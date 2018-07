Nadaljevanje Prve lige: danes Celje – Gorica

V nedeljo Krško – Olimpija na TV SLO 2 in na MMC-ju

27. julij 2018 ob 14:04

Celje - MMC RTV SLO

Danes se začenja 2. krog Prve lige Telekom Slovenije. Celjani ob 18. uri gostijo Gorico. V nedeljo prenos tekme Krško – Olimpija na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Potem ko so kar štirje slovenski klubi v četrtek nastopali v 2. predkrogu letošnje Evropske lige, se nogometni ples slovenskih ekip nadaljuje v domačem prvenstvu.

Gostitelji današnje tekme, Celjani, prvenstva niso začeli najbolje, že takoj so okusili grenkobo poraza, v Kidričevem jih je z 2:1 premagal Aluminij. Trener Dušan Kosič priznava, da bodo poskusili popraviti vtis iz uvodnega kroga.

"Potrebno bo biti bolj natančen v tistem, kar treniramo. Gorica ima uigrano ekipo, ki je skupaj že nekaj sezon. Dobro je vodena. Ni velike razlike med Celjem, Aluminijem, Gorico, Rudarjem. To smo ekipe, ki se bomo borile za mesta, ki peljejo v evropsko tekmovanje," je prepričan 47-letni Ljubljančan.



Povsem drugače so prvenstvo začeli Goričani, ki so že v prvem krogu na svojem terenu premagali državnega prvaka Olimpijo (2:0). "Cilj je zmaga! Tekmo moramo vzeti tako kot proti Olimpiji. Biti mora pravi pristop, želja, miselnost, da smo tu drug za drugega, kajti le na takšen način se bomo veselili zmage," je prepričan goriški branilec Adis Hodžić.

2. krog sicer prinaša tri nedeljske dvoboje, pozno popoldne se bosta najprej udarila Maribor in Mura, sledita še večerni tekmi med Domžalami in Rudarjem ter Krškim in Olimpijo. Prav slednjo si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na našem drugem programu in MMC-ju.

Prva liga Telekom Slovenije, 2. krog

Danes ob 18.00:

CELJE – GORICA

Sobota ob 18.00:

TRIGLAV – ALUMINIJ

Nedelja ob 18.15:

MARIBOR – MURA



Ob 20.15:

DOMŽALE – RUDAR



Ob 20.30 (prenos na TV SLO 2/MMC-ju):

KRŠKO – OLIMPIJA

M. L.