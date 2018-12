Jadon Sancho je odkritje sezone v Bundesligi. 18-letni Anglež je dosegel že pet zadetkov. Foto: Reuters Zmaga v Veltins Areni je za črno-rumene vedno najslajša. Foto: Reuters Franck Ribery in Robert Lewandowski sta zagotovila zmago Bayernu. Foto: Reuters Dodaj v

Najstnik Sancho odločil porurski derbi - vodilna Borussia ne popušča

Bayern gladko odpravil Nürnberg

8. december 2018 ob 18:30

Gelsenkirchen - MMC RTV SLO

177. porurski derbi je dokazal, da je dortmundska Borussia glavni kandidat za naslov nemškega prvaka. Schalke je iztisnil maksimum, a to ni bilo dovolj (1:2).

Izbranci Luciena Favreja ostajajo neporaženi v Bundesligi in imajo po 14 krogih še vedno devet točk naskoka pred Bayernom. Največje rivalstvo v nemškem nogometu je znova poskrbelo za pestro dogajanje na tribunah, kjer pa ni bilo večjih izgredov. 61.770 gledalcev je pripravilo sijajno vzdušje, črno-rumeni pa so prestali tudi ta test in jesenski naslov jim bo nemogoče odvzeti.

Tudi odločitev videosodnika ni zmedla Dortmundčanov

Samozavestni gostje so začeli odločno in povedli v 7. minuti. Marco Reus je s prostega strela podal pred vrata, kjer je Thomas Delaney ušel neodločnim branilcem Schalkeja in z glavo zatresel mrežo. Borussia bi lahko še povišala prednost, a je bil Paco Alcacer nenatančen v 19. minuti. Španski napadalec je tokrat začel od prve minute, a se ni vpisal med strelce.

Po uri igre je Reus v kazenskem prostoru podrl Amineja Harita, zadel ga je v gleženj. Sodnik Daniel Siebert je pustil, da se igra nadaljuje, a se je oglasil videosodnik. Siebert si je ogledal posnetek in pokazal na belo točko. Daniel Caligiuri je poslal Romana Bürkija v napačno smer za izenačenje.

Četrt ure pred koncem si je Jadon Sancho izmenjal dvojno podajo z rezervistom Raphaelom Guerreirom in nato z desno nogo matiral Ralfa Fährmanna. Pet minut pred koncem je Guerreiro zadel vratnico, gostitelji pa so bili brez prave ideje v zadnjih minutah.

"Derbi je vedno prav posebna tekma. V Gelsenkirchnu že dolgo nismo zmagali, tokrat pa smo bili precej boljši. Ni nam uspelo zadeti za 2:0 ali 3:1 in vse do zadnje minute smo se tresli za tri točke," je pojasnil Reus.

Nürnberg nemočen na Allianz Areni

Bayern je odpravil Nürnberg s 3:0. Bavarci so povedli v 9. minuti. Joshua Kimmich je podal iz kota, vratar Fabian Bredlow je bil neodločen in Robert Lewandowski je z glavo preusmeril žogo v malo mrežico. Gostje, ki se borijo za obstanek, so bili popolnoma nemočni. V 27. minuti je Leon Goretzka z 20 metrov z desnico stresel prečko, odbito žogo pa je Lewandowski z bližine pospravil v mrežo.

Tudi v drugem polčasu se je velika premoč gostiteljev nadaljevala. Vratar Brdelow je naredil še eno napako, v 56. minuti je slabo podal žogo, nato sicer odbil strel Serga Gnabryja, a je bil na pravem mestu Franck Ribery, ki je postavil končni izid. Zmaga bi lahko bila še precej višja. Kimmich je v zadnji minuti z roba kazenskega prostora stresel še prečko.

"Zadnje tri tekme so bile zelo dobre. To je pravi Bayern. Takih predstav si želim tudi v naslednjih tednih. December je prazničen mesec in nikakor ni lahko, če izidi nispo pravi," je bil dobre volje trener Niko Kovač.

14. krog:

WERDER - FORTUNA DÜSSELDORF 3:1 (1:1)

Mohwald 20., Harnik 71., Sargent 78.; Lukebakio 43./11-m

BAYERN - NÜRNBERG 3:0 (2:0)

Lewandowski 9., 27., Ribery 56.

Bayern: Neuer, Rafinha, Süle, Boateng, Alaba, Kimmich, Goretzka (63./Thiago), Gnabry (75./Wagner), Ribery (63./Coman), Müller, Lewandowski.

Nürnberg: Bredlow, Bauer, Margreitter, Mühl, Leibold, Erras (84./Ewerton), Rhein (70./Petrak), Goden, Misidjan, Ishak, Kerk (70./Zrelak).

Sodnik: Tobias Stieler

SCHALKE - BORUSSIA (D) 1:2 (0:1)

Caligiuri 61./11-m; Delaney 7., Sancho 74.

Schalke: Fährmann, Caligiuri, Sane, Nastasić, Oczipka (76./Konopljanka), Rudy, Schöpf, Harit, Bentaleb (55./Serdar), Burgstaller (36./Mendyl), McKennie.

Borussia (D): Bürki, Piszczek, Akanji, Diallo, Hakimi, Witsel, Delaney, Sancho (88./Pulišić), Reus, Bruun Larsen (62./Guerreiro), Paco Alcacer (77./Götze).

Sodnik: Daniel Siebert

BAYER LEVERKUSEN - AUGSBURG 1:0 (0:0)

Alario 75.

FREIBURG - RB LEIPZIG 3:0 (2:0)

Petersen 12., Waldschmidt 45./11-m, Frantz 52.

Kampl (Leipzig) je igral do 64. minute.

WOLFSBURG - HOFFENHEIM 2:2 (2:1)

Bičakčić 28./ag, Ginczek 31.; Belfodil 4., Kramarić 71.



Danes ob 18.30:

HERTHA - EINTRACHT

Nedelja ob 15.30:

MAINZ - HANNOVER

Ob 18.00:

BORUSSIA (M) - STUTTGART

Lestvica: BORUSSIA (D) 14 11 3 0 39:14 36 BAYERN 14 8 3 3 28:18 27 BORUSSIA (M) 13 8 2 3 30:16 26 LEIPZIG 14 7 4 3 24:13 25 EINTRACHT 13 7 2 4 30:16 23 HOFFENHEIM 14 6 4 4 30:21 22 WERDER 14 6 3 5 24:23 21 HERTHA 13 5 5 3 21:20 20 WOLFSBURG 14 5 4 5 20:20 19 MAINZ 13 5 3 5 12:14 18 BAYER LEVERKUSEN 14 5 3 6 20:25 18 FREIBURG 14 4 5 5 19:22 17 SCHALKE 14 4 2 8 15:20 14 AUGSBURG 14 3 4 7 20:23 13 STUTTGART 13 3 2 8 9:26 11 NUERNBERG 14 2 5 7 14:33 11 HANNOVER 13 2 3 8 15:28 9 FORTUNA D. 14 2 3 9 14:32 9

A. G.