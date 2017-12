Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 7 glasov Ocenite to novico! Veliko veselje v Glendalu, kjer je Arizona v podaljšku ugnala Washington. Foto: Reuters Dodaj v

Najslabši ekipi v NHL-u ugnali Philadelphio oziroma Washington

Keller odločil podaljšek v Glendalu

23. december 2017 ob 08:45

Buffalo,Glendale - MMC RTV SLO, STA

Najslabši ekipi v dosedanjem delu Lige NHL, Buffalo in Arizona, sta vknjižili zmagi. Sabresi so bili na domačem ledu s 4:2 boljši od Philadelphie, kojoti pa so v podaljšku s 3:2 ugnali Washington.

Arizona, ki je zmagala prvič na zadnjih osmih tekmah, je bila v rednem delu že v izgubljenem položaju, a si je minuto in sekundo pred koncem vendarle priborila podaljšek. Tega je 27 sekund pred zadnjim zvokom sirene odločil Cleyton Keller, ki je pred tem v rednem delu podal za zadetek Christianu Fischerju za 2:2.

"Premagali smo eno najboljših ekip v ligi. Pri njih mrgoli zvezdnikov, ki lahko sami odločijo tekmo. Zato moraš proti njim igrati pametno in odgovorno. Nam je to uspelo, z nekaj sreče smo dosegli uspeh, na katerega sem ponosen. Pohvale si zaslužijo vsi igralci," je bil zadovoljen trener Arizone Rick Tocchet.

V Buffalu je v zadnji tretjini padlo vseh šest golov. Dve minuti in 11 sekund pred koncem je bil izid še izenačen na 1:1, nato je domačim vodstvo zagotovil Beljačan Michael Raffl. Jack Eichel je minuto pozneje povišal na 3:1, gostje so se približali, končni izid pa je z drugim golom sekundo pred koncem postavil Eichel.

Tekme 22. decembra:

BUFFALO - PHILADELPHIA 4:2



FLORIDA - MINNESOTA 4:2



CALGARY - MONTREAL 2:3



ARIZONA - WASHINGTON 3:2 - v podaljšku

Tekme 23. decembra:

BOSTON - DETROIT

NY ISLANDERS - WINNIPEG

EDMONTON - MONTREAL

TAMPA BAY - MINNESOTA

FLORIDA - OTTAWA

NEW JERSEY - CHICAGO

NY RANGERS - TORONTO

PITTSBURGH - ANAHEIM

CAROLINA - BUFFALO

COLUMBUS - PHILADELPHIA

VEGAS - WASHINGTON

ARIZONA - COORADO

DALLAS - NASHVILLE

VANCOUVER - ST. LOUIS

SAN JOSE - LOS ANGELES

VZHODNA KONFERENCA LESTVICA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 34 25 7 2 52 WASHINGTON CAPITALS 36 22 12 2 46 NEW JERSEY DEVILS 34 20 9 5 45 COLUMBUS BLUE JACKETS 36 21 13 2 44 TORONTO MAPLE LEAFS 36 21 14 1 43 NEW YORK RANGERS 35 19 12 4 42 BOSTON BRUINS 33 18 10 5 41 NEW YORK ISLANDERS 35 18 13 4 40 --------------------------------------- PITTSBURGH PENGUINS 36 18 15 3 39 CAROLINA HURRICANES 34 15 12 7 37 PHILADELPHIA FLYERS 35 15 13 7 37 MONTREAL CANADIENS 35 16 15 4 36 DETROIT RED WINGS 34 13 14 7 33 FLORIDA PANTHERS 35 14 16 5 33 OTTAWA SENATORS 33 11 14 8 30 BUFFALO SABRES 35 9 19 7 25 ZAHODNA KONFERENCA LESTVICA T Z P PK To LOS ANGELES KINGS 36 22 10 4 48 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 33 22 9 2 46 NASHVILLE PREDATORS 34 21 9 4 46 WINNIPEG JETS 36 20 10 6 46 ST. LOUIS BLUES 37 22 13 2 46 DALLAS STARS 36 19 14 3 41 SAN JOSE SHARKS 33 18 11 4 40 CHICAGO BLACKHAWKS 34 17 12 5 39 --------------------------------------- MINNESOTA WILD 35 18 14 3 39 CALGARY FLAMES 36 18 15 3 39 ANAHEIM DUCKS 36 15 13 8 38 COLORADO AVALANCHE 34 16 15 3 35 VANCOUVER CANUCKS 36 15 16 5 35 EDMONTON OILERS 35 16 17 2 34 ARIZONA COYOTES 37 8 24 5 21

T. J.