Nadal osvojil Toronto in odpovedal Cincinnati

V Montrealu slavje Simone Halep

13. avgust 2018 ob 07:40

Toronto - MMC RTV SLO

Rafael Nadaj je v finalu turnirja serije masters v Torontu preprečil vrnitev Stefanosa Cicipasa in osvojil 80. lovoriko v karieri. Po uri in 43 minutah je bil boljši s 6:2, 7:6.

Kazalo je, da bo zmaga Španca še bolj prepričljiva. Vodil je s 6:2 in 3:1, toda nepopustljivi Grk, ki je v prvih osmih servisnih igrah Nadala dobil le tri točke, je v deseti igri nenadoma naredil brejk in izenačil na 5:5. Cicipas je imel v 12. igri žogo za izenačenje v nizih na 1:1, a jo je Nadal ubranil. Podaljšano igro je po zaostanku mini brejka dobil s 7:4.

To je Nadalova peta turnirska zmaga letos, četrta v Kanadi, rekordna 33. na turnirjih serije masters (Đoković ji ima 30) in 80. v karieri. 50 turnirjev je dobil na grand slamih in turnirjih serije masters.

"Če bi mi to kdo povedal pred dvema tednoma, mu ne bi verjel. Lepo je tako začeti sezono na trdi podlagi. Ta zmaga je zame izjemno pomembna," je povedal Nadal, ki je nekaj ur pozneje odpovedal turnir v Cincinnatiju. "Žal mi je, da letos ne bom igral v Cincinnatiju. Moram skrbeti za svoje telo in ostati zdrav," je povedal Nadal, za katerega je bil Toronto edina priprava za OP ZDA, ki se bo v New Yorku začel 27. avgusta.

Tudi v Montrealu slavje številke ena

V finalu ženskega turnirja v Montrealu je v ponovitvi letošnjega finala Roland Garrosa Simona Halep še enkrat ugnala Sloane Stephens. Tokrat je bila boljša s 7:6, 3:6, 6:4.

MEDNARODNI TURNIR ATP SERIJE 1.000

TORONTO

(5.315.025 am. dolarjev, trda podlaga)



Finale:

NADAL (ŠPA/1) - CICIPAS (GRČ)

6:2, 7:6 (4)

MEDNARODNI TURNIR WTA SERIJE PREMIER

MONTREAL

(2.820.000 am. dolarjev, trda podlaga)



Finale:

HALEP (ROM/1) - STEPHENS (ZDA/3)

7:6 (6), 3:6, 6:4

Lestvica ATP: 1. (1) R. NADAL ŠPA 10.220 2. (2) R. FEDERER ŠVI 6.480 3. (4) J.-M. DEL POTRO ARG 5.410 4. (3) A. ZVEREV NEM 4.845 5. (5) G. DIMITROV BLG 4.700 6. (6) K. ANDERSON JAR 4.355 7. (7) M. ČILIĆ HRV 4.085 8. (8) D. THIEM AVT 3.665 9. (9) J. ISNER ZDA 3.570 10. (10) N. ĐOKOVIĆ SRB 3.445 11. (11) D. GOFFIN BEL 3.085 12. (12) D. SCHWARTZMAN ARG 2.380 13. (13) P. CARRENO BUSTA ZDA 2.290 14. (14) F. FOGNINI ITA 2.145 15. (27) S. CICIPAS GRČ 2.089 ... 83. (82) A. BEDENE SLO 725 246. (243) B. ROLA SLO 231 285. (277) B. KAVČIČ SLO 177 Lestvica WTA: 1. (1) S. HALEP ROM 8.061 2. (2) C. WOZNIACKI DAN 6.135 3. (3) S. STEPHENS ZDA 5.727 4. (4) A. KERBER NEM 5.255 5. (6) C. GARCIA FRA 4.680 6. (8) P. KVITOVA ČEŠ 4.550 7. (5) E. SVITOLINA UKR 4.470 8. (7) G. MUGURUZA ŠPA 4.400 9. (9) K. PLIŠKOVA ČEŠ 4.395 10. (10) J. GÖRGES NEM 3.905 11. (11) J. OSTAPENKO LAT 3.787 12. (12) D. KASATKINA RUS 3.525 13. (13) M. KEYS ZDA 3.127 14. (15) E. MERTENS BEL 2.960 15. (14) V. WILLIAMS ZDA 2.901 ... 74. (74) T. ZIDANŠEK SLO 832 75. (75) P. HERCOG SLO 830 94. (92) D. JAKUPOVIĆ SLO 716

R. K.