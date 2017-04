Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Greg Van Avermaet je novi belgijski junak dirke Pariz - Roubaix. Foto: EPA Greg Van Avermaet je drugi v zgodovini z zmagama na dirki Pariz - Roubaix in olimpijski cestni preizkušnji. Foto: EPA Štirikratni zmagovalec te dirke Tom Boonen je v svojem zadnjem nastopu v poklicni karieri lovil ubežnike, vendar je bil na koncu neuspešen. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Najhitrejši severni pekel v zgodovini v roke olimpijskega prvaka

Slovencev ni bilo v ospredju

9. april 2017 ob 17:20

Pariz - MMC RTV SLO

Belgijec Greg Van Avermaet je zmagovalec najtežje enodnevne kolesarske klasike Pariz-Roubaix, potem ko je bil v ciljnem šprintu na velodromu hitrejši od Čeha Zdeneka Štybara in Nizozemca Sebastiana Langevelda.

To je že 56. belgijska zmaga na 257 kilometrov dolgi trasi, tako imenovanem severnem peklu, ki ga zaznamuje vožnja po granitnih kockah.

31-letni olimpijski prvak v cestni vožnji iz Ria je 40. Belgijec, ki je slavil na tej znameniti dirki. Nobena druga država nima več kot 20 zmagovalcev (Francija). Van Avermaet je drugi v zgodovini po Hennieju Kuiperju, ki ima v svojih rokah zmago na olimpijski cestni preizkušnji in dirki Pariz - Roubaix.

Van Avermaet kljub padcu opravil največ dela

Trojica Van Avermaet-Štybar-Langeveld je skupaj premagovala zadnjih 15 kilometrov, ko se je osamosvojila na 26. sektorju granitnih kock od 29. Van Avermaet, ki se je sredi dirke znašel na tleh in moral loviti tekmece, je do konca opravil največ dela. Štybar je s prvim zaključnim napadom poskusil 3,5 km do cilja, a brez uspeha. Van Avermaet, Štybar in Langeveld so skupaj prišli na velodrom, se dolgo časa čakali in spogledovali, celo pustili Italijanu Gianniju Mosconu in Belgijcu Jasperju Stuyvenu, da sta se pridružila, prvi pa je napad sprožil Štybar. Toda olimpijski prvak se ni dal, dobil je sprint in slavil eno najprestižnejših zmag v svetu kolesarstva.

"Na koncu sem se malo bal Štybarja, ki ni sodeloval z nami. Res sem vesel, da sem končno dobil to dirko, saj sem zmago čakal res dolgo. Imel sem nekaj smole pred Arenbergom, a je ekipa opravila dobro delo. Vsi so bili na pravih mestih zame, David Oss mi je res pomagal in na koncu se je vse poklopilo," je bil presrečen kolesar BMC-ja.

Povprečna hitrost več kot 45 km/h

V sončnem in suhem vremenu je padel tudi zgodovinski rekord dirke, ki so jo prvič izvedli leta 1896. Van Avermaet je traso prevozil s povprečno hitrostjo 45,2 kilometra na uro in s tem izboljša rekord Petra Posta iz leta 1964, na progi s precej manj granitnimi kockami.

Boonenu se zadnja želja nin uresničila

Zadnjič kot profesionalni kolesar je nastopil Tom Boonen, ki je upal, da se bo poslovil z rekordno peto zmago na severnem peklu. Belgijec je vseskozi lovil ubežno trojico, a v tem ni uspel. Na koncu je v cilj prikolesaril izven deseterice. Dobrega dne ni imel niti dvakratni svetovni prvak Slovak Peter Sagan, ki je po drugi tehnični okvari še poskušal, a se kmalu vdal in brez rezultatskega presežka prišel do ciljne črte.

Slovencev ni bilo v ospredju.

Pariz-Roubaix, 257 km: 1. G. VAN AVERMAET BEL 5:41:07 2. Z. STYBAR ČEŠ vsi 3. S. LANGEVELD NIZ 4. J. STUYVEN BEL isti 5. G. MOSCON ITA čas 6. A. DEMARE FRA +0:12 7. A. GREIPEL NEM vsi 8. E. THEUNS BEL 9. A. PETIT FRA isti 10. J. DEGENKOLB NEM čas

Robi Kaurin