nagradnim skladom 25.000 dolarjev na Sardiniji. Mariborčanka je napredovala na 120. mesto.

LESTVICA ATP - ENTRY RANKINGS 16. OKTOBER 1. (1) R. NADAL ŠPA 10.465 2. (2) R. FEDERER ŠVI 8.505 3. (3) A. MURRAY VB 5.290 4. (5) M. ČILIĆ HRV 4.505 5. (4) A. ZVEREV NEM 4.400 6. (7) D. THIEM AVT 3.935 7. (6) N. ĐOKOVIĆ SRB 3.765 8. (9) G. DIMITROV BLG 3.590 9. (8) S. WAWRINKA ŠVI 3.450 10. (10) D. GOFFIN BEL 2.885 11. (11) P. CARRENO BUS. ŠPA 2.855 12. (12) M. RAONIĆ KAN 2.600 13. (16) J. ISNER ZDA 2.550 14. (17) S. QUERREY ZDA 2.525 15. (14) K. NIŠIKORI JAP 2.475 ... 105. (106) B. KAVČIČ SLO 524 236. (250) B. ROLA SLO 213 359. (338) G. ŽEMLJA SLO 123 LESTVICA WTA 16. OKTOBER 1. (1) S. HALEP ROM 6.175 2. (2) G. MUGURUZA ŠPA 6.135 3. (3) K. PLIŠKOVA ČEŠ 5.605 4. (4) E. SVITOLINA UKR 5.465 5. (5) V. WILLIAMS ZDA 4.642 6. (6) C. WOZNIACKI DAN 4.540 7. (7) J. OSTAPENKO LAT 4.510 8. (8) S. KUZNECOVA RUS 3.950 9. (9) C. GARCIA FRA 3.860 10. (10) J. KONTA VB 3.795 11. (12) A. KERBER NEM 3.122 12. (11) D. CIBULKOVA SLK 3.110 13. (13) K. MLADENOVIC FRA 2.910 14. (15) C. VANDEWEGHE ZDA 2.819 15. (16) S. STEPHENS ZDA 2.722 ... 120. (123) P. HERCOG SLO 496 185. (178) T. ZIDANŠEK SLO 306 234. (221) D. JAKUPOVIĆ SLO 231

T. J.