Najboljša tekma sezone Anžeta Kopitarja

Kralji ostajajo na zadnjem mestu v Ligi NHL

26. november 2018 ob 08:46

Los Angeles - MMC RTV SLO

Za Anžetom Kopitarjem je najbolj plodna noč v letošnji sezoni Lige NHL, saj je v zmagi hokejistov Los Angelesa nad Edmontonom s 5:2 prispeval tri točke.

Najboljši slovenski hokejisti je bil podajalec pri prvih dveh zadetkih Dustina Browna, nato pa je na začetku zadnje tretjine dosegel pomemben gol za vodstvo s 3:2, ko je zvito spravil plošček med noge gostujočega vratarja. Hrušičan je zabil tretji gol na zadnjih petih tekmah.

54 sekund pred koncem je hat trick kompletiral Brown, končni izid pa je 27 sekund pozneje postavil Martin Luff. Oba zadetka za Oilerse je prispeval Alex Chiasson, prvega v 14. minuti za izenačenje na 1:1, drugega na začetku druge tretjine za vodstvo.

V vratih Los Angelesa je bil soliden Cal Petersen, ki je zaustavil 32 strelov. Na drugi strani je Cam Talbot zbral 27 obramb. "Moja napadalna trojka je bila danes zelo razpoložena. Mislim, da so danes tekmo odločile podaje, te pri nas že dolgo niso bile tako natančne," je bil zadovoljen Brown.

Kralji so slavili tretjič na zadnjih šestih tekmah, vendar so s 17 točkami še vedno na zadnjem mestu Lige NHL.

LOS ANGELES - EDMONTON 5:2

Brown 8. (podaja Kopitar), 25. (podaja Kopitar), 60., Kopitar 45., Luff 60.; Chiasson 14, 23.



ARIZONA - CALGARY 1:6

TAMPA BAY - NEW JERSEY 5:2

NASHVILLE - ANAHEIM 5:2



Tekme 26. novembra:

TORONTO - BOSTON

FLORIDA - NEW JERSEY

NY ISLANDERS - WASHINGTON

NY RANGERS - OTTAWA

DETROIT - COLUMBUS

VZHODNA KONFERENCA TAMPA BAY LIGHTNING 24 17 6 1 35 BUFFALO SABRES 24 16 6 2 34 TORONTO MAPLE LEAFS 24 16 8 0 32 BOSTON BRUINS 23 13 6 4 30 WASHINGTON CAPITALS 23 13 7 3 29 COLUMBUS BLUE JACKETS 23 13 8 2 28 MONTREAL CANADIENS 24 11 8 5 27 NEW YORK ISLANDERS 22 12 8 2 26 ------------------------------------- NEW YORK RANGERS 24 12 10 2 26 CAROLINA HURRICANES 23 11 9 3 25 PITTSBURGH PENGUINS 22 9 8 5 23 DETROIT RED WINGS 23 10 10 3 23 PHILADELPHIA FLYERS 23 10 11 2 22 NEW JERSEY DEVILS 22 9 10 3 21 OTTAWA SENATORS 23 9 11 3 21 FLORIDA PANTHERS 21 8 9 4 20 ZAHODNA KONFERENCA NASHVILLE PREDATORS 24 17 6 1 35 MINNESOTA WILD 23 14 7 2 30 COLORADO AVALANCHE 23 13 6 4 30 CALGARY FLAMES 24 14 9 1 29 WINNIPEG JETS 22 13 7 2 28 SAN JOSE SHARKS 24 12 8 4 28 DALLAS STARS 24 12 10 2 26 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 25 12 12 1 25 ------------------------------------- ANAHEIM DUCKS 25 10 10 5 25 VANCOUVER CANUCKS 26 11 13 2 24 CHICAGO BLACKHAWKS 24 9 10 5 23 EDMONTON OILERS 23 10 11 2 22 ARIZONA COYOTES 22 9 11 2 20 ST. LOUIS BLUES 22 8 11 3 19 LOS ANGELES KINGS 23 8 14 1 17

