Nafta dobila prekmurski derbi in zavzela vrh 2. SNL

Vinko blestel v prvem polčasu

26. avgust 2018 ob 19:52

Beltinci - MMC RTV SLO

Na derbiju 4. kroga 2. SNL so Beltinci izgubili proti Nafti z 2:4. Pred 1.200 gledalci so si Lendavčani priigrali odločilno prednost v prvem polčasu, ko je dvakrat zadel Vedran Vinko.

Izbranci Franca Fridla imajo maksimalnih 12 točk in so zanesljivo na prvem mestu. Derbi so začeli sijajno. V 8. minuti je Vinko zadel po predložku Marka Roginića. V 34. minuti je odlični napadalec povišal na 0:2. Nafta je tudi bolje krenila v drugi polčas, že v prvi minuti nadaljevanja je zadel Roginić.

Beltinčani so se vrnili sredi drugega polčasa. V 68. minuti je po podaji iz kota zadel Žiga Šumak, dve minuti kasneje pa iz najstrožje kazni Jernej Trstenjak. Gostitelji so nato skušali izenačiti, a v 79. minuti je po kotu Marko Maučec zatresel lastno mrežo.

Prekmurski derbi so si ogledali tudi predsednik NZS-ja Radenko Mijatović, selektor mlade reprezentance Primož Gliha in tudi oba župana Milan Kerman in Anton Balažek.

Četrti krog 2. slovenske nogometne lige je delno krojilo deževje, ki je prestavilo dve tekmi. Srečanji med Bravom in Biljami ter Dekani in Ilirijo 1911 bosta v sredo.

4. krog:

BELTINCI - NAFTA 1903 2:4 (0:2)

1.200; Šumak 68., Trstenjak 70./11-m; Vinko 8., 34., Roginić 46., Maučec 79./ag

Beltinci: Zver, Bertalanič, Mauko (67./Ropoša), Ciglarič (46./Maučec), Šumak (89./Kosi), Balažic, Kristl, Apatič, Raduha, Trstenjak, Hartman.

Nafta 1903: Raduha, Malešević, Novinič, Zeljko (57./Cvrtila), Paku (82./Oštrek), Živko, Vaš (71./Grabant), Vinko, Cekovski, Leuštek, Roginić.

Sodnik: Slavko Vinčić (Maribor)





BRDA - KRKA 1:1 (0:1)

150; Varga 71.; Kim 33.

DRAVA DAKINDA PTUJ - ROLTEK DOB 1:2 (0:0)

200; Čeh 89./11-m; Mlakar 54., Petric 62.



ANKARAN POSTOJNA - ROGAŠKA 1:1 (1:0)

70; Pahor 44.; Firšt 95.



FUŽINAR RAVNE - BREŽICE TERME ČATEŽ 4:0 (2:0)

150; Rokavec 9., 52., Medved 20., Halilović 52.



CHERRYBOX TABOR SEŽANA - KALCER RADOMLJE 1:0 (0:0)

250; Halilović 79./ag

Sreda ob 17.30:

BRAVO - VITANEST BILJE



JADRAN DEKANI - ILIRIJA 1911

Lestvica: NAFTA 1903 4 4 0 0 10:5 12 DRAVA DAKINDA P. 4 3 0 1 16:4 9 BRAVO 3 3 0 0 9:3 9 ROLTEK DOB 4 2 2 0 8:5 8 KRKA 4 2 2 0 7:5 8 FUŽINAR RAVNE 4 2 1 1 7:6 7 ROGAŠKA 4 2 1 1 6:9 7 ANKARAN HRVATINI 4 1 3 0 6:4 6 CHERRYBOX 24 TS 4 2 0 2 6:5 6 BELTINCI 4 1 1 2 6:8 4 RADOMLJE 4 0 2 2 2:4 2 BRDA 4 0 2 2 4:7 2 ILIRIJA 1911 3 0 1 2 3:6 1 VITANEST BILJE 3 0 1 2 1:5 1 JADRAN DEKANI 3 0 0 3 3:7 0 BREŽICE TERME Č. 4 0 0 4 3:14 0

A. G.