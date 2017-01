Nadal slavil zmago po maratonu

Serena Williams niza suverene igre

21. januar 2017 ob 08:00,

zadnji poseg: 21. januar 2017 ob 16:03

Melbourne - MMC RTV SLO

Rafael Nadal je v enem od derbijev 3. kroga teniškega turnirja v Melbournu proti Alexandru Zverevu zaostajal v nizih z 2:1, a se po preobratu vendarle uvrstil med 16.

Dvoboj je bolje začel Nemec, ki mu je že v prvi igri uspelo odvzeti servis. To prednost je zadržal vse do konca niza, ki ga je dobil s 6:4. Tudi v drugem nizu je odločil en sam brejk, ki je Špancu uspel v četrti igri, niz je dobil s 6:3.

V tretjem nizu sta bila oba suverena na svoj servis, saj nista ponudila niti ene priložnosti za brejk, podaljšano igro je s 7:5 dobil 24. nosilec. Jezni Španec je v nadaljevanju dvignil raven iger in v četrtem nizu povedel s 3:0 in niz varno pripeljal do zmage s 6:3.

Španec vesel, da je dobil maraton

Nadal je bolje začel odločilni niz, saj je hitro povedel z 2:0. Zverev se je za kratko še vrnil, saj je izenačil na 2:2, a nato ni več osvojil niti ene igre. "Vsi dobro vedo, kako dober je Alexander, on je prav gotovo prihodnost našega športa, a ne le prihodnost, tudi sedanjost je njegova. Obračun je bil res naporen, vesel sem, da sem zmagal. Še posebej zato, ker sem zadnje čase izgubil kar nekaj petih nizov," se je po deseti uvrstitivi v osmino finala Melbourna veselil Nadal.

Polnočni obračun v areni Roda Laverja

Zadnji obračun dneva med Grigorjem Dimitrovom in Richardom Gasquetom se je zaradi dolgega urnika začel šele ob 23.58 po lokalnem času. Bolgar je nato gladko slavil s 6:3, 6:2 in 6:4.

Serena Williams izgubila štiri igre

Odlične igre še vedno prikazuje Serena Williams, ki je rojakinjo Nicole Gibbs premagala s 6:1 in 6:3. "Igrala sem dobro, najbolj sem vesela, da mi je igre s treningov uspelo prenesti na tekme. Upam, da bom nadaljevala v podobnem ritmu," je navdušeno pripovedovala druga igralka sveta.

Makarova izločila šesto nosilko

Za presenečenje je poskrbela Rusinja Jekaterina Makarova, ki je s 6:2, 6:7 in 6:3 izločila šesto nosilko Dominiko Cibulkovo. "Še nikoli prej nisem premagala Cibulkove, a dvakrat sem izgubila po treh nizih, zato sem pričakovala napet, dolg obračun. Vodila sem že s 6:2 in 4:0, nato je začela igrati res nor tenis. Zgodil se je preobrat, zadovoljna pa sem, da sem se v zadnjem nizu spet zbrala," je povedala Makarova.

Moški, 3. krog, spodnji del tabele:

MONFILS (FRA/6) - KOHLSCHREIBER (NEM/32)

6:3, 7:6 (1), 6:4

NADAL (ŠPA/9) - A. ZVEREV (NEM/24)

4:6, 6:3, 6:7 (5), 6:3, 6:2

BAUTISTA AGUT (ŠPA/13) - FERRER (ŠPA/21)

7:5, 6:7 (6), 7:6 (3), 6:4

RAONIĆ (KAN/3) - SIMON (FRA/25)

6:2, 7:6 (5), 3:6, 6:3

THIEM (AVT/8) - PAIRE (FRA)

6:1, 4:6, 6:4, 6:4

GOFFIN (BEL/11) - KARLOVIĆ (HRV/20)

6:3, 6:2, 6:4

DIMITROV (BLG/15) - GASQUET (FRA/18)

6:3, 6:2, 6:4

ISTOMIN (UZB) - CARRENO BUSTA (ŠPA/30)

6:4, 4:6, 6:4, 4:6, 6:2

Ženske, 3. krog, spodnji del tabele:

PLIŠKOVA (ČEŠ/5) - OSTAPENKO (LAT)

4:6, 6:0, 10:8

GAVRILOVA (AVS/22) - BACSINSZKY (ŠVI/12)

6:3, 5:7, 6:4

BRADY (ZDA) - VESNINA (RUS/14)

7:6 (4), 6:2

LUČIĆ BARONI (HRV) - SAKKARI (GRČ)

3:6, 6:2, 6:3

MAKAROVA (RUS/30) - CIBULKOVA (SLK/6)

6:2, 6:7 (3), 6:3

KONTA (VB/9) - WOZNIACKI (DAN/17)

6:3, 6:1

STRYCOVA (ČEŠ/16) - GARCIA (FRA/21)

6:2, 7:5

S. WILLIAMS (ZDA/2) - GIBBS (ZDA)

6:1, 6:3

S. J.