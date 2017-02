Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sodnik Arnaud Gabas si je najprej blažil bolečino z ledom, nato pa je diskvalificiral Shapovalova. Foto: Reuters Sedemnajstletni v Izraelu rojeni Denis Shapovalov je serviral, poslal vrnjeno žogico izven igrišča in nato nekoliko v jezi, obrnjen stran od sodnika, drugo žogico zadel tako nesrečno, da je poletela proti sodniku, ki se je le še prijel za glavo. Foto: Reuters Pablo Carreno Busta, ki je v petek senzacionalno izgubil proti Franku Škugorju, je v nedeljo priigral odločilno točko za Španijo v Osijeku. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Najstnik Shapovalov v odločilnem obračunu sodnika zadel naravnost v oko

Poteka še obračun med Argentino in Italijo

6. februar 2017 ob 17:17

Ottawa - MMC RTV SLO

Velika Britanija je v Ottawi premagala Kanado s 3:2 in se uvrstila v četrtfinale Davisovega pokala. V odločilni partiji je Kyle Edmund s 6:3, 6:4 in 2:1 ugnal Denisa Shapovalova, ki je z žogico zadel sodnika v oko in bil diskvalificiran.

17-letnik je bil besen zaradi slabe igre in številnih napak, žogico je po izgubljenem servisu nekontrolirano poslal z igrišča, zadela je sodnika Arnauda Gabasa v levo oko. Glavni sodnik je dobil veliko vrečko ledu, poklical pa je tudi nadzornika obračuna Davisovega pokala, ki je takoj diskvalificiral Shapovalova. Gabas je zmago prisodil Edmundu, s tem je Velika Britanija napredovala, nastnik pa je končal v solzah.

Prva kazen 7.000 ameriških dolarjev

Plačati mora tudi 7.000 ameriških dolarjev zaradi nešpotnega obnašanja, izognil pa se je najvišji kazni (10.000 zelencev), ker tega ni storil namerno. Mednarodna teniška zveza bo primer še obravnavala in lahko pride do dodatne kazni.

Shapovalov je nato obiskal sodnika Gabasa v sodniški pisarni in se mu opravičil, Francoz je moral celo v bolnišnico, saj je imel veliko oteklino okoli levega očesa.

"Sram me je! Počutim se grozno, celotno ekipo sem pustil na cedilu. Obnašal sem se popolnoma neprimerno. Obljubim, da nikoli več ne bo naredil take neumnosti. Iz tega sem se veliko naučil," se je pokesal Shapovalov.

V Ottawi se je dvoboj končal na zelo neobičajen način in omogočil, da bo odsotni prvi igralec Andy Murray lahko igral proti Franciji.

Najbolj jezen bi bil lahko Vasek Pospišil, ki je za gostitelje dobil oba posamična dvoboja, vendar je dejal, da nihče ni bolj razočaran od Shapovalova. "Vsak je lahko videl, da je bila to nesreča, ki se lahko primeri vsakemu," je dejal Pospišil. "To je bil res nenavaden konec partije, še nikoli nisem bil priča čemu podobnemu," pa je dejal Dan Evans, ki je izgubil prvi dvoboj tretjega dneva s Pospišilom, ki se je izkazal s 25 asi.

Gladka zmaga Srbov, veliko dela za Špance v Osijeku

Avstraliji, Franciji, Srbiji in ZDA, ki so si nastop priborili že po prvih dveh dnevih, so se tretji dan pridružili po zmagah v gosteh Belgija, ki je s 4:1 premagala Nemčijo, Španija po slavju s 3:2 na Hrvaškem ter Britanci po nenavadni zmagi v Kanadi.

Avstralija bo v četrtfinalu aprila igrala proti ZDA, Srbija proti Španiji, Francozi z Veliko Britanijo, Belgija pa z zmagovalko dvoboja med Argentino in Italijo.

Davisov pokal, svetovna skupina, 1. krog,

Frankfurt (trda podlaga, dvorana):

Nemčija - BELGIJA 1:4

Kohlschreiber - Darcis 4:6, 6:3, 6:2, 6:7, 6:7

A. Zverev - De Greef 6:3, 6:3, 6:4

A. Zverev/M. Zverev - Bemelmans/De Loore 3:6, 6:7, 6:4, 6:4, 3:6

A. Zverev - Darcis 6:2, 4:6, 4:6, 6:7

M. Zverev - Bemelmans 5:7, 1:6

Birmingham (trda podlaga, dvorana):

ZDA - Švica 5:0

Sock - Chiudinelli 6:4, 6:3, 6:1

Isner - Laaksonen 4:6, 6:2, 6:2, 7:6

Johnson/Sock - Bossel/Laaksonen 7:6, 6:3, 7:6

Querrey - Bossel 6:3, 7:5

Johnson - Bellier 6:4, 6:3

Ottawa (trda podlaga, dvorana):

Kanada - VELIKA BRITANIJA 2:3

Shapovalov - Evans 3:6, 3:6, 4:6

Pospisil - Edmund 6:4, 6:3, 6:1

Nestor/Pospisil - Inglot/J. Murray 6:7, 7:6, 6:7, 3:6

Pospisil - Evans 7:6, 6:4, 3:6, 7:6

Shapovalov - Edmund 3:6, 4:6, 1:2, b.b. (diskvalifikacija)

Osijek (trda podlaga, dvorana):

Hrvaška - ŠPANIJA 2:3

Škugor - Carreno Busta 3:6, 6:3, 6:4, 4:6, 7:6

Pavić - Bautista Agut 4:6, 2:6, 3:6

Draganja/Mektić - Lopez/Lopez 6:7, 7:6, 7:6, 2:6, 6:4

Škugor - Bautista Agut 1:6, 7:6, 3:6, 6:7

Mektić - Carreno Busta 6:7, 1:6, 4:6

Tokio (trda podlaga, dvorana):

Japonska - FRANCIJA 1:4

Daniel - Gasquet 2:6, 3:6, 2:6

Nišioka - Simon 3:6, 3:6, 4:6

Sugita/Učijama - Herbert/Mahut 3:6, 4:6, 4:6

Nišioka - Mahut 1:6, 1:1, b.b.

Učijama - Herbert 6:4, 6:4

Niš (trda podlaga, dvorana):

SRBIJA - Rusija 4:1

Troicki - Hačanov 6:4, 6:7, 6:3, 1:6, 7:6

Đoković - Medvedev 3:6, 6:4, 6:1, 1:0, b.b.

Troicki/Zimonjić - Kravčuk/Kuznecov 6:3, 7:6, 6:7, 6:4

Lajović - Kravčuk 6:3, 4:6, 6:3

Zimonjić - Medvedev b.b.

Buenos Aires (pesek):

ARGENTINA - ITALIJA 2:2

Pella - Lorenzi 3:6, 3:6, 3:6

Berlocq - Seppi 1:6, 2:6, 6:1, 6:7

Berlocq/Mayer - Bolelli/Fognini 6:3, 6:3, 4:6, 2:6, 7:6

Berlocq - Lorenzi 4:6, 6:4, 6:1, 3:6, 6:3

Pella - Fognini danes

Kooyong (trda podlaga):

AVSTRALIJA - Češka 4:1

Thompson - Vesely 6:3, 6:3, 6:4

Kyrgios - Šatral 6:2, 6:3, 6:2

Groth/Peers - Kolar/Štepanek 6:3, 6:2, 6:2

Groth - Vesely 6:3, 5:7, 3:6

Thompson - Šatral 7:6, 6:2

A. G.