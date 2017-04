Največ rdečih kartonov na tekmah Barcelone in Reala

433. del rubrike Športni SOS

21. april 2017 ob 12:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Barcelona in Real Madrid sta v zadnjih desetih sezonah Lige prvakov največ tekem med vsemi udeleženci končala z igralsko prednostjo.

Na portalu Športni SOS smo tudi zaradi dogajanja na tekmi Real - Bayern prejeli vaše vprašanje, ki se dotika rdečih kartonov. Še vedno ste vabljeni k postavljanju vprašanj.

942. Katere ekipe so v nogometni Ligi prvakov v zadnjih desetih letih največkrat tekmo končale z igralcem več? Se pravi, da je nasprotna ekipa dobila rdeči karton.

Žiga Špiler

To sta Barcelona in Real Madrid, kar je po svoje razumljivo, saj sta ti ekipi v danem časovnem intervalu odigrali tudi največ tekem. Sta tudi edini ekipi, ki sta v zadnjem desetletju osvojili več kot en naslov (Barcelona 3, Real 2). Podrobnosti so v tabeli.

Ekipa Število tekem Barcelona 14 Real Madrid 13 Bayern 9 Lyon 8 Arsenal 6 Celtic 6 Chelsea 6 Olympiacos 6 Schalke 6 Zenit 6



Opomba: V tabeli je število tekem, na katerih je posamezna ekipa končala s številsko prednostjo (ob zadnjem sodnikovem žvižgu je bilo razmerje nogometašev na igrišču 11:10, 11:9 ali 10:9).

Slavko Jerič