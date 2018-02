Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 4 glasov Ocenite to novico! 23-letni David Gleirscher je prvič nastopil na olimpijskih igrah. Foto: Reuters Olimpijski prvak iz Vancouvra in Sočija Felix Loch po napaki v zadnji vožnji ni mogel verjeti, kaj se mu je pripetilo. Foto: Reuters Tilen Sirše je takole drvel proti cilju v tretji vožnji. Foto: Reuters Ameriški najstnik Redmond Gerard je zablestel v tretjem nastopu, prva dva sta se mu ponesrečila. Šteje le najboljša ocena. Foto: Reuters Nizozemec Sven Kramer je eden najboljših hitrostnih drsalcev v zgodovini. Foto: Reuters VIDEO Dve odpovedi zaradi vreme... Dodaj v

Loch v zadnji vožnji ostal brez tretjega zaporednega zlata, Sirše 39.

Drsalec Kramer ubranil naslov olimpijskega zmagovalca

11. februar 2018 ob 03:57,

zadnji poseg: 11. februar 2018 ob 15:33

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Avstrijec David Gleirscher je presenetljivi olimpijski zmagovalec v sankanju. V četrti vožnji se je na vrh prebil s tretjega mesta po tretji vožnji. To je prva medalja za Avstrijo v Pjongčangu.

Nemec Felix Loch, ki je vodil po tretji vožnji, je naredil napako v srednjem delu proge in padel na peto mesto, tako da mu ni uspelo ubraniti zlate kolajne iz Sočija. Najboljši je bil tudi pred osmimi leti v Vancouvru. Edini sankač, ki je bil trikrat olimpijski prvak, tako ostaja njegov rojak Georg Hackl (1992, 1994, 1998).

Srebrna medalja je pripadla Američanu Chrisu Mazdzerju, bronasta pa Nemcu Johannesu Ludwigu, ki se je na zmagovalni oder povzpel s šestega mesta.

Edini slovenski predstavnik Tilen Sirše je končal na 39. mestu med 40 tekmovalci. 27-letnik je tekmovanje končal po tretji vožnji. Svojo priložnost, da bi se uvrstil med najboljših 30 in se s tem uvrstil v četrto vožnjo, je zapravil že prvi dan, ko ga je v drugi vožnji prevrnilo na bok.

Če bo dobil zaposlitev, bo sanke postavil v kot

Po prvi vožnji je bil 34., a zaostanek za 30. mestom ni bil neulovljiv. Nato pa ga je po besedah trenerja in očeta Milana Siršeta zdelal pritisk, naredil je napako in izgubil ravnotežje. V tretji vožnji ni mogel ničesar pridobiti, sproščen pa je pokazal najboljšo predstavo v Južni Koreji. To je bila najbrž tudi njegova zadnja vožnja v karieri.

"Danes sem lahko le branil to 39. mesto, višje nisem mogel. Štart ni bil dober, šel sem preveč desno, zato je bilo težje izpeljati prvi zavoj. Potem ko sem hitro popravil napako, pa mi je šlo dobro, postavil sem svoj najboljši čas tukaj," je dejal Sirše in nato malo bolj podrobno opisal sobotno napako.

"V drugi zavoj sem prišel previsoko, zabil sem se v strop. V tretjem zavoju sem imel preveliko hitrost, zato me je obrnilo na bok. Poskušal sem vse, da bi se čim prej spravil na sanke, to mi je uspelo šele v petem zavoju, tako da sem izgubil približno deset sekund. Domov odhajam zadovoljen, da sem se udeležil olimpijskih iger, a z grenkim priokusom zaradi včerajšnje napake," je razložil Zasavec, ki si bo z olimpijskih iger najbolj zapomnil odprtje in vznemirjenje, ko se zaveš, da ti je uspelo, da zastopaš Slovenijo.

Sirše se bo doma po zanj najnapornejši in najbolj stresni sezoni najprej spočil, nato pa bo začel iskati zaposlitev. Lani je magistriral iz geografije, želel bi delati na tem področju, sprejel pa bi marsikaj. Če bo zaposlitev dobil, bo sanke pri 27 letih postavil v kot, saj od tega športa ne more živeti.

Najstnik Gerard navdušil v snežnem parku

Ameriški deskar Redmond Gerard je osvojil zlato kolajno v snežnem parku. 17-letnik iz Kolorada je v snežnem parku Phoenix zablestel v tretjem nastopu, ko je zbral 87,16 točke.

Najbolj je prepričal sodnike s svojimi skoki, obrati in triki na številnih skakalnicah in drugih ovirah. Drugo mesto je osvojil Kanadčan Max Parrot (86,00), tretji pa je bil njegov rojak Mark McMorris (85,20).

"Sploh se še ne zavedam, kaj se je zgodilo. Prva dva nastopa sta se mi ponesrečila. V tretji vožnji sem se odločil, da poskusim nekaj drugače. Moral sem tvegati in odločilne trike izvedel, ko sem vzel drugačno linijo," je bil zadovoljen najmlajši tekmovalec v finalu.

Močan veter še naprej povzroča preglavice prirediteljem. Prestavili so še kvalifikacije snežnega parka deskark, zdaj pa tudi to tekmovanje za danes odpovedali. V ponedeljkovem finalu bo nastopilo vseh 27 deskark.

Kramer ubranil olimpijsko zlato

Nizozemski hitrostni drsalec Sven Kramer bo k svoji zbirki treh zlatih olimpijskih medalj lahko dodal še eno. Z novim olimpijskim rekordom 6:09,76 minute je v tekmi na 5000 metrov v velikem ovalu Gangneung v Pjongčangu premagal Kanadčana Teda-Jana Bloemena in Norvežana Sverra Lunda Pedersena. 31-letnemu Kramerju je uspelo ubraniti naslov olimpijskega zmagovalca na 5.000 metrov iz Vancouvra in Sočija.

Eden najboljših hitrostnih drsalcev v zgodovini športa in večkratni svetovni prvak ima zlato tudi z ekipne zasledovalne preizkušnje, pa še dve srebrni in dve bronasti medalji. Nizozemska sicer velja za najuspešnejšo državo v hitrostnem drsanju, v Sočiju so Nizozemci v 12 disciplinah zmagali kar osemkrat.

Laffontova pred zmagovalko iz Sočija

Smučarke prostega sloga so sklenile tekmovanje na grbinah. Francozinja Perrine Laffont je v finalu, kamor se uvrsti šest najboljših, zbrala 78,65 točke ter premagala olimpijsko prvakinjo iz Sočija, Kanadčanko Justine Dufour-Lapointe (78,56), in Kazahstanko Julijo Gališevo (77,40).

Nedeljske končne odločitve:

Deskanje, slopestyle (M): 1. R. GERARD ZDA 87,16 2. M. PARROT KAN 86,00 3. M. McMORRIS KAN 85,20 Skiatlon (M): 1. S.-H. KRUEGER NOR 1:16:20,0 2. M.-J. SUNDBY NOR +8,0 3. H.-C. HOLUND NOR 9,9 Hitrostno drsanje, 5.000 m (M): 1. S. KRAMER NIZ 6:09,76 2. T.-J. BLOEMEN KAN +1,85 3. S.-L. PEDERSEN NOR isti čas Biatlon, šprint, 10 km (M): * 1. A. PEIFFER NEM 23:38,8 (0) 2. M. KRČMAR ČEŠ +4,4 (0) 3. D. WINDISCH ITA 7,7 (1)

... 23. J. FAK SLO 55,4 26. K. BAUER SLO 57,6 53. M. DOVŽAN SLO 2:03,4 72. M. DRINOVEC SLO 2:34,9

Sankanje, enosed (M): 1. D. GLEIRSCHER AVT 3:10,702 2. C. MAZDZER ZDA +0,026 3. J. LUDWIG NEM 0,230 ... 39. T. SIRŠE SLO

Grbine (Ž): 1. P. LAFFONT FRA 78,65 2. J. DUFOUR LAPOINTE KAN 78,56 3. J. GALIŠEVA KAZ 77,40

