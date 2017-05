Nadal se je pošteno spotil proti Fogniniju

Đoković proti Almagru komaj izvlekel celo kožo

10. maj 2017 ob 16:11,

zadnji poseg: 10. maj 2017 ob 19:58

Madrid - MMC RTV SLO

Nekdanja številka ena svetovnega tenisa Novak Đoković se je moral v 2. krogu turnirja v Madridu pošteno potruditi, da je strl odpor Nicolasa Almagra. Srb je dvoboj dobil s 6:1, 4:6 in 7:5.

Dvoboj se je začel presenetljivo, saj je Nole že v uvodni igri izgubil začetni udarec, a se je hitro pobral, z re-breakom je izid poravnal na 1:1, nato pa po zaslugi odlične igre z osnovne črte Špancu trikrat odvzel servis za zmago v prvem nizu s 6:1.

V drugem nizu sta bila igralca zelo izenačena, trenutek odločitve je nastopil šele v 10. igri, ko je Almagro izkoristil drugo od dveh priložnosti za edini odvzem servisa v drugem nizu in zmago s 4:6.

Almagro povedel že s 3:0

Almagro se je zelo razigral, z natančnimi udarci je paral živce nasprotniku, tudi njegov začetni udarec se je močno popravil, asi so bili vse pogostejši. Prav zaradi izjemne igre je v odločilnem nizu povedel že s 3:0, potem ko je v drugi igri izkoristil drugo od dveh ponujenih priložnosti za brejk. Đokoviću je uspel brejk v peti igri za zmanjšanje zaostanka na 2:3, v deseti igri je serviral celo za obstanek v dvoboju, a je igro dobil brez izgbuljene točke (5:5).

Prelomna 11. igra

Dvoboj se je dokončno prelomil v 11. igri tretjega niza, ko je Almagro za trenutek popustil, Đoković pa je vse skupaj izkoristil in Špancu odvzel začetni udarec. Najprej je s krasnim paralelnim udarcem žogico poslal na črto in izenačil na 30:30, sledila sta dva predolga forhenda nasprotnika za vodstvo Srba s 6:5. Almagro je igral zelo pasivno, ni več napadal tako kot ob koncu drugega in začetku tretjega niza, za nameček je domačinu nagajal še veter. V 12. igri sta oba tenisača grešila, manj napak je storil Đoković. Ta si je po dveh urah in 15 minutah priigral prvo zaključno žogico, ki jo je Almagro poslal v mrežo.

Zmaga pomembna za samozavest

"Ko ne zmaguješ več tako pogosto, moraš storiti vse, da si povrneš samozavest. Dobiti takšen dvoboj, kakršnega sem danes, vsekakor zelo pomaga načeti samozavesti," je po dvoboju dejal Beograjčan, ki letos brani naslov iz Madrida. O nasprotniku je še dejal: "Almagro rad igra na pesku. Bil je zelo motiviran. Ima zelo močne udarce, zelo je natančen. Z obeh kotov zadeva na črto. Če ne dela napak, lahko premaga kogar koli."

Đoković je sicer odigral prvi dvoboj, potem ko je pred začetkom turnirja sporočil, da se je razšel s trenerjem Marjanom Vajdo, fizioterapevtom Miljanom Amanovićem in trenerjem za fizično pripravo Gebhardom Philom Gritschem. Kot možen novi trener se vse bolj omenja Andre Agassi.

Nadal le ugnal žilavega Fogninija

V naslednji krog se je po hudem boju s Fabiem Fogninijem uvrstil tudi ljubjlenec madridskega občinstva Rafael Nadal. Ta se je moral pošteno spotiti, da je premagal žilavega Italijana, ki je popustil šele povsem na koncu dvoboja, ko je v 10. igri odločilnega niza Majorčanu podaril drugo zaključno žogico. Prvo je še uspel z izjemnim udarcem na zadnjo črto ubraniti, nato je odgovoril in si priigral prednost z vrhunsko bekhend diagonalo, potem pa se mu je igra sesula. Po dvojni napaki je žogico še enkrat poslal v mrežo in Špancu podaril drugo zaključno žogico, po predlolgem udarcu je bilo upov po zmagi konec.

Madrid (M), 2. krog, tabela:

(6.408.230 evrov, pesek)



MURRAY (VB/1) - COPIL (ROM)

6:4, 6:3

ČORIĆ (HRV) - HERBERT (FRA)



DIMITROV (BLG/12) - KARLOVIĆ (HRV)



THIEM (AVT/8) - DONALDSON (ZDA)

6:3, 6:4

WAWRINKA (ŠVI/3) - PAIRE (FRA)



CUEVAS (URU) - MAHUT (FRA)

5:7, 6:4, 6:4

BERDYCH (ČEŠ/11) - HAASE (NIZ)

7:6, 6:3

ČILIĆ (HRV/7) - A. ZVEREV (NEM)



RAONIĆ (KAN/5) - MULLER (LUKS)

6:4, 6:4

GOFFIN (BEL/9) - MAYER (NEM)

7:6, 6:0

KYRGIOS (AVS/16) - HARRISON (ZDA)

6:3, 6:3

NADAL (ŠPA/4) - FOGNINI (ITA)

7:6 (3), 3:6, 6:4

NIŠIKORI (JAP/6) - SCHWARTZMAN (ARG)

1:6, 6:0, 6:4

FERRER (ŠPA) - TSONGA (FRA/10)

b.b.

F. LOPEZ (ŠPA) - SIMON (FRA)

6:3, 3:6, 7:6 (3)

ĐOKOVIĆ (SRB/2) - ALMAGRO (ŠPA)

6:1, 4:6, 7:5

MADRID (Ž), osmina finala, tabela

(5.439.000 evrov, pesek)



KERBER (NEM/1) - BOUCHARD (KAN)



KUZNECOVA (RUS/8) - VANG (KIT)

6:4, 7:5

MLADENOVIC (FRA/14) - DODIN (FRA)



CIRSTEA (ROM) - DOI (JAP)

7:5, 3:6, 6:1

VANDEWEGHE (ZDA) - SUAREZ NAV. (ŠPA)

5:7, 6:4, 7:5

HALEP (ROM/3) - STOSUR (AVS/16)

6:4, 4:6, 6:4

BERTENS (NIZ) - BEGU (ROM)

6:1, 7:5

SEVASTOVA (LAT) - ARRUABERRENA (ŠPA)

7:5, 6:2

Mitja Lisjak