Največ zmagovalnih nastopov v zadnji seriji

460. del rubrike Športni SOS

16. avgust 2017 ob 10:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

V disciplinah, v katerih imajo finalisti na svetovnem prvenstvu v atletiki po šest nastopov, zmagovalec najboljši izid največkrat doseže prav v zadnji seriji.

V nedeljo se je v Londonu končalo svetovno prvenstvo v atletiki, na portalu Športni SOS odgovarjamo še na nekaj vaših vprašanj o tem dogodku. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.

Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju.



1.006. Od vseh disciplin, v katerih imajo tekmovalci v finalu na voljo šest enakovrednih poskusov - daljina, troskok, kladivo, kopje, disk, krogla - v kateri seriji so meti oziroma skoki najdaljši? S katerim metom/skokom po vrsti je bil največkrat dosežen zmagovalni izid?

Staš Zgonik

Preveril sem vse izide na svetovnih prvenstvih v omenjenih šestih disciplinah, o katerih Mednarodna atletska zveza na svojih straneh vodi finalne izide po serijah. Gre za veliko večino vseh finalov, do konca svetovnega prvenstva v atletiki se jih je nabralo 151.

Analiza pokaže, da so se zmagovalni meti in skoki dokaj enakomerno porazdelili med vseh šest serij, edina izjema sta četrta in šesta serija. V četrti seriji se je zvrstilo najmanj zmagovalnih nastopov (to je prva serija, v kateri se konkurenca zmanjša z 12 na osem atletov), največ zmagovalnih pa je bilo v zadnji, šesti seriji. Podrobnosti so v spodnji tabeli, kjer je razdelitev narejena tudi po spolu.

Serija Moški Ženske Skupaj 1. 16 11 27 2. 12 13 25 3. 12 15 27 4. 9 8 17 5. 10 13 23 6. 19 13 32



1.007. Kolikokrat se je na svetovnih prvenstvih v atletiki zgodilo, da je bilo v tehničnih disciplinah več kot 12 finalistov?

Mojca

To se je do zdaj zgodilo kar 45-krat. Velika večina primerov prihaja iz skoka v višino (18) in ob palici (13), kjer sistem treh skokov ene višine ponuja več možnosti za delitev mesta kot pri ostalih disciplinah. V skoku v daljino se je to zgodilo petkrat, v troskoku štirikrat, dvakrat pri suvanju krogle, po enkrat pa v metu diska, kladiva in kopja.

Slavko Jerič