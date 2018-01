Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Rafael Nadal je izgubil svoj uvodni dvoboj nove sezone, a je s svojo pripravljenostjo zelo zadovoljen. Foto: EPA Koleno je v redu. Tu sem. Če ne bi bil pripravljen, ne bi pripotoval sem. Do začetka OP-ja Avstralije imam še nekaj dni treninga in prepričan sem, da bom polno pripravljen. Rafael Nadal Po šestmesečni odsotnosti se vrača tudi Stan Wawrinka. Foto: Reuters Dodaj v

Nadalovo koleno zdržalo: Majorčan nared za Melbourne

9. januar 2018 ob 12:27

Sydney - MMC RTV SLO, STA

Številka ena svetovnega tenisa Rafael Nadal je izgubil svoj prvi dvoboj leta. Na ekshibicijskem turnirju Kooyong ga je s 6:4 in 7:5 premagal Francoz Richard Gasquet.

Toda Španec je po dvoboju dejal, da je poškodovano koleno zdržalo edini preizkus pred Odprtim prvenstvom Avstralije. Prvi grand slam v sezoni se bo začel 15. januarja.

Nadalu je poškodba kolena preprečila zadnji del sezone 2017 in ga prisilila k odpovedi turnirja v Brisbanu prejšnji teden, zato si je izbral nastop na ekshibiciji Kooyong v Melbournu, ker je želel preveriti, ali je že pripravljen za vrhunski tenis.

Čeprav je gladko izgubil, je dejal, da bo še naprej trdo treniral do OP-ja Avstralije. "Vesel sem, da sem spet na peti celini. Za menoj je težko leto 2017 in priprave na novo sezono sem začel pozneje kot sicer. A v Avstralijo sem pripotoval pravočasno, tako da sem imel dovolj časa za trening. Občutek na igrišču je dober. To je bil zame po obdobju dobrih treningov dober preizkus pripravljenosti, in to je najpomembneje," je dejal Majorčan.

Zmagovalec 16 turnirjev za grand slam je bil na ekshibicijskem dvoboju proti tekmecu, proti kateremu v zmagah vodi s 15:0, še daleč od svoje najboljše forme. A kot poudarja: "Koleno je v redu. Tu sem. Če ne bi bil pripravljen, ne bi pripotoval sem. Do začetka OP-ja Avstralije imam še nekaj dni treninga in prepričan sem, da bom polno pripravljen."

31-letnik na turnirju Kooyong ne bo odigral nobenega drugega dvoboja. Na OP-ju Avstralije, ki bo od 15. do 28. januarja v Melbournu, bo prvi nosilec in bo lovil svoj 17. naslov na turnirjih velike četverice.

Po šestih mesecih se vrača še Wawrinka

Tudi 32-letni Stan Wawrinka, zmagovalec OP-ja Avstralije leta 2014, je organizatorjem prvega turnirja za veliki slam v sezoni potrdil, da bo v Melbournu lahko zaigral. Wawrinka je šel po lanskem Wimbledonu, kjer je izgubil v prvem krogu, na operacijo kolena. "Zelo, zelo sem vesel, da sem spet lahko na teniških igriščih, na soncu. Še vedno me čaka nekaj dela, a zadovoljen sem s tem, kako pripravljen sem. Veselim se vrnitve," je dejal zmagovalec treh turnirjevza grand slam v karieri.

