Najlepši gol Rusije 2018: Pavardov polvolej za izničenje edinega zaostanka Francije

Svetovna nogometna zveza je objavila uradne izide spletnega glasovanja za najlepši gol svetovnega prvenstva 2018. Po izboru uporabnikov po svetu je z natančnim diagonalnim polvolejem za izenačenje Francije proti Argentini slavil zadetek Benjamina Pavarda.

22-letni desni bočni branilec je v 57. minuti osmine finala Francija - Argentina poskrbel, da so les bleus izničili sploh edini rezultatski zaostanek v Rusiji 2018, kjer so na koncu Francozi drugič postali svetovni prvaki v nogometu. Točno 9 minut in 18 sekund predtem je Argentina povedla, ko je strel/podajo Lea Messija v zadetek za 2:1 spremenil Gabriel Mercado.

Četa Didierja Deschampsa je prvič zaostajala, po ne ravno prepričljivih igrah v skupini C se je zdelo, da je ob vsej nadarjenosti in napadalnih možnostih obramba vseeno preveč majava. A ravno iz branilske vrste je prišla odrešitev za izenačenje, s katerim so Francozi presekali Argentince, ki so ravno pomislili, da mogoče pa le niso tako obupni, kot se je zdelo v skupini D.

Matuidi globinsko, Hernandez z levega na desni bok

Vezist Blaise Matuidi je z dolgo globinsko podajo na levi strani v ogenj poslal bočnega branilca Lucasa Hernandeza, ki je ujel žogo tik pred črto gol-avta in na pamet poslal visok predložek na drugo stran. Naenkrat je na vrh kazenskega prostora priletel Benjamin Pavard in udaril po žogi z vso močjo ter zunanjim delom desnega stopala. Izredno zavrtinčeno žogo je poslal diagonalno v levi zgornji kot vrat Franca Armanija, kjer se je stresla mala mrežica.

"Žoga je poskočila pred menoj. Nisem niti razmišljal, samo želel sem si udariti po žogi in jo skušati obdržati čim nižje. Skušal sem jo udariti v smeri, iz katere je prihajala, kar je nasvet, ki mi ga vedno dajejo napadalci. Ko je šlo notri, sem bil tako neskončno vesel," je za Fifo povedal strelec uradno najlepšega zadetka na 21. svetovnem prvenstvu.

Predtem na 82 članskih klubskih tekmah dosegel dva gola

Mojstrovina za prvi reprezentančni gol mladega branilca, ki je komaj devetič igral za Francijo. Pri tem velja poudariti, da 22-letnik iz Maubega ni zares nevaren strelec z bočnih položajev, saj je na 82 članskih tekmah v vseh tekmovanjih za Lille in Stuttgart dosegel samo dva (2!) gola. Prvega 4. decembra 2016 za Stuttgart v 2. bundesligi, drugega pa 29. oktobra 2017 za Stuttgart v 1. bundesligi.

Po Pavardovem izenačenju na 2:2 je Kylian Mbappe s hitrostjo in eksplozivnostjo razbil Argentino, Francija pa je na lepotici prvenstva s končnih 4:3 napredovala v nadaljnje izločilne boje, kjer je na koncu v finalu s 4:2 proti Hrvaški osvojila svetovno prvenstvo.

Finalista še dva zadetka iz skupinskega dela

Glasovalci z vsega sveta so med 169 goli s 64 tekem na drugo mesto izbrali premeteni prosti strel Kolumbijca Juana Quintera, na tretje mesto pa se je uvrstila mojstrovina kapetana Hrvaške in na koncu uradno najboljšega igralca prvenstva Luke Modrića. Prav vse zadetke svetovnega prvenstva si lahko še enkrat ogledate v spodnji videonovici, pod njo pa so vdelani še trije najlepši goli Rusije 2018!

VIDEO 169 golov svetovnega prvenstva v Rusiji

Tretji najlepši gol: Modrićeva mojstrovina z razdalje za Hrvaško proti Argentini

Drugi najlepši gol: Prekanjeni prosti strel Juana Quintera za Kolumbijo proti Japonski

Najlepši gol: Pavardov diagonalni polvolej za izenačenje Francije proti Argentini

