Nadal se bo vrnil v Acapulcu - obeta se napet boj za številko ena

Španec želi ostati kralj peska

5. februar 2018 ob 17:30

Madrid - MMC RTV SLO

Rafael Nadal se bo vrnil konec februarja na turnirju v Acapulcu. 31-letni Španec je zunaj tekmovalnega pogona od četrtfinala proti Marinu Čiriću na Odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu.

Pred dvema tednoma je Nadal predal obračun proti Hrvatu zaradi poškodbe stegenske mišice. Prvi igralec na lestvici ATP in 16-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam je že dvakrat slavil na turnirju v znanem mehiškem letoviškem mestu.

V njegovih zmagovitih letih 2005 in 2013 se je v Acapulcu igralo na pesku, od leta 2014 pa je turnir na trdi podlagi. Turnir v Acapulcu se bo začel 26. februarja.

"Res mi je bilo zelo žal, da sem končal turnir v Avstraliji poškodovan. Igral sem zelo dobro in imel sem lepe možnosti. Trenutno želim le hitro okrevati. Zame je ključno obdobje na pesku med Monte Carlom in Roland Garrosom. Moj cilj je, da sem najboljši igralec na pesku na svetu tudi letos," je pojasnil Nadal, ki mora priti vsaj do polfinala v Acapulcu, če želi ohraniti številko ena.

Obeta se zelo napet boj za številko ena

Njegov večni tekmec Roger Federer je napovedal, da bo igral v Dubaju, kjer bi se z zmago lahko znova povzpel na prvo mesto lestvice ATP. Razlika je 155 točk. Marca bo 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam branil naslova v Indian Wellsu in Miamiju in takrat bi lahko Nadal znova zavzel vrh, če ga bo konec februarja izgubil.

A. G.