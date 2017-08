Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Rafael Nadal bo v ponedeljek prvič po juliju 2014 spet na vrhu lestvice ATP. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nadal s tolažilno nagrado povsem zadovoljen

Neobičajni polfinalisti turnirja serije 1000 v Cincinnatiju

19. avgust 2017 ob 08:21

Cincinnati - MMC RTV SLO, STA

Avstralec Nick Kyrgios je v četrtfinalu teniškega mastersa v Cincinnatiju s 6:2 in 7:5 premagal Rafaela Nadala, vseeno pa bo Španec v ponedeljek nova številka ena na teniški lestvici.

Nadal je slabo začel dvoboj, Kyrgios mu je dvakrat vzel servis in povedel s 4:0. V drugem nizu je bila ključna enajsta igra, ko je Kyrgiosu uspel brejk, vodstvo 6:5 pa je znal v naslednji igri spremeniti v odmevno zmago. 22-letni Kyrgios je serviral deset asov.

"Nick je odličen igralec, sam pa sem igral slabo," je na kratko komentiral Nadal, ki pa ima vseeno razlog za veliko zadovoljstvo, saj bo v ponedeljek na vrhu teniške lestvice zamenjal Andyja Murrayja. To je bilo jasno že v ponedeljek, ko je Roger Federer odpovedal nastop v Cincinnatiju.

"Da se po treh letih spet vrnem na prvo mesto teniške lestvice, je nekaj čudovitega, res sem vesel," je povedal Nadal in misli že usmeril k Odprtemu prvenstvu ZDA, kjer je zmagal v letih 2010 in 2013. "Pokazati želim, zakaj sem na vrhu lestvice. V New Yorku si želim pokazati svoj najboljši tenis."



Tako Kyrgios kot Nadal sta imela naporen petkov urnik, saj sta morala najprej odigrati še dvoboja osmine finala. Kyrgios je v treh nizih izločil Iva Karlovića, Nadal pa v dveh nizih rojaka Alberta Ramosa Vinolasa.

Kyrgiosa zdaj čaka španski veteran David Ferrer, ki igra odlično in je v četrtfinalu s 6:3 in 6:3 premagal tretjega nosilca Dominica Thiema.

Prvič po Parizu 2012 se bo zgodilo, da v polfinalu turnirja serije 1000 ne bo enega od velike četverice (Nadal, Federer, Đoković, Murray).

MEDNARODNI TURNIR ATP SERIJE 1.000, CINCINNATI

(4.973.120 am. dolarjev, trda podlaga)



Četrtfinale, tabela:

KYRGIOS (AVS) - NADAL (ŠPA/1)

6:2, 7:5



FERRER (ŠPA) - THIEM (AVT/3)

6:3, 6:2



ISNER (ZDA/14) - DONALDSON (ZDA)

7:6, 7:5



DIMITROV (BLG/7) - SUGITA (JAP)

6:2, 6:1

MEDNARODNI TURNIR WTA, CINCINNATI

(2.836.904 am. dolarjev, trda podlaga)



Četrtfinale, tabela:

PLIŠKOVA (ČEŠ/1) - WOZNIACKI (DAN/6)

6:2, 6:4



MUGURUZA (ŠPA/4) - KUZNECOVA (RUS/8)

6:2, 5:7, 7:5



STEPHENS (ZDA) - GÖRGES (NEM)

6:1, 7:6



HALEP (ROM/2) - KONTA (VB/7)

6:4, 7:6

