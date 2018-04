Košarkarji razmišljajo, da bi denarno nagrado z EP-ja v Carigradu zaradi davčnih razlogov namenili v dobrodelne namene

KZS namerava skupno izplačati 120 tisoč evrov nagrade

12. april 2018 ob 15:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Košarkarska zveza namerava zlatim košarkarjem izplačati vsakemu po 10 tisoč evrov, ker pa pri tem obstajajo pravno-davčne ovire, igralci razmišljajo, da bi denar raje vrnili vladi in naj ga ta razporedi v dobrodelne namene.

Zgodba evropskih košarkarskih prvakov in denarne nagrade za njihov uspeh je prišla tako daleč, da reprezentanti izgubljajo potrpljenje, saj pol leta po osvojitvi zlate medalje v Carigradu še niso dobili vsaj simbolnega finančnega zadoščenja.

Košarkarska zveza je po septembrskem sklepu vlade prejela 67.000 evrov od države, dodatno pa še 7.500 evrov od Bloudkovih priznanj. Skupaj z nagrado Olimpijskega komiteja Slovenije v znesku 15.000 evrov je tako po besedah generalnega sekretarja Raša Nesteroviča od države in OKS-ja prejela okoli 90.000 evrov.

Prejeti denar je v dogovoru z igralci deponiran na računu zveze, saj se tako košarkarji kot vodstvo zveze strinjajo, da višina nagrade ne ustreza doseženemu uspehu. Za primerjavo, Srbija je vsakemu igralcu, ki je v finalu izgubil proti Sloveniji, izplačala 20.000 evrov, Španci, ki so morali Sloveniji priznati premoč v polfinalu, pa so dobili po 30.000 evrov.

Nenasitna država bi pobrala lep del nagrade

Kot dokaz, da ima Slovenija slabo izdelan sistem za nagrajevanje vrhunskih športnih dosežkov, bo Košarkarska zveza Slovenije po besedah predsednika Mateja Erjavca zbrala še nekaj dodatnega denarja, tako da bi vsakemu igralcu lahko izplačala po 10.000 evrov.

Ob tem pa je vprašanje postalo tudi neugoden davčni sistem države, ki vsaj delu igralcev tako rekoč ne omogoča izplačila. Sprejetje te nagrade za tiste igralce, ki niso davčni zavezanci v Sloveniji, za seboj potegne cel kup ovir oziroma dodatnih finančnih nevšečnosti, pravijo na zvezi. Po hitrem izračunu bi bil igralec, ki sodi v višji dohodninski razred, že v startu ob polovico zneska.

Slovenski košarkarji - v imenu vseh jih v tej tematiki zastopa Saša Zagorac - so zato odločeni, da denar vrnejo državi, in naj ta potem z njim naredi, kar hoče.

"Zadeva je prišla tako daleč, da igralci izgubljajo potrpljenje. KZS se v navezi z njimi odloča, kaj narediti, in razmišlja tudi o možnosti, da vladi vrne denar s predlogom, da ga ta da v dobrodelne namene ali pa da sama doda nekaj denarja in igralcem izplača vsaj približno dostojne nagrade," je povedal Erjavec.

Nagrada tudi za Kokoškova in sodelavce

"Na zvezi smo sklenili, da sami primaknemo še toliko, da bo vsak igralec dobil 10.000 evrov," pravi Nesterović in dodaja, da bo zveza v prihodnje primerno nagradila tudi strokovni štab in druge člane reprezentance.

"Košarkarje boli predvsem to, da ko so uspehi, so vsi politiki zraven, ko pa mine nekaj dni, se vsi skrijejo za svoje obveznosti in jih nihče več noče poslušati. Pa to niso samo košarkarji, govoril sem z rokometaši, odbojkarji, hokejisti, vsi se počutijo podobno. Športniki nimamo možnosti stavkati ali metati jajc v parlament, preostane nam le to, da težave delimo z javnostjo. Dejstvo je, da bo morala država nekaj spremeniti. Uspehi kolektivnih športov niso več naključje," dodaja Nesterović.

Košarkarji razočarani nad Cerarjem

Zlati košarkarji so bili razočarani tudi nad pismom, ki so ga pred dnevi dobili od predsednika Mira Cerarja, v katerem je ponovil, da je država povišala nagrado za dosežek z izrednim dodatkom in da je na sestanku s predstavniki KZS-ja obljubil spremembo zakonodaje za nagrajevanje vrhunskih športnikov. V pismu, pravijo košarkarji, je zapisanih kar nekaj neresnic, v oči pa bode podatek o višini pokojnine, ki jim pripada kot dobitnikom Bloudkovih priznanj. Trditev, da naj bi vsak prejel 1.500 evrov mesečne pokojnine, je po njihovem mnenju napačna.

Luka Dončić je v odzivu na pismo premierja tako na Twitterju zapisal: "Iskreno ne gre za denar, kljub temu da je naše mišljenje, da je to žalostno, koliko denarja so nam namenili. Ta denar nikomur od nas ne spremeni življenja, je pa marsikomu dobrodošel. Najbolj pa boli to, da smo bili pozabljeni s strani g. Mira Cerarja."

Slovenski košarkarji pa niso razočarani le nad slovensko državo, tudi košarkarska zveza Fiba, ki organizira evropsko prvenstvo, nima sistema nagrajevanja. Medtem ko je na primer evropski prvak v nogometu leta 2016 za naslov dobil med 25 in 27 milijonov evrov, je Košarkarska zveza Slovenije od Fibe dobila le prijazno pismo, v katerem ji čestita za naslov evropskega prvaka.

T. O.