Nadal: To ni bil rezultat, ki sem ga pričakoval

Odmevi po epskem dvoboju Müller - Nadal Rafael Nadal je v ponedeljek Wimbledonu pomahal v slovo. Foto: Reuters Na začetku dvoboja se mi je ponudila priložnost, ki je nisem izkoristil. Neumno je zdaj govoriti o tem, a če bi v tretji ali četrti igri prvega niza nasprotniku odvzel začetni udarec, bi bil zdaj najbrž v povsem drugačnem položaju. Rafael Nadal Nadal sicer ni storil veliko nevsiljenih napak, a v ključnih trenutkih je z nezbranostjo zamudil ponujene priložnosti, ki bi mu odprle vrata v četrtfinale. Foto: Reuters Sorodne novice Hladnokrvni Müller po epskem maratonu izločil Nadala

11. julij 2017 ob 08:15

Wimbledon - MMC RTV SLO

"V tem trenutku je težko biti pozitiven," je po izpadu iz Wimbledona dejal 4. nosilec turnirja Rafael Nadal, ki je moral priznati premoč 34-letnemu Gillesu Müllerju.

V ponedeljek so bili teniški sladokusci lahko navdušeni po epskem dvoboju med Müllerjem in Nadalom. Slednji je letos na "sveti travi" kotiral zelo visoko, a se je moral posloviti že pred četrtfinalom in bo moral na morebitno končno zmago v Wimbledonu počakati še vsaj leto dni.

Dvoboja z Luksemburžanom ni začel najbolje, prva dva niza je izgubil, nato uprizoril vrnitev, v odločilnem petem nizu pa ni uspel streti odpora 26. igralca sveta, po štirih urah, 47 minutah in 389 točkah je moral priznati poraz in se sprijazniti z izpadom iz letošnjega Odprtega prvenstva Velike Britanije (6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13).

Osvojil 7 točk več od nasprotnika

"Dvoboja nisem začel dobro. On je igral dobro, jaz pa ne, še posebej v prvih dveh nizih, ko sem storil nekaj napak. Ves čas je bilo napeto, izenačeno, težko je bilo. Gilles je igral dobro, v petem nizu pravzaprav odlično. Boril sem se do zadnje točke. To ni bila moja najboljša predstava, a igral sem tudi proti zelo dobremu nasprotniku. Lahko mu le čestitam," so bile prve besede skrušenega Nadala, ki je turnir nv Wimbledonu osvojil dvakrat, in sicer v letih 2008 in 2010. Majorčan je v dvoboju zadel 77 winnerjev, storil le 17 nevsiljenih napak, serviral 23 asov, dobil 80 odstotkov točk po prvem servisu in osvojil celo 7 točk več od nasprotnika (198:191) - a vse to ni bilo dovolj za četrtfinale. "Izgubil sem v osmini finala. To ni bil rezultat, ki sem ga pričakoval. Res je, na turnirju sem odigral nekaj dobrih dvobojev, res pa je tudi, da danes nisem želel izgubiti. V tem trenutku je težko biti pozitiven," je dodal.

Müller vsekakor ni bil lahek nasprotnik. Luksemburški veteran pri 34 letih najverjetneje igra najboljši tenis svoje kariere, dobil je turnir na travnati podlagi na Nizozemskem, ko je v finalu premagal Iva Karlovića, v Queens Clubu se je prebil do polfinala, tudi sicer je letos igral odlično, dobil je turnir na trdi podlagi v Sydneyju. Proti Nadalu pravzaprav ni mogel odigrati bolje, zadel je 95 winnerjev in ubranil 14 od 16 priložnosti za break. "Na začetku dvoboja se mi je ponudila priložnost, ki je nisem izkoristil. Neumno je zdaj govoriti o tem, a če bi v tretji ali četrti igri prvega niza nasprotniku odvzel začetni udarec, bi bil zdaj najbrž v povsem drugačnem položaju. Vendar tega nisem uspel storiti," je priznal Nadal, ki je junija letos dopolnil 31 let. Nadal je tako pred četrtfinalom v Wimbledonu izpadel že šestič v karieri. Le še na Odprtem prvenstvu ZDA je izpadel tolikokrat v osmini finala. Obenem še nikoli v karieri v posameznem dvoboju ni odigral več iger kot prav proti Müllerju (66).

Müller želel čim prej končati

Ta je zdržal pritisk. Ne le Nadala, tudi občinstva, ki je postajalo iz točke v točko glasnejše, bilo je na Špančevi strani. Müller se ni 'zlomil' pod pritiskom, še naprej je igral suvereno in se drugič uvrstil v četrtfinale turnirja za grand slam. Predtem mu je to uspelo na OP ZDA leta 2008, ko je moral v treh nizih priznati premoč poznejšemu zmagovalcu turnirja Rogerju Federerju. "V zadnjem nizu sem vseskozi razmišljal o tem, kako moramo dvoboj zaključiti čim prej, preden ga prekinejo zaradi slabe vidljivosti. Nisem želel igrati še naslednji dan. Zavedal sem se, da nama bodo pustili igrati še maksimalno 10, 15 minut. Rekel sem si, 'pojdi na vse ali nič'. K sreči se je izšlo," je po dvoboju dejal Müller, ki je na mreži osvojil 59 od 83 točk.

Luksemburžan se bo v četrtfinalu pomeril s 7. nosilcem, Marinom Čilićem, ki bo četrtič zapored zaigral v četrtfinalu Wimbledona. Za zdaj se mu še ni uspelo prebiti do polfinala.

VIDEO Müller po maratonu poslal Nadala domov

Mitja Lisjak