Nadal v rekordni seriji le enkrat izgubil pet iger

Thiem zadnji, ki ga je premagal na pesku

11. maj 2018 ob 09:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Rafael Nadal že dolgo velja za kralja peščene podlage, kljub 31 letom še vedno piše nova poglavja v zgodovinskih knjigah.

Letos je dobil turnirja v Monte Carlu in Barceloni, na obeh prizoriščih je bila to zanj že 11. turnirska zmaga, s čimer je le še popravil svoj rekord.

Ta teden igra v Madridu, kjer se je brez težav uvrstil v četrtfinale. V četrtek je premagal Diega Schwartzmana s 6:3 in 6:4, kar je pomenilo, da je na peščeni podlagi dobil že neverjetnih 50 zaporednih nizov. Zadnjič je na tej podlagi izgubil pred skoraj natanko enim letom, ko ga je v četrtfinalu Rima premagal Dominic Thiem s 6:4 in 6:3. Sledile so turnirske zmage brez oddanega niza na Roland Garrosu, Monte Carlu in Barceloni, vmes pa je na tej podlagi dobil še šest nizov v Davisovem pokalu.

S tem je popravil rekord Johna McEnroeja, ki je leta 1984 na preprogi dobil 49 zaporednih nizov.

Statistika Nadal McEnroe podlaga pesek preproga dobljeni nizi 50 49 izgubljeni nizi 0 0 dobljene igre 297 298 izgubljene igre 107 130



Opomba: Nadal je v četrtfinalu Roland Garrosa drugi niz proti Pablu Carrenu Busti dobil z 2:0 (rojak je v drugem nizu dvoboj predal), zato je njegova vsota vseh dobljenih iger nižja od McEnroja.

Prevlada Nadala na pesku je v tem obdobju res neverjetna, saj je le enkrat moral za niz dobiti več kot šest iger. To je bilo letos v Barceloni, ko je drugi niz proti Martinu Kližanu dobil s 7:5. Na drugi strani je McEnroe štirikrat moral dobiti sedem iger.

Thiem je bil torej zadnji igralec, ki je na pesku proti Nadalu dobil niz (in ga tudi premagal). Avstrijec ima zdaj priložnost, da to ponovi tudi v Madridu, saj bosta v petek igrala med seboj v četrtfinalu.

Slavko Jerič