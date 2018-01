Najprej je treba streti Špance, nato pridejo na vrsto kalkulacije

Vujović: Menim, da sem dober poznavalec španskega rokometa

22. januar 2018 ob 12:44,

zadnji poseg: 22. januar 2018 ob 19:00

Športno in človeško je upati do zadnjega na najboljši mogoči scenarij, pa čeprav realnost pravi, da so možnosti le teoretične. To velja tudi za slovenske rokometaše na evropskem prvenstvu v Varaždinu, ki jih v torek čaka obračun s Španci.

A pojdimo po vrsti. Slovenci morajo premagati Špance (in Čehe), pri tem pa upati na zanje ugodne razplete na preostalih tekmah, ki bi jih pripeljali morda celo v polfinale. Že premagati Španijo bo velik zalogaj. Zasedba Jordija Ribere je v nedeljo pokazala svojo moč proti Makedoniji, ki jo je nadigrala z 31:20. Resda so Makedonci hitro ostali brez prvega zvezdnika Kira Lazarova, a s tribun Arene Varaždin je bilo videti, da "furija" s pol moči koraka proti visoki zmagi.

Makedonci niso imeli rešitev za čvrsto obrambo 6-0 na čelu z vratarjem Gonzalom Perezom de Vargasom, ki je zbral 18 obramb. Najboljši strelec tekme je bil desni zunanji Eduardo Gurbindo, po pet golov sta zabila Ferran Sole in Adrian Figueras. Kaj je na tekmi videl slovenski selektor Veselin Vujović?

Vujović: Mislim, da dobro poznam španski rokomet

"Nisem videl veliko. Nisem pričakoval poškodbe Kira Lazarova in tega, da bo reprezentanca Makedonije tako hitro razpadla po vseh šivih. Španci so tako lahko spočili nekaj igralcev. Taktično nisem mogel videti ničesar, kar bi nam koristilo. A seveda obstajajo posnetki s prejšnjih tekem in to bomo uporabili. Osebno menim, da sem dober poznavalec španskega rokometa in njihovega načina razmišljanja. Upam, da mi bo to pomagalo v sami pripravi in na sami tekmi. Španija je resna reprezentanca z igralci, ki imajo veliko izkušenj, igrajo v najmočnejših evropskih klubih. Vsekakor imajo tudi svoje pomanjkljivosti. Njihova zunanja linija ni ravno najmočnejša, zato pa je njihova obramba z vratarjem zelo dobra. Dobro se premikajo, zapirajo krožne napadalce. Dvomim, da bo Vargas branil, saj imajo dva kakovostna vratarja, ki se menjujeta. Čeprav slovenska reprezentanca zaradi najrazličnejših okoliščin ni v najmočnejši postavi, mora pokazati karakter, čvrstost, da bi lahko dobila takšno tekmo. Nanjo moramo priti nabriti, da se to že vidi s tribun. Če ne bomo tako šli v tekmo, jo bomo težko dobili," pravi selektor Veselin Vujović, ki je v ekipi napravil dve menjavi.

Na zadnjih dveh tekmah drugega dela, ki odločata o potnikih v petkov polfinale, bosta lahko nastopila Urh Kastelic in Patrik Leban, ki v dozdajšnjem delu prvenstva še nista zaigrala, zamenjala pa bosta Jana Grebenca ter Urbana Lesjaka.

Kastelic: Upam, da nam bodo sodniki pustili igrati čvrsto obrambo

Eden izmed novih obrazov med šestnajsterico bo zagotovo vratar Urh Kastelic: "Vemo, da je čisto drugače, če prvenstvo zaključiš z dvema zmagama kot pa porazoma. Če bi ostali le pri zmagi nad Črno goro, bi bil neuspeh. Mi se na tekmi zavzeto pripravljamo in upam, da nam bo uspelo presenetiti Špance, za katere smo videli proti Makedoniji, da igrajo zelo dober rokomet. Slovenski adut mora biti trdna obramba in disciplinirana igra v napadu, saj smo videli, da vsako napako kaznujejo v protinapadih. Upam, da nam bodo sodniki pustili igrati čvrsto obrambo, tako da bi se lahko nadejali dobrega rezultata."

Lani v Metzu 36:26 za Špance

Španci so tradicionalno neugoden nasprotnik za Slovenijo na velikih tekmovanjih. Dobili so vseh deset medsebojnih tekem. Na lanskem svetovnem prvenstvu so pred skoraj natanko letom dni (19. januarja) v Metzu zmagali s 36:26. Slovenci so pozneje osvojili bron, medtem ko so Špance v četrtfinalu ustavili Hrvati. Slovenci so edino zmago nad Španci na uradnih tekmah slavili aprila 2016 v kvalifikacijah za olimpijske igre v Riu de Janeiru.

Alex Dujšebajev in Figueras najboljša strelca

Na letošnjem prvenstvu je krožni napadalec Figueras ob Alexu Dujšebajevu po štirih tekmah tudi najboljši španski strelec. Oba sta dosegla po 14 golov. Španci so prvenstvo začeli z zmago nad Češko (32:15) in Madžarsko (27:25), nato pa so izgubili z Dansko (22:25).

Scenarij za polfinale oziroma tretje mesto v skupini

Za konec si poglejmo še scenarija, po katerih bi se Slovenija uvrstila v polfinale oziroma bi se borila za končno peto mesto, kar bi prineslo neposredno uvrstitev na naslednje svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Nemčiji in na Danskem. Slovenija mora v vsakem primeru dobiti obe tekmi, Makedonci morajo v tekmah s Čehi in Danci osvojiti največ točko, medtem ko morajo Nemci in Španci remizirati. Slovenija bi se tako uvrstila v polfinale kot najboljša v krogu treh reprezentanc (Španija, Nemčija) s po petimi točkami. Tudi za tretje mesto v skupini mora Slovenija dvakrat zmagati, Makedonci morajo osvojiti največ točko, v zadnji tekmi drugega dela pa bi nato zmagovalec tekme med Nemčijo in Španijo odločil o drugem polfinalistu. Prvi bo v vsakem primeru Danska.

Lestvica: DANSKA 4 3 0 1 +6 6 ŠPANIJA 3 2 0 1 +25 4 NEMČIJA 4 1 2 1 +2 4 MAKEDONIJA 3 1 1 1 -10 3 ČEŠKA 3 1 0 2 -19 2 SLOVENIJA 3 0 1 2 -4 1

Scenarij za slovenski polfinale

Torek:

SLOVENIJA - ŠPANIJA zmaga Slovencev

MAKEDONIJA - ČEŠKA zmaga Čehov

Sreda:

SLOVENIJA - ČEŠKA zmaga Slovencev

MAKEDONIJA - DANSKA zmaga Dancev

NEMČIJA - ŠPANIJA remi



Hipotetična lestvica: DANSKA 5 4 0 1 8 SLOVENIJA 5 2 1 2 5 -------------------------------- ŠPANIJA 5 2 1 2 5 NEMČIJA 5 1 3 1 5 ČEŠKA 5 2 0 3 4

MAKEDONIJA 5 1 1 2 3

Nekaj utrinkov s treninga v Varaždinu si oglejte v spodnji galeriji.

