Nafta z deveterico v zadnji minuti do točke na derbiju

3. september 2017 ob 19:16

Lendava - MMC RTV SLO

Na derbiju 5. kroga II. SNL sta se Nafta in Mura pred 2.200 gledalci v Lendavi razšli z remijem (2:2). Gostitelji so bili precej bolj zadovoljni, saj so v zadnji minuti izenačili z dvema igralcema manj.

Ekipi sta se že pomerili tako v prvi kakor tudi v tretji ligi vzhod, prvič pa sta se srečali v drugi ligi, kjer je Mura oddala prvi točki v letošnji sezoni. Izbranci Anteja Šimundže imajo zdaj 13 točk, Nafta pa je na devetem mestu s sedmimi točkami.

Bobičanec zapravil 11-m, nato pa izenačil na 1:1

Nafta je že po sedmih minutah ostala z deseterico, sodnik Dragoslav Perić je izključil Leona Leušteka zaradi prekrška v kazenskem prostoru. Z bele točke je poskusil Luka Bobičanec, a se je izkazal vratar Nafte Jurica Valentić. Tri minute pred odmorom je za vodstvo gostiteljev poskrbel Hrvat Mateo Monjac. V zadnji minuti prvega polčasa je izenačil sijajni napadalec Bobičanec, ki je v letošnji sezoni neustavljiv. To ej bil že njegov peti zadetek.

Sirk mojstrsko zadel s peto

Žiga Živko je v 71. minuti prejel drugi rumeni karton in Nafta je ostala le še z devetimi igralci. Pet minut pred koncem je rezervist Rok Sirk s peto mojstrsko poskrbel za vodstvo Mure. V zadnji minuti je Leon Šeruga uspel z bližine pospraviti žogo v mrežo za veliko točko Lendavčanov.

5. krog:

ILIRIJA 1911 - FUŽINAR RAVNE 2:0 (0:0)

Nukić 82./11-m, Potočnik 86.



ROGAŠKA - ZARICA KRANJ 0:2 (0:1)

Oman 26., Huč 69.



FARMTECH VER. - TABOR SEŽANA 1:1 (0:1)

Šošterič 88.; Pavić 21.



BREŽICE TERME ČATEŽ - KRKA 3:1 (0:0)

Drugovič 60., Bučar 61., Seferović 87.; Pavič 91.



BRDA - BRAVO 3:0 (1:0)

Debenjak 49., 83., Kuraj 88.

NAFTA 1903 - MURA 2:2 (1:1)

2.200; Monjac 42., Šeruga 90.; Bobičanec 45., Sirk 85.

RK: Leuštek 7., Živko 71./oba Nafta

Bobičanec je v 8. minuti zapravil 11-m.

Nafta: Valentić, Šeruga, Monjac (91./Zagorec), Malešević, Novinič, Oštrek, Leuštek, Živko, Marciuš (74./Cekovski), Roginić (86./Zeljko), Vinko.

Mura: Andrejč, Pucko, Bošković (81./Sirk), Kozar, Kous, Lorbek, Maroša, Lukač, Karničnik (70./Kouter), Bobičanec, Vaš.

Sodnik: Dragoslav Perić (Kranj)

KALCER RADOMLJE - DRAVA PTUJ 3:2 (2:0)

Cerar 9., Hajrić 23., 78.; Petek 69., Vezjak 73.,

RK: Šporn 63./Drava Ptuj



JADRAN DEKANI - ROLTEK DOB 3:2 (1:0)

Rodica 26., Krivičić 55./11-m, Petrovčič 78.; Leskovar 61./11-m, 84./11-m

Lestvica: MURA 5 4 1 0 13:3 13 JADRAN DEKANI 5 3 2 0 9:4 11 DRAVA PTUJ 5 3 1 1 14:9 10 RADOMLJE 5 3 1 1 12:9 10 BREŽICE TERME ČA 5 3 1 1 7:6 10 ILIRIJA 1911 5 3 0 2 11:6 9 CHERRYBOX 24 TAB 5 2 3 0 8:6 9 BRAVO 5 3 0 2 6:5 9 NAFTA 1903 5 2 1 2 5:5 7 ROLTEK DOB 5 1 1 3 7:7 4 BRDA 5 1 1 3 6:9 4 ZARICA KRANJ 5 1 1 3 6:9 4 FARMTECH VERŽEJ 5 1 1 3 3:7 4 ROGAŠKA 5 1 1 3 3:9 4 KRKA 5 1 0 4 5:10 3 FUŽINAR RAVNE 5 0 1 4 5:16 1

A. G.