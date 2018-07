Najbolj gledana Dirka po Franciji do zdaj

TV Slovenija prenaša Dirko po Franciji od leta 2014

30. julij 2018 ob 15:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Velik uspeh slovenskega kolesarstva se je zrcalil tudi v gledanosti letošnje Dirke po Franciji, ki je bila v vseh letih v povprečju najbolj gledana.

Televizija Slovenija od leta 2014 prenaša vse etape kolesarske Dirke po Franciji, letošnja dirka pa je ob uspehu Primoža Rogliča postala najbolj gledana do zdaj.

Etape je v povprečju v živo spremljalo 3,7 odstotka oziroma 70.300 gledalcev, starejših od štirih let, kar v povprečju pomeni 24-odstotni delež gledalcev v času prenosov. Vsaj minuto prenosov si je v času od 7. julija do 29. julija 2018 ogledalo 927.000 gledalcev, starejših od štirih let.

Največ gledalcev je pritegnila 20. etapa (kronometer), katere prenos je 28. julija 2018 v živo v povprečju spremljalo 5,9 odstotka oziroma 112.100 gledalcev, starejših od štirih let, kar predstavlja v povprečju 40-odstotni delež takratnih gledalcev televizije.

Najvišja gledanost je bila dosežena 22. julija 2018, v 15. etapi, in sicer ob prihodu vodilnih v cilj, ki si ga je ogledalo v povprečju 8,7 odstotka oziroma 164.200 gledalcev, starejših od štirih let.

(Vir: RTV Slovenija iz raziskave AGB Nielsen Media Research, panelni vzorec 450 gospodinjstev, starost nad štiri leta; gledanost v živo.)

D. S.