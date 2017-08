Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Sven Lah se je veselil uspeha kariere. Foto: TZS Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Najstnik Lah izločil španskega veterana Ramireza Hidalga

V osmini finala ga čaka drugi nosilec Gojowczyk

7. avgust 2017 ob 21:15

Portorož - MMC RTV SLO

18-letni Sven Lah se je prebil v osmino finala teniškega challengerja v Portorožu. V uvodnem krogu je ugnal 39-letnega Španca Rubena Ramireza Hidalga s 6:4 in 6:4.

Pred več kot desetimi leti je bil Ramirez Hidalgo že 50. igralec sveta. V prvem nizu je odločil brejk v tretji igri, Lah je zadržal vse igre na svoj servis. V drugem nizu je Ramirez Hidago povedel z 2:0, a je nato Lah nanizal tri igre zapored. Odločilni odvzem začetnega udarca mu je uspel v deveti igri. Osvojil je zadnjih osem točk obračuna, ki je trajal uro in pol. V osmini finala Laha čaka drugi nosilec Peter Gojowczyk ali pa hrvaški kvalifikant Franko Škugor.

Mladi Lah je lani v Portorožu prvič nastopil na turnirju challenger in gladko izgubil proti drugemu nosilcu, tokrat je imel več sreče z žrebom, predvsem pa je taktiko odlično prilagodil tekmecu. "Glede na njegovo starost sem vedel, da ga moram čim bolj utruditi. V drugem nizu pri rezultatu 4:4 sem videl, da ga je povsem zmanjkalo in nato sem zlahka zaključil dvoboj," je dejal slovenski reprezentant, ki je čas od lanskega turnirja do letošnjega bolj kot za tenis izkoristil za opravljanje učnih obveznosti, ki so mu omogočile, da bo študij nadaljeval v ZDA.

Drugi dan turnirja bodo nastopili preostali štirje slovenski igralci. Prvi nosilec Blaž Kavčič se bo na osrednjem igrišču Marine Portorož predstavil proti kvalifikantu iz Rusije Jevgeniju Karlovskijemu. Za njim bo nastopil Grega Žemlja, ki ima za tekmeca Slovenca Gregorja Boha, še prej pa bo skušal presenečenje pripraviti Tom Kočevar Dešman proti Aldinu Setkiću iz BiH.

Kočevar Dešman je v navezi s Špancem Jaimejem Fermosellom Delgadom preskočil prvo oviro med dvojicami. Premagala sta Kazahstanca Timurja Habibulina in Dimitrija Popka s 6:0 in 7:5.

PORTOROŽ, 1. krog, tabela

(43.000 evrov, trda podlaga)



KAVČIČ (SLO/1) - KARLOVSKIJ (RUS)



KOČEVAR DEŠMAN (SLO) - ŠETKIĆ (BIH)



ORTEGA OLMEDO (ŠPA) - ČELEBIĆ (ČG)



KOVALIK (SLK/8) - MARTINEZ (ŠPA)



LACKO (SLK/4) - FERMOSELL DELGADO (ŠPA)



IVAŠKA (BLR) - POPKO (KAZ)

6:3, 6:3

GIUSTINO (ITA) - BERRETTINI (ITA)



MENENDEZ MACEI. (ŠPA/7) - BALASZ (MAD)



KRAJINOVIĆ (HRV/6) - ROSOL (ČEŠ)



ŽEMLJA (SLO) - BOH (SLO)



GRANOLLERS (ŠPA) - OLIVETTI (FRA)



STAHOVSKI (UKR/3) - VIOLA (ITA)



GERASIMOV (BLR/5) - VANNI (ITA)



DE MIANUR (AVS) - CICIPAS (GRČ)



LAH (SLO) - RAMIREZ HIDALGO (ŠPA)

6:4, 6:4

GOJOWCZYK (NEM/2) - ŠKUGOR (HRV)

A. G.