Najboljše pride "na koncu": Slovenci s Španci za vrh skupine

Urha Kastelica zamenjal Urban Lesjak

18. januar 2017 ob 18:35

Metz - MMC RTV SLO/STA

Pred slovenskimi rokometaši na svetovnem prvenstvu v Metzu je še "sladica": četrtkov obračun (20.45) s Španci za prvo mesto v skupini B.

Slovenci po treh zmagah in remiju s Tunizijo optimistično pričakujejo tekmo s Španci, s katerimi so nazadnje igrali v kvalifikacijah za olimpijske igre v Riu de Janeiru in jih v Malmöju premagali s 24:21. Medtem ko ima Slovenija v sredo prost dan, pa Špance čaka še tekma z Makedonijo.

Namesto Kastelica v ekipo Lesjak

Slovenski selektor Veselin Vujović se je pred nadaljevanjem prvenstva odločil za menjavo v ekipi. Mladega vratarja Urha Kastelica je zamenjal nekoliko izkušenejši Urban Lesjak.



Postavi Slovenije in Španije.



Tekme brez dneva premora nesmiselne

Vujović se je uvodoma dotaknil še obračuna s Tunizijo. "Poznate moje mnenje o nesmiselnosti igranja tekem brez dneva premora, to smo na lastni koži okusili proti Tuniziji. Sreča v nesreči je, da se bodo v tem položaju znašli Španci, po dvoboju z Makedonci se bodo že naslednji dan pomerili z nami. Prepričan sem, da bodo Španci kaznovali vsako našo morebitno medlo igro, vem pa tudi, da moji varovanci zagotovo ne bodo ponovili predstave proti Tunizijcem," je dejal Vujović.

Vujović proti Riberi še neporažen

Črnogorec na klopi slovenske izbrane vrste zelo dobro pozna španske rokometaše in njihov način igranja, predvsem pa njihovega novega selektorja Jordija Ribero, ki je bil dolga leta selektor brazilske izbrane vrste.

"Mislim, da proti njemu še nisem doživel poraza v mladinski in članski konkurenci. Ni me premagal na klubskem in reprezentančnem prizorišču, prav tako ne v mojem trenerskem obdobju pri Ciudad Realu. Ribero je bil tedaj trener Ademarja iz Leona," je povedal Vujović in dodal: "Upam, da se bo nadaljevala lepa tradicija. V vsakem primeru bomo naredili vse, da tekmo s Španci pričakamo čim bolje pripravljeni in mirni. Mislim, da ni čas za kritike. Prepričan sem, da bi si mnogi selektorji na letošnjem svetovnem prvenstvu želeli slovenskega položaja na lestvici."

Kavtičnik: Za take tekme živimo

Kapetan Slovenije Vid Kavtičnik se veseli tekme s Španijo. "Na jutrišnji tekmi moramo predvsem uživati, za take tekme živimo, treniramo in se tudi ukvarjamo z rokometom. Lepa in velika stvar je, da se lahko boriš za prvo mesto v skupini s Španijo. Menim, da lahko odigramo lepo tekmo. Pričakujem izenačen dvoboj, na koncu bo verjetno odločala tudi sreča in verjamem, da bomo mi srečnejši," je optimističen Kavtičnik, Lesjak pa je dodal: "Na tekmi s Španijo šteje le zmaga, od jutri naprej to velja za vse naše nadaljnje tekme, saj nimaš več možnosti za popravni izpit. Vesel sem, da v tem prelomnem in pomembnem trenutku prihajam v ekipo."

Janc: Verjamem v svoje soigralce

"Želje in volje nam ne manjka, saj je v igri prvo mesto v skupinskem delu tekmovanja. Prepričan sem, da se bomo temeljito pripravili na špansko igro, prikazali lepo predstavo in verjamem v svoje soigralce," je dejal eden od junakov torkove tekme Blaž Janc. Krožni napadalec Blaž Blagotinšek pa meni: "Španija je vrhunska ekipa. Goji hitro in preudarno igro, a vse je odvisno od nas samih. Če bomo prikazali našo igro in v obrambi onemogočili njihove najboljše posameznike, potem lahko tudi zmagamo."

14 zmag Španije, dve Slovenije in dva remija

Španci in Slovenci so se doslej pomerili na 18 tekmah. Statistika je krepko na strani Španije, ki je dobila 14 tekem, dve srečanji sta se končali z remijem, Slovenija pa je zmagala dvakrat.

V osmini finala z Rusijo ali Brazilijo

Če bo Slovenija zmagala, se bo v osmini finala v soboto pomerila s poražencem dvoboja za tretje mesto v skupini A med Rusijo in Brazilijo. Ob porazu pa jo čaka zmagovalec omenjene tekme, ki bo v četrtek ob 14.00.

SKUPINA B, Metz



4. KROG



SLOVENIJA - TUNIZIJA 28:28

ANGOLA - ISLANDIJA 19:33

Sreda ob 20.45:

MAKEDONIJA - ŠPANIJA



5. KROG

Četrtek ob 14.00:

TUNIZIJA - ANGOLA

Ob 17.45:

MAKEDONIJA - ISLANDIJA

Ob 20.45:

ŠPANIJA - SLOVENIJA

Lestvica: SLOVENIJA 4 3 1 0 +25 7 ŠPANIJA 3 3 0 0 +31 6 MAKEDONIJA 3 2 0 1 +6 4 ISLANDIJA 4 1 1 2 +7 3 TUNIZIJA 4 0 2 2 -9 2 ANGOLA 4 0 0 4 -60 0 V osmino finala se uvrstijo 4 moštva.

A. V.