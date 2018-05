Največ nepričakovanih porazov utrpel Nadal

531. del rubrike Športni SOS

9. maj 2018 ob 10:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Primerjav med izvrstnimi teniškimi igralci Rogerjem Federerjem, Rafaelom Nadalom in Novakom Đokovićem ni in ni videti konca.

Na portalu Športni SOS smo predstavili že številne vidike in primerjave med veliko trojico, tokrat je za nov vidik poskrbel bralec Andrej Iskra. Še vedno ste vabljeni k zastavljanju vprašanj.

1.152. Nikoli končana debata o sveti teniški trojici zadnjih 15 let (Federer, Nadal, Đoković) bi lahko imela še eno poglavje. Zadnjič je bilo poglavje o unovčitvi zgodnjih izpadov favoritov. Ti so verjetno izpadli proti igralcem s slabimi pozicijami na lestvici ATP, zato me zanima, kolikokrat je posemeznik iz svete trojice izgubil z igralcem izven stoterice lestvice ATP (ali recimo z igrlacem izven 20 najboljših)?

Andrej Iskra

Za analizo sem primerjave porazov proti igralcem zunaj najboljših 20, 50 in 100 na lestvici ATP. V prvih dveh kategorijah ima največ porazov Roger Federer, proti igralcem izven prve stoterice pa Rafael Nadal.

Porazi Federer Nadal Đoković 20+ 101 76 54 50+ 44 32 23 100+ 13 15 10



Opomba: V tabeli je število porazov na turneji ATP. Vrstica 20+ prinaša število porazov proti igralcev zunaj prve 20-erice, 50+ petdeseterice, 100+ pa stoterice.

Seveda pa je Federer odigral največ dvobojev, zato preverimo še delež porazov.

Porazi Federer Nadal Đoković 20+ 41,1 40,9 33,8 50+ 17,9 17,2 14,4 100+ 5,3 8,1 6,2



Opomba: V tabeli je odstotek porazov. Federer je tako 5,3 odstotka vseh porazov utrpel proti igralcem zunaj prve stoterice.

V zadnji tabeli pa je odstotek porazov v primerjavi z vsemi dvoboji, ki so jih tenisači odigrali.

Porazi Federer Nadal Đoković 20+ 7,5 7,3 5,9 50+ 3,3 3,1 2,5 100+ 1,0 1,4 1,1



Če se osredotočimo na siva polja, ugotovimo, da ima Novak Đoković najmanjši delež porazov proti igralcem izven prve 20- in 50-erice. Srb je med izbranimi tremi igralci tisti, ki utrpi najmanj zdrsov proti igralcem, ki so (občutno) slabši od njih. Na drugi strani pa ima Rafael Nadal največ porazov proti igralcem zunaj prve stoterice. Veliko večino porazov takih porazov je utrpel na hitrejših podlagah (osem na trdi podlagi in šest na travi).

1.153. Kateri je najnižje postavjeni igralec na lestvici ATP, ki je kadarkoli premagal Federerja, Nadala ali Đokovića?

Peter

Ta rekord pripada Švedu Joachimu Johanssonu, ki je leta 2006 v Stockholmu premagal Rafaela Nadala s 6:4 in 7:6. Johansson je takrat zasedal 690. mesto in je v domači prestolnici lahko igral zgolj zaradi povabila.

Roger Federer je poraz proti najnižjemu igralcu doživel na začetku kariere, bilo je leta 1999, ko je v 1. krogu Washingtonu izgubil proti Björnu Phauu. Nemec je takrat zasedal 407. mesto, Phau se je na turnir prebil prek kvalifikacij.

In še Novak Đoković. Srbu se je rekordni poraz pripetil v Beogradu leta 2010, ko je v četrtfinalu izgubil proti Filipu Krajinoviću. Takrat 319. igralec sveta je uvodni niz dobil s 6:4, nato je Đoković dvoboj predal.

Slavko Jerič