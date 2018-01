Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Anaheim ima na lestvici enako število točk kot Los Angeles - 53. Foto: Reuters Dodaj v

Najdaljši črni niz Kingsov po decembru 2007

Vegas v podaljšku izgubil na Floridi

20. januar 2018 ob 09:26,

zadnji poseg: 20. januar 2018 ob 10:31

Anaheim - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa ne morejo iz krize. Ponoči so v Ligi NHL doživeli že šesti zaporedni poraz. V sosedskem derbiju je bil z 2:1 boljši Anaheim.

Anže Kopitar je bil podajalec pri edinem zadetku Kingsov (Alex Iafallo) v 45. minuti, ko so izenačili na 1:1. V 53. minuti je zmagoviti gol dosegel Ryan Kesler. Za Los Angeles je to najdaljši črni niz v sezoni, šestkrat zapored so nazadnje izgubili decembra 2007.

Los Angeles naslednja tekma čaka v noči na ponedeljek, ko bodo v Staples Centru gostili New York Rangerse.

Vodilno moštvo Zahodne konference Vegas je izgubilo v podaljšku v gosteh pri Floridi s 4:3. Tekmo je po 40 sekundah dodatka odločil Aaron Ekblad.

Tekme 19. januarja:

ANAHEIM - LOS ANGELES 2:1

Henrique 43., Kesler 53.; Iafallo 45. (podaja Kopitar)

FLORIDA - VEGAS 4:3 - v podaljšku



WASHINGTON - MONTREAL 2:3

Tekme 20. januarja:

BUFFALO - DALLAS

PHILADELPHIA - NEW JERSEY

COLORADO - NY RANGERS

CALGARY - WINNIPEG

MONTREAL - BOSTON

OTTAWA - TORONTO



DETROIT - CAROLINA

SAN JOSE - PITTSBURGH

ST. LOUIS - ARIZONA



NASHVILLE - FLORIDA

CHICAGO - NY ISLANDERS



MINNESOTA - TAMPA BAY

EDMONTON - VANCOUVER

Vzhodna konferenca LESTVICA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 45 31 11 3 65 BOSTON BRUINS 44 26 10 8 60 WASHINGTON CAPITALS 47 28 15 4 60 NEW JERSEY DEVILS 44 24 12 8 56 TORONTO MAPLE LEAFS 47 25 17 5 55 COLUMBUS BLUE JACKETS 47 26 18 3 55 NEW YORK RANGERS 46 24 17 5 53 PITTSBURGH PENGUINS 48 25 20 3 53 --------------------------------------- PHILADELPHIA FLYERS 45 21 16 8 50 NEW YORK ISLANDERS 47 23 20 4 50 CAROLINA HURRICANES 45 20 17 8 48 FLORIDA PANTHERS 44 19 19 6 44 MONTREAL CANADIENS 46 19 21 6 44 DETROIT RED WINGS 44 18 19 7 43 OTTAWA SENATORS 43 15 19 9 39 BUFFALO SABRES 45 11 25 9 31

Zahodna konferenca LESTVICA T Z P PK To VEGAS GOLDEN KNIGHTS 45 30 11 4 64 NASHVILLE PREDATORS 44 27 11 6 60 WINNIPEG JETS 46 26 13 7 59 ST. LOUIS BLUES 48 28 17 3 59 DALLAS STARS 47 26 17 4 56 SAN JOSE SHARKS 44 24 14 6 54 CALGARY FLAMES 45 25 16 4 54 COLORADO AVALANCHE 44 25 16 3 53 --------------------------------------- LOS ANGELES KINGS 46 24 17 5 53 MINNESOTA WILD 46 24 17 5 53 ANAHEIM DUCKS 47 22 16 9 53 CHICAGO BLACKHAWKS 45 22 17 6 50 EDMONTON OILERS 46 20 23 3 43 VANCOUVER CANUCKS 45 18 21 6 42 ARIZONA COYOTES 47 10 28 9 29

M. R.