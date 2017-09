Najprej sanacija kluba, nato napad na Evroligo

Prva tekma bo četrtkov superpokal proti Krki

27. september 2017 ob 14:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Cilji vodstva košarkarjev Petrola Olimpije so obe domači lovoriki, uvrstitev med šest v Ligi ABA in biti čim višje v Ligi prvakov. Želja novega predsednika Tomaža Berločnika je Evroliga v od štirih do petih letih.

"Poleti smo skušali v okviru finančnih možnosti osnovati ekipo, s katero bomo lahko izpolnili zastavljene cilje. Dosledno se bomo držali načela, da čim prej saniramo dober milijon evrov dolga. Poleg tega so potekle pogodbe s pokrovitelji, vsi ostajajo z nami, dobili smo tudi nekaj novih, sklenili pa smo triletne namesto enoletnih pogodb. Tako imamo 2,1 milijona evrov celotnega proračuna, vendar bomo 600.000 od tega namenili za stare dolgove, ki jih želimo v celoti odplačati v treh letih. Želimo poslovati tako, da tekoče poravnavamo vse obveznosti in znova vzpostavimo zaupanje v klub. Tudi v mladinski ekipi smo naredili določene spremembe, prav tako v vodstvu uprave, saj slab mesec delo direktorja opravlja Roman Lisac, prejšnji direktor Matevž Zupančič pa bo svetovalec uprave," je uvodoma pojasnil Berločnik, prvi mož Petrola, ki meni, da je Evroliga v od štirih do petih letih realna želja.

Na vprašanje, zakaj so Lisca izbrali šele po tem, ko je bila sestavljena ekipa, je dejal, da je potreboval kar veliko časa, preden se je odločil za spremembo. "Želel sem spremembo, svež veter, ni bil Lisac edini kandidat, njegovo imenovanje pa so podprli tudi vsi pokrovitelji. Zahvalil bi se Pivovarni Union, ki je bila 17 let glavni pokrovitelj, ker je veliko investirala v zelo težkem obdobju za klub. V vodstvu pa so dejali, da ne bodo mogli slediti ritmu, ki smo ga zastavili, kljub temu pa ostajajo še naprej partnerji kluba. Zato smo iskali novega partnerja in Petrol je videl odgovornost, da zapolni izpraznjeno mesto generalnega pokrovitelja in prispeva več, kot je Union v zadnjih letih." Berločnik je dodal, da poteka tudi finančni pregled kluba, da bi čez tri tedne videli natančno denarno sliko kluba.

"Nimamo tovornjaka denarja, s predsednikom bova naredila vse, da bomo dobili nove pokrovitelje, da čim prej poravnamo stare dolgove in da bo potem klub normalno deloval. V ponedeljek smo odigrali zelo lepo tekmo z evropskimi prvaki, toda dajte nam čas, saj ne želimo prevelike evforije," pa si je zaželel direktor Olimpije Roman Lisac, ki je zanikal težave pri izplačilu plač, priznal pa je nekajdnevno zamudo.

Trener Gašper Okorn je orisal cilje: "Najprej si želimo, da bi Olimpijo znova postavili na noge. V prvem delu državnega prvenstva želimo brez prevelikih prask priti med osmerico, ki bo spomladi nadaljevala z ničle. Vedno je lažje napadati kot braniti, toda mi si ne želimo izogniti temu, da si želimo ubraniti oba naslova, tako državnega kot pokalnega. V Ligi Aba bi bila uvrstitev v zgodnji del, šesto mesto, uspeh. Tri ekipe izstopajo, mi pa smo motivirani, da naredimo korak naprej. V Ligi prvakov pa ne bomo pred nikomer 'slekli hlač', ne bomo šli v to tekmovanje kot turisti in bomo zagrabili priložnost, da bi se uvrstili iz skupinskega dela naprej."

Prvi preizkus čaka Ljubljančane že v četrtek, ko se bodo v superpokalu v Tivoliju pomerili s Krko. Prvo tekmo v Ligi ABA bo Petrol Olimpija odigrala v ponedeljek proti Igokeii.

R. K.