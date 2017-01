Največ sedemmetrovk dosojenih v špansko korist

412. del rubrike Športni SOS

25. januar 2017 ob 12:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Eden od pomembnih elementov v rokometu so nedvomno sedemmetrovke in njihova izvedba. Pri tem so slovenski rokometaši uspešni.

Po preboju slovenske reprezentance v polfinale svetovnega prvenstva na portalu Športni SOS ta teden odgovarjamo na vaša vprašanja o tej igri z žogo.

Po preboju slovenske reprezentance v polfinale svetovnega prvenstva na portalu Športni SOS ta teden odgovarjamo na vaša vprašanja o tej igri z žogo.



898. Katera reprezentanca je na svetovnih prvenstvih od leta 2005 naprej izvajala sedemmetrovk in katera najmanj (absolutno in v povprečju)?

Rado Šuštar

Po obeh merilih je največ sedemmetrovk izvajala Španija. Na 62 tekmah - je od svetovnega prvenstva 2005 pa do četrtfinala letošnjega turnirja - izvajala 295 sedemmetrovk, oziroma v povprečju 4,8 na tekmo.

Največ sedemmetrovk (absolutno)

Reprezentanca Sedemmtrovke Španija 295 Francija 277 Hrvaška 236 Rusija 210 Nemčija 205 Argentina 201 Tunizija 196 Egipt 190 SLOVENIJA 186 Danska 174



Največ sedemmetrovk (na tekmo)

Reprezentanca Sedemmtrovke Španija 4,76 Francija 4,54 SLOVENIJA 4,43 Katar 4,41 Rusija 4,38 Romunija 4,31 Češka 4,25 Egipt 4,22 Južna Koreja 4,21 Grčija 4,11



Na drugi strani ekstrema pa je Črna gora, ki je na prvenstvu igrala leta 2013, takrat je na sedmih tekmah izvajala 14 sedemmetrovk, oziroma dve na tekmo.

899. Katera reprezentanca je imela najboljši in katera najslabši odstotek izvajanja?

Rado Šuštar

Najvišji odstotek imajo v tem obdobju Grenlandci, ki so igrali na prvenstvu leta 2007, takrat so najstrožje kazni izvajali 17-krat, uspešni pa so bili 15-krat (88,2-odstotni izkoristek).

Reprezentanca Odstotek Grenlandija 88,2 Danska 83,3 Belorusija 81,5 Makedonija 80,9 Slovaška 79,9 Avstrija 78,9 Hrvaška 78,8 SLOVENIJA 77,4 Francija 76,5 Švedska 76,2



Opomba: Upoštevane so vse tekme od SP-ja 2005 naprej.

Slavko Jerič, @lavkeri