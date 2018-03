Najprej norveška turneja, za konec pa še novost Planica 7

6. marec 2018 ob 15:16,

zadnji poseg: 6. marec 2018 ob 15:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred smučarskimi skakalci je še zadnji del sezone, saj jih čakata t. i. turneja Raw Air na Norveškem in sklepni del svetovnega pokala v Planici, kjer pa se obetajo spremembe.

Podrobnosti novosti pod Poncami bodo znane v kratkem. To bo Planica 7, saj bo po vzoru norveške turneje, ki je v tem formatu v letošnji zimi na sporedu drugič, in Willingena 5, ki je bil prvič izveden v tej sezoni, vseh sedem planiških poletov štelo v poseben seštevek, zmagovalec tega pa bo prejel dodatnih 20.000 švicarskih frankov. Še pred tem pa skakalno karavano čaka norveška turneja, na kateri bo v desetih dneh – začela se bo v petek – v Oslu, Lillehammerju, Trondheimu in Vikersundu urnik s štirimi posamičnimi tekmami in dvema ekipnima preizkušnjama zelo natrpan, v seštevek turneje pa štejejo tudi štirje kvalifikacijski skoki.

Pred Vikersundom D. Prevc namesto Zajca

Slovenija ima pravico nastopati s sedmimi skakalci in tako z Goranom Janusom v četrtek na Norveško potujejo Jernej Damjan, Peter Prevc, Anže Semenič, Tilen Bartol, Anže Lanišek, Nejc Dežman in Timi Zajc. Najmlajši med njimi bo nastopal do Trondheima, nato pa bo končal sezono. Na poletih v Vikersundu ga bo zamenjal Domen Prevc. "Cilj do konca sezone je ubraniti peto mesto v pokalu narodov. Blizu so Japonci, a tudi Avstrijci pred nami niso daleč. Če bi v Vikersundu in Planici končali na stopničkah, bi bilo super," je dejal Janus.

Glavni trener slovenske reprezentance konkretnih ciljev za preostale tekme ni postavil. Kot je ob tem povedal, je želja le, da se odskače čim bolje. Dva konkretna cilja je zapisal pred sezono, ko je napovedal naskok na medalji na svetovnem prvenstvu v poletih in olimpijskih igrah. Prvega je izpolnil, od drugega pa so bili njegovi varovanci kar precej oddaljeni: "O olimpijskih igrah se nismo nič pogovarjali. Miselnost mora biti taka in cilji morajo biti visoki. Mi smo letos že dosegli lep rezultat, in kar zadeva mene, je sezona v redu."

Janus je zaradi bolezni izpustil zadnji tekmi svetovnega pokala v Lahtiju. "Svetla točka je bil Damjan, to je pa tudi vse. Vem, da vam je težko razumeti, a glede na poznavanje Lahtija in tega, kakšne napake smo delali, se na tej skakalnici vse hitro pozna, ni metrov in temu primerni so bili rezultati," je dodal o Finski, kjer je Slovenija na ekipni tekmi razočarala s šestim mestom, na nedeljski posamični preizkušnji pa sta ob odsotnosti Petra Prevca v finalu skakala le Bartol, ki je bil 30., in Damjan, ki je zasedel 11. mesto.

Želja umirjena turneja in normalni skoki

"Lahti mi ni nikoli ustrezal. Podobno je bilo kot s Pjongčangom, a letos sem z Lahtijem zadovoljen. Skoki so bili konstantni, nisem imel nobenih večjih težav, kot sem jih imel po navadi, in na koncu sem naredil tudi lep rezultat. Zaostanek za najboljšimi, če odštejemo Stocha, niti ni bil tako velik. Če mi bo skakalnica ustrezala in bom še naprej tako skakal, bo povsem v redu," je o Lahtiju spregovoril Damjan, ki se na norveško turnejo podaja s 14. mesta v svetovnem pokalu, s čimer je najboljši Slovenec v tej zimi. "Turneja je dolga. Moja želja je, da ne bi imel takšnih problemov, kot sem jih imel lani v Lillehammerju s tistim vetrom, ko mi je zaradi dolgega čakanja zaspala noga in sem potem skoraj padel. Taki skoki pustijo posledice in potem je treba iti s slabimi občutki na velikanko, kar pa res ni dobro. Želim si umirjene turneje in normalne skoke."

34-letni Ljubljančan, ki je v tej zimi dosegel drugo zmago v svetovnem pokalu, pravi, da si za konec sezone ni postavil nobenih rezultatskih ciljev, obenem pa niti ne čuti pritiska. Ga je samo na olimpijskih igrah: "Tam je bilo čutiti precej pritiska. Kamor koli sem se obrnil, ves čas vprašanja, ali bo medalja. Vsak je to vprašal. Medalja, medalja, medalja ... Dajte mir, ko jo bom prinesel domov, boste lahko rekli: 'Bravo!' O tem je govoril Goran, ne jaz, zato bi bila ta vprašanja zanj."

Damjan verjame, da je boj za veliki kristalni globus, če le ne bo kakšnih pretresov, že odločen. Kamil Stoch je v Lahtiju, kjer je bil brez konkurence, dokazal, kako močen je. Po njegovih besedah je poljski as v taki formi, da je tudi edini, ki lahko računa na skupni seštevek turneje Raw Air. Sicer pa je toliko tekem in so skakalnice tako različne, da je težko napovedovati, podobno kot za olimpijske igre, dodaja Damjan.

Tilen Jamnik