Nadal se je potil tri ure in 20 minut ‒ v četrtfinalu ga čaka Thiem

V večernem sporedu bo Ćorić izzval del Potra

2. september 2018 ob 17:00,

zadnji poseg: 3. september 2018 ob 01:26

New York - MMC RTV SLO

Rafael Nadal je v osmini finala zadnjega turnirja za grand slam sezone v New Yorku izločil Nikoloza Basilašvilija s 6:3, 6:3, 6:7 in 6:4 po treh urah in 20 minutah. Branilec naslova se bo v četrtfinalu pomeril z Dominicom Thiemom.

32-letni Španec, ki je v petek po štirih urah in 23 minutah ugnal Karena Hačanova, je hitro dobil uvodna niza. Gruzijec je najboljšo igro prikazal v tretjem nizu, ko mu je v tretji igri uspel prvi brejk na dvoboju. "Rafa" je takoj izenačil na 2:2, nato pa je odločala podaljšana igra. Nadal je zapravil vodstvo s 3:1 in Basilašvili je unovčil drugo priložnost za znižanje na 2:1 v nizih.

V četrtem nizu je Nadal hitro našel višjo prestavo. Že v uvodni igri je odvzel servis Basilašviliju, ki pa je uspel izenačiti na 3:3. V sedmi igri se je poznalo, da je Gruzijec že pošteno utrujen. Nadal je dobil zadnji dve igri na svoj servis brez izgubljene točke in končal obračun s sedmim asom.

Statistika Nadal

Basilašvili

Prvi servis (%) 65 56 Asi 7 8 Dvojne napake 3 8 Neizsiljene napake 19 59 Winnerji 30 56 Osvojene točke 133 113 Osv. točke na mreži 6/9 12/20 Priložnosti za brejk 6/16 2/7



"Že drugi obračun sem moral igrati štiri nize. V tretjem nizu sem imel prednost v podaljšani igri, vendar je Basilašvili igral odlično. Izgubil sem nadzor, saj je zares zelo močno udarjal z osnovne črte. To je bila zelo pomembna zmaga, saj sem bil zelo utrujen po dolgem dvoboju v petek s Hačanovom. V četrtfinalu ne bo prav nič laže, Thiema dobro poznam. Premagam ga lahko samo z najboljšo igro," je poudaril prvi igralec sveta.

Thiem gladko odpravil Andersona

Na stadionu Louisa Armstronga je Thiem ugnal lanskega finalista Kevina Andersona s 7:5, 6:2 in 7:6. Južnoafričan je bil tudi poleti v odlični formi, saj je v Wimbledonu izločil Rogerja Federerja po zaostanku z 0:2 in se prebil vse do finala. V uvodnem nizu je Avstrijec do edinega odvzema servisa prišel v enajsti igri. Anderson je nato popustil v drugem nizu, ko je v prvi in sedmi igri izgubil začetni udarec. Najbolj napet je bil tretji niz, ko sta oba zadržala vse igre na svoj servis, podaljšano igro pa je dobil Thiem s 7:2.

Serena z 18 asi do četrtfinala

Šestkratna zmagovalka Odprtega prvenstva ZDA Serena Williams je s 6:0, 4:6 in 6:3 premagala Kaio Kanepi. Estonka je prikazala zelo dobro igro, vendar ni uspela ponoviti senzacije z uvodnega dne turnirja, ko je izločila prvo igralko sveta Simono Halep. Serena je odlično servirala, zadela je kar 18 asov.

V prvem nizu je Kanepijeva osvojila le šest točk, Serena jo je z agresivno igro nadigrala že po 18 minutah. Estonka je prišla do brejka v uvodni igri drugega niza. Povedla je s 5:2, a se je Američanka vrnila in imela celo dve priložnosti za izenačenje na 5:5. Kanepijeva je unovčila tretjo priložnost za izenačenje na 1:1 v nizih. V odločilnem nizu je Serena hitro povedla s 3:0, nato pa z izjemnimi servisi (osem asov v tretjem nizu) zadržala prednost do konca. V četrtfinalu se bo v torek srečala s Karolino Pliškovo.

"Vedno je lepo dobiti niz s 6:0, a to nič ne pomeni za drugi niz. Hitro sem izgubila servis in Kanepijeva se je razigrala, zares je neverjetno močno udarjala po žogi. Nikakor ni bilo lahko, a zanesla sem se lahko na servis," je bila vesela Serena.

V nočnem sporedu bo branilka naslova Sloane Stephens igrala z Elise Mertens. Sledil bo zelo zanimiv obračun med Juanom Martinom del Potrom in Borno Ćorićem.

Jakupovićeva že v četrtfinalu dvojic

Dalila Jakupovič in Rusinja Irina Hromačeva sta v konkurenci ženskih dvojic prišli do tretje zmage. V osmini finala sta premagali japonsko-gruzijsko navezo Nao Hibino-Oksana Kalašnikova s 6:4 in 6:1. Slovensko-ruski par je uvodoma ukanil Španki Anabel Medina in Arantxo Parra, zatem pa še ameriško navezo Jennifer Brady-Asio Muhammad.

NEW YORK, osmina finala (M), tabela

(20.456.000 am. dolarjev, trda podlaga)



NADAL (ŠPA/1) - BASILAŠVILI (GRU)

6:3, 6:3, 6:7 (6), 6:4

THIEM (AVT/9) - ANDERSON (JAR/5)

7:5, 6:2, 7:6 (2)

DEL POTRO (ARG/3) - ĆORIĆ (HRV/20)



ISNER (ZDA/11) - RAONIC (KAN/25)

3:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:2

ČILIĆ (HRV/7) - GOFFIN (BEL/10)



NIŠIKORI (JAP/21) - KOHLSCHREIBER (NEM)



ĐOKOVIĆ (SRB/6) - SOUSA (POR)



FEDERER (ŠVI/2) - MILLMAN (AVS)

Osmina finala (Ž), tabela:

S. WILLIAMS (ZDA/17) - KANEPI (EST)

6:0, 4:6, 6:3

KA. PLIŠKOVA (ČEŠ/8) - BARTY (AVS/18)

6:4, 6:4

STEPHENS (ZDA/3) - MERTENS (BEL/15)



SEVASTOVA (LAT/19) - SVITOLINA (UKR/7)

6:3, 1:6, 6:0

SUAREZ NAVARRO (ŠPA/30) - ŠARAPOVA (RUS/22)



KEYS (ZDA/14) - CIBULKOVA (SLK/29)



OSAKA (JAP/20) - SABALENKA (BLR/26)



VONDROUŠOVA (ČEŠ) - CURENKO (UKR)

Dvojice (Ž), osmina finala:

JAKUPOVIĆ/ HROMAČEVA (SLO/RUS) -

HIBINO/KALAŠNIKOVA (JAP/GRU)

6:4, 6:1

Mešane dvojice, osmina finala:

OLARU/ŠKUGOR (ROM/HRV) -

SREBOTNIK/VENUS (SLO/NZL/7)

4:6, 6:4, 16:14

A. G.