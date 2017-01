Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Rafael Nadal je turnir v Melbournu osvojil leta 2009. Foto: Reuters Mirjana Lučić Baroni je pred letošnjim Melbournom na OP Avstralije v osmih nastopih zmagala le en dvoboj. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nadal za uvrstitev med osem z Monfilsom

Hrvaška veteranka piše novo poglavje

23. januar 2017 ob 08:46

Melbourne - MMC RTV SLO

Se bo Rafael Nadal v četrtfinalu OP Avstralije v Melbournu pridružil Rogerju Federerju? Odgovor bomo dobili po večernem dvoboju, v katerem se bo Španec pomeril z Gaelom Monfilsom. Začel se bo okoli 10.30.

Kot peti si je četrtfinale zagotovil David Goffin, ki je s 5:7, 7:6 (4), 6:2, 6:2 premagal osmega nosilca Dominica Thiema. Belgijec se je v ćetrtfinale turnirja za grand slam uvrstil drugič, lani je bil med osem tudi v Roland Garrosu. Melbourne je tako izgubil pet izmed prvih osmih nosilcev, kar se ni zgodilo že od leta 2003.

Goffin se bo v četrtfinalu pomeril z zmagovalcem obračuna med Grigorijem Dimitrovom in Densiom Istominom, ki pravkar poteka.

V ženski konkurenci je šestkratna zmagovalka Melbourna Serena Williams s 7:5, 6:4 izločila Čehinjo Barboro Strycovo. Zdaj jo čaka Britanka Johana Konta, ki ni imela večjih težav z Rusinjo Ekaterino Makarovo (6:4, 6:1). Konta v Melbournu še ni izgubila niza, v zadnjih treh dvobojih pa je v povprečju oddala le po pet iger.

Lepo zgodbo piše hrvaška veteranka Mirjana Lučić Baroni, ki je bila s 6:4, 6:2 boljša od Američanke Jennifer Brady. 34-letnica je v Melbournu debitirala leta 1998 in je do letos na OP Avstralije dobila le en dvoboj. Lučić Baronijeva je leta 1999 v Wimbledonu igrala polfinale, a so nato uspehi strmoglavo padli. Letošnji Melbourne je njen drugi največji uspeh na turnirjih za grand slam.

Osmina finala, tabela (M):

M. ZVEREV (NEM) - MURRAY (VB/1)

7:5, 5:7, 6:2, 6:4

FEDERER (ŠVI/17) - NIŠIKORI (JAP/5)

6:7 (4), 6:4, 6:1, 4:6, 6:3

WAWRINKA (ŠVI/4) - SEPPI (ITA)

7:6 (2), 7:6 (4), 7:6 (4)

TSONGA (FRA/12) - EVANS (VB)

6:7 (4), 6:2, 6:4, 6:4

MONFILS (FRA/6) - NADAL (ŠPA/9)

danes

RAONIĆ (KAN/3) - BAUTISTA AGUT (ŠPA/13)

danes

GOFFIN (BEL/11) - THIEM (AVT/8)

5:7, 7:6 (4), 6:2, 6:2

DIMITROV (BLG/15) - ISTOMIN (UZB)

2:6, 7:6 (2), -:-

Osmina finala, tabela (Ž):

VANDEWEGHE (ZDA) - KERBER (NEM/1)

6:2, 6:3

MUGURUZA (ŠPA/7) - CIRSTEA (ROM)

6:2, 6:3

WILLIAMS (ZDA/13) - BARTHEL (NEM)

6:3, 7:5

PAVLJUČENKOVA (RUS/24) - KUZNECOVA (RUS/8)

6:3, 6:3

PLIŠKOVA (ČEŠ/5) - GAVRILOVA (AVS/22)

danes

LUČIĆ BARONI (HRV) - BRADY (ZDA)

6:4, 6:2

KONTA (VB/9) - MAKAROVA (RUS/30)

6:1, 6:4

WILLIAMS (ZDA/2) - STRYCOVA (ČEŠ/16)

7:5, 6:4

R. K.