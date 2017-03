Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Querrey je presenetil Nadala. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nadalu jubilejno 70. turnirsko zmago preprečil Querrey

Američan prvič premagal Španca

5. marec 2017 ob 14:24

Acapulco - MMC RTV SLO

V finalu teniškega turnirja v Acapulcu je Španca Rafaela Nadala po uri in 36 minutah ugnal Američan Sam Querrey.

Prvi niz je bil izenačen do osme igre, ko je Američan Špancu odvzel servis, niz pa je dobil s 6:3. Drugi niz je bil še bolj izenačen, Querrey je slavil s 7:6. Američan je dosegel kar 19 asov.

Querrey je zelo zadovoljen s svojo igro, upa pa, da bo nadaljeval zmagovito igro. To je zanj deveta lovorika. Zmage se še toliko bolj veseli, saj je postal prvi Američan, ki je dvignil pokal na turnirju v Acapulcu.

Nadal brez jubilejne 70. zmage

Querrey je v petem medsebojnem obračunu le osvojil prvo zmago nad Špancem in tako presenetil številne. Favorizirani Nadal, ki je turnir v Acapulcu dobil v letih 2005 in 2013, do letošnje zadnje tekme celo ni izgubil niti niza.

Nadal bo moral še nekoliko počakati na jubilejno 70. turnirsko zmago. Španec je zaradi do zdaj izjemne statistike v Mehiki upal, da se bo že ta konec tedna pridružil četverici igralcev, ki so pred njim dosegli ta mejnik: Jimmyju Connorsu (109 zmag), Ivanu Lendlu (94), Rogerju Federerju (89) in Johnu McEnroeju (77).

MEDNARODNI TURNIR ATP-SERIJE 500

ACAPULCO

(1.491.310 am. dolarjev, trda podlaga)

Finale:

QUERREY (ZDA) - NADAL (ŠPA/2)

6:3, 7:6

D. S.