Nadal po petih urah z boljšimi živci kot Thiem

4. september 2018 ob 20:13,

zadnji poseg: 5. september 2018 ob 08:04

New York - MMC RTV SLO

Rafael Nadal in Dominic Thiem sta odigrala dvoboj letošnjega OP ZDA. Drugi moški četrtfinalni obračun je trajal kar 4 ure in 49 minut, odločala pa je podaljšana igra petega niza, ob koncu katerega je Avstrijec zgrešil smash in poslal Španca v polfinale s Juanom del Potrom.

Za Nadala se je večerni dvoboj začel katastrofalno, končal pa ob 2. uri zjutraj, a s širokim nasmeškom in hkrati sočustvovanjem s Thiemom, ki bi moral izenačiti tie-break na 6:6, a žogice ni znal zabiti, temveč jo je poslal daleč v avt. Španski as je po slabih petih urah igre tako slavil z 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4) in 7:6 (5).

"Zelo sem trpel, to je prava beseda," je dejal po svojem najdaljšem dvoboju v New Yorku. "Rekel sem Dominicu, da mi je žal. Res je dober dečko in moj drag prijatelj, a prepričan sem, da bo imel še veliko priložnosti za odmevne zmage," je dejal Španec po dvoboju: "Res je velik borec."

Začelo se je s 6:0, končalo z dramo

Prvi niz nikakor ni napovedoval, da se bo dvoboj v New Yorku zavlekel že v jutro. Španec je osvojil samo 7 točk, Avstrijec pa je v 26 minutah zavezal kravato. A nato se je začel maraton, Nadal je dobil dva zaporedna niza, dvoboj pa je postajal vse bolj izenačen. S 7:4 v podaljšani igri 4. niza je Thiem izenačil, v petem nizu pa sta oba zadržala svoj servis tako, da je znova odločal tie-break.

Na plano so udarili živci, oba sta po dvakrat izgubila točko na svoj servis, nihče pa si ni priigral dveh točk prednosti. Pri 6:5 je Thiem z močnim servisom skorajda že matiral Nadala, ki je komajda vrnil žogico, a nato si je 25-letnik privoščil usodno napako.

Statistika Nadal

Thiem

Prvi servis (%) 66 57 Asi 3 18 Dvojne napake 4 4 Neizsiljene napake 49 57 Winnerji 55 74 Osvojene točke 165 171 Osv. točke na mreži 20/22 20/32 Priložnosti za brejk 5/17 5/13



Forhend Argentinca preveč za Američana

Juan Martin del Potro je v prvem četrtfinalu Odprtega prvenstva ZDA s 6:7, 6:3, 7:6 in 6:2 ugnal Johna Isnerja. 29-letni Argentinec, ki je na igriščih Flushing Meadowsa pred devetimi leti osvojil edini grand slam v karieri, je v veliki vročini prevladoval po izgubljenem uvodnem nizu. Predvsem izjemen forhend je naredil razliko. Američan je naredil kar 52 neizsiljenih napak, "DelPo" pa le 14.

Statistika Del Potro

Isner

Prvi servis (%) 63 61 Asi 14 26 Dvojne napake 4 4 Neizsiljene napake 14 52 Winnerji 49 67 Osvojene točke 148 118 Osv. točke na mreži 20/22 20/32 Priložnosti za brejk 3/11 0/3

Slovo branilke naslova

Lanska zmagovalka Odprtega prvenstva ZDA Sloane Stephens je letošnje nastope v New Yorku končala v četrtfinalu. V veliki vročini jo je s 6:2 in 6:3 premagala Latvijka Anastasija Sevastova.

28-letna Sevastova, 19. nosilka, je prva Latvijka, ki se je uvrstila v polfinale OP ZDA. Igralki sta se lani prav tako pomerili v četrtfinalu, takrat je bila boljša Američanka. Enako je bilo prejšnji mesec v Montrealu. Sevastova je izkoristila pet izmed osmih priložnosti za odvzem servisa, Stephensova le dve od devetih. "Težko je bilo igrati," je po koncu obračuna pri več kot 32 stopinjah Celzija povedala Latvijka.

Serena na pohodu proti 24. naslovu

6-kratna zmagovalka Flushing Meadowsa Serena Williams bo nasprotnica Sevastove, potem ko je Američanka izločila še zadnjo preostalo igralko najboljše deseterice na svetovni lestvici. Dolgoletna številka 1 ženskega tenisa je namreč s 6:4 in 6:3 premagala 8. igralko sveta, Čehinjo Karolino Pliškovo. 36-letna Serena Williams v New Yorku lovi rekordni 24. naslov na turnirjih velike četverice, je proti češki tekmici sprožila 13 neubranljivih začetnih udarcev in se maščevala Pliškovi za poraz v polfinalu OP ZDA leta 2016.

Konec za Jakupovićevo in Hromačevo

Dalili Jakupović in Rusinji Irini Hromačevi se ni uspelo prebiti v polfinale turnirja dvojic. Po uri in 12 minutah sta morali priznati premoč avstralsko-ameriški navezi Ashleigh Barty/CoCo Vandeweghe, ki je bila boljša s 6:2 in 6:3.

NEW YORK

(20.456.000 am. dolarjev, trda podlaga)

Četrtfinale (M), tabela:

NADAL (ŠPA/1) - THIEM (AVT/9)

0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4), 7:6 (5)



DEL POTRO (ARG/3) - ISNER (ZDA/11)

6:7 (5), 6:3, 7:6 (4), 6:2



ČILIĆ (HRV/7) - NIŠIKORI (JAP/21)



ĐOKOVIĆ (SRB/6) - MILLMAN (AVS)



Četrtfinale (Ž), tabela:

S. WILLIAMS (ZDA/17) - KA. PLIŠKOVA (ČEŠ/8)

6:4, 6:3

SEVASTOVA (LAT/19) - STEPHENS (ZDA/3)

6:2, 6:3



KEYS (ZDA/14) - SUAREZ NAVARRO (ŠPA/30)



OSAKA (JAP/20) - CURENKO (UKR)



Dvojice (Ž), četrtfinale:

BARTY/VANDEWEGHE (AVS/ZDA/13) - JAKUPOVIĆ/HROMAČEVA (SLO/RUS)

6:2, 6:3

