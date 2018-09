Nadal v poslastici strl Hačanova, Serena prepustila sestri le tri igre

Stephensova izločila Azarenko

31. avgust 2018 ob 20:32,

zadnji poseg: 1. september 2018 ob 03:27

New York - MMC RTV SLO

Rafael Nadal je v najboljšem obračunu letošnjega Odprtega prvenstva ZDA premagal Karena Hačanova s 5:7, 7:5, 7:6 in 7:6. Obetavni Rus je popustil v ključnih trenutkih. Serena Williams je odpravila sestro Venus s 6:1 in 6:2.



32-letni Španec je dobil vse pomembne točke v odločilnih trenutkih. Ohladitev in zaprta streha nad stadionom Arthurja Asha nista pomagala branilcu naslova, ki je bil že v velikih težavah. Hačanov je imel lepo priložnost za vodstvo z 2:0 v nizih, tudi v tretjem nizu je bil blizu, v četrtem nizu pa je zapravil zaključno žogo, ki bi pomenila peti niz. Gledalci so uživali v štirih urah in 23 minutah vrhunskega tenisa.

Statistika Nadal

Hačanov

Prvi servis (%) 62 67 Asi 0 22 Dvojne napake 3 9 Neizsiljene napake 38 55 Winnerji 49 66 Osvojene točke 162 155 Osv. točke na mreži 28/40 27/45 Priložnosti za brejk 5/13 5/11

Udaren štart Hačanova

22-letni Rus, ki velja za enega največjih talentov svetovnega tenisa, je blestel v uvodnem nizu. Servis je deloval brezbibno (skupaj kar 22 asov), z bekhendom pa je Nadalu povrzročal velike težave. V enajsti igri je odvzel servis Špancu in nato unovčil četrto priložnost za zmago v prvem nizu.

Rus zapravil lepo priložnost za 2:0n v nizih

Tudi v drugem nizu je Rus igral sijajno. Pri vodstvu s 5:4 je serviral za vodstvo z 2:0 v nizih. Nadal je pri 30/30 odigral dve odlični točki in prišel do izenačenja na 5:5. V 12. igri je imel Hačanov prednost 40/15 in podaljšana igra je bila na vidiku, a z dvema dvojnima napakama je Nadala povabil nazaj v igro in seveda takemu šampionu ni treba reči dvakrat.

Nadal dobil obe podaljšani igri

V tretjem nizu sta obra zadržala začetne udarce. V podaljšani igri je Nadal povedel s 6:3, a je Hačanov rešil tri zaključne žoge. Pri 7:7 se mu je zatresla roka in z dvema napakama je izgubil tretji niz. Ko je "Rafa" v četrtem nizu povedel s 3:1, se je zdelo, da je Hačanov v izgubljenem položaju. V deseti igri je Španec serviral za zmago, vendar ni osvojil niti točke. Rus se je razigral in v 12. igri je imel pri 30/40 priložnost za izenačenje na 2:2 v nizih. Nadal je znova odigral najbolje v ključnih trenutkih, izsilil je podaljšano igro, ki jo je dobil s 7:3.

"To je bil zares zahteven obračun. Po taki zmagi lahko veliko pozitivnih stvari prenesem v naslednje dvoboje. Predsem se moram odpočiti, saj sem zelo utrujen," je poudaril Nadal.

Stephensova stopnjuje formo

Branilka naslova Sloane Stephens je s 6:3 in 6:4 premagala Viktorijo Azarenko in se uvrstila v osmino finala. Dvoboj se je končal po uri 46 minut pod zaprto streho, saj je začelo rahlo deževati. Belorusinja, ki je dvakrat izgubila v finalu zadnjega grand slama sezone, je v prvem nizu izgubila servis v tretji in deveti igri.

Američanka je tudi v drugem nizu povedla s 3:1, nato pa je Azarenka nanizala tri igre zapored. Ko se je zdelo, da bi lahko prišlo do preobrata, je Stephensovo prikazala najboljšo igro in z dvema brejkoma zaključila obračun, spektakularna je bila zadnja točka, ko je s forhend paralelo poslala žogo mimo Azarenke in se glasno veselila pomembne zmage. V osmini finala jo čaka Belgijka Elise Mertens.

"Do letos nisem niti enkrat premagala Azarenke. Letos mi je to uspelo že trikrat. Lani sem presenetljivo zmagala v New Yorku, tega res nihče ni pričakoval. Letos sem vsekakor v boljši formi. Veliko sem trenirala, na Roland Garrosu sem bila v finalu. Verjemite mi, da je motiv še večji, ko enkrat osvojiš grand slam," je bila navdušena Stephensova.

Serena brez milosti do starejše sestre

30. poglavje med Sereno in Venus je bilo zelo kratko. Mlajša sestra je odigrala najboljši dvoboj po premoru zaradi nosečnosti. Na začetku prvega niza si je Serena zvila gleženj in potrebovala je pomoč fizioterapevta. Venus je bila nemočna na servis sestre, ki je zadela devet asov in kar 34 "winnerjev". Uvodni dvoboj večernega sporeda je trajal le uro in 12 minut.

V osmini finala se bo Serena pomerila s Kaio Kanepi, ki je uvodni dan turnirja nadigrala prvo igralko sveta Simono Halep. Estonka je izločila Švedinjo Rebecco Peterson s 6:3 in 7:6.

NEW YORK, 3. krog (M), tabela

(20.456.000 am. dolarjev, trda podlaga)



NADAL (ŠPA/1) - HAČANOV (RUS/27)

5:7, 7:5, 7:6 (7), 7:6 (3)

BASILAŠVILI (GRU) - PELLA (ARG)

6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (4)

THIEM (AVT/9) - FRITZ (ZDA)

3:6, 6:3, 7:6 (5), 6:4

ANDERSON (JAR/5) - SHAPOVALOV (KAN/28)

4:6, 6:3, 6:4, 4:6, 6:4

DEL POTRO (ARG/3) - VERDASCO (ŠPA/31)



ĆORIĆ (HRV/20) - MEDVEDEV (RUS)

6:3, 7:5, 6:2

ISNER (ZDA/11) - LAJOVIĆ (SRB)

7:6 (8), 6:7 (6), 6:3, 7:5

RAONIC (KAN/25) - WAWRINKA (ŠVI)

7:6 (6), 6:4, 6:3



ČILIĆ (HRV/7) - DE MINAUR (AVS)



GOFFIN (BEL/10) - STRUFF (NEM)



SCHWARTZMAN (ARG/13) - NIŠIKORI (JAP/21)



A. ZVEREV (NEM/4) - KOHLSCHREIBER (NEM)



ĐOKOVIĆ (SRB/6) - GASQUET (FRA/26)



POUILLE (FRA/17) - SOUSA (POR)



MILLMAN (AVS) - KUKUŠKIN (KAZ)



FEDERER (ŠVI/2) - KYRGIOS (AVS/30)



3. krog (Ž), tabela:

KANEPI (EST) - PETERSON (ŠVE)

6:3, 7:6 (3)

S. WILLIAMS (ZDA/17) - V. WILLIAMS (ZDA/16)

6:1, 6:2

BARTY (AVS/18) - MUCHOVA (ČEŠ)

6:3, 6:4

KA. PLIŠKOVA (ČEŠ/8) - KENIN (ZDA)



STEPHENS (ZDA/3) - AZARENKA (BLR)

6:3, 6:4

MERTENS (BEL/15) - STRYCOVA (ČEŠ/23)

6:3, 7:6 (4)

SEVASTOVA (LAT/19) - MAKAROVA (RUS)

4:6, 6:1, 6:2

SVITOLINA (UKR/7) - VANG (KIT)

6:4, 6:4



GARCIA (FRA/6) - SUAREZ NAVARRO (ŠPA/30)



OSTAPENKO (LAT/10) - ŠARAPOVA (RUS/22)



KEYS (ZDA/14) - KRUNIĆ (SRB)



KERBER (NEM/4) - CIBULKOVA (SLK/29)



KVITOVA (ČEŠ/5) - SABALENKA (BLR/26)



OSAKA (JAP/20) - SASNOVIČ (BLR)



BERTENS (NIZ/13) - VONDROUŠOVA (ČEŠ)



CURENKO (UKR) - SINIAKOVA (ČEŠ)

A. G.