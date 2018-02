Največji padec medalj? Rusija, za njo pa Slovenija.

28. februar 2018 ob 11:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski deskar na snegu Žan Košir ima odličen olimpijski izkupiček, saj je v samo štirih nastopih osvojil kar tri medalje.

Na portalu Športni SOS v dneh po koncu olimpijskih iger še vedno dihamo v znamenju iger v Pjongčangu. Tokrat raziskujemo tiste športnike, ki so prav v vsakem nastopu osvojili medaljo. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.

1.114. Ali obstaja kakšen športnik, ki je nastopil na vsaj treh zimskih olimpijskih igrah in je v vsakem svojem nastopu dobil tudi medaljo? Dodatni kriterij, če je na enih igrah nastopil v več disciplinah, bi potem moral v vsaki disciplini osvojiti medaljo. Blizu temu sta Shaun White (4 ZOI, 4 nastopi, 3x1. + 1x4.) in Žan Košir (3 ZOI, 4 nastopi, 1x2. + 2x3. + 1x6.).

Jernej Rus

Takih športnikov sploh ni malo, najdemo jih natanko 77, od tega jih kar 58 prihaja iz hokeja na ledu. To je razumljivo, saj so, denimo, hokejisti Sovjetske zveze nepretrgoma osvajali medalje od leta 1956 do 1992, ko so sicer igrali pod olimpijsko zastavo. Nekaj podobnega velja za ženski hokej, ki se na igrah pojavlja od leta 1998 naprej, prav vselej pa so medalje osvojile tako Američanke kot Kanadčanke. Med hokejisti imata največ medalj Kanadčanki Jayna Hefford in Hayley Wickenheiser (po štiri zlate in eno srebrno medaljo).

V spodnjem seznamu so torej nehokejisti, ki so medalje osvajali na vsaj treh igrah in v vsaki disciplini, v kateri so nastopili.

Tekmovalec Šport Z-S-B S Wolfgang Hoppe bob 2-3-1 6 Eugenio Monti bob 2-2-2 6 Andre Lange bob 4-1-0 5 Natalie Geisenberger sankanje 4-1-0 5 Scott Moir * um. drsanje 3-2-0 5 Tessa Virtue um. drsanje 3-2-0 5 Gillis Grafström um. drsanje 3-1-0 4 Jevgenij Plušenko um. drsanje 2-2-0 4 Jan Behrendt ** sankanje 2-1-1 4 Stefan Krausse sankanje 2-1-1 4 Bernhaard Lehmann bob 1-2-1 4 Irina Rodnina um. drsanje 3-0-0 3 Ulrich Wehling nord. komb. 3-0-0 3 Artur Dmitrijev um. drsanje 2-1-0 3 Kaillie Humphries bob 2-1-0 3 Marina Klimova *** um. drsanje 1-1-1 3 Sergej Ponomarenko um. drsanje 1-1-1 3 Silke Kraushaar sankanje 1-1-1 3 Elana Meyers bob 0-2-1 3



Opombe:

- Kanadčana Scott Moir in Tessa Virtue sta med plesnimi pari skupaj osvojila dve zlati in eno srebrno medaljo, še eno zlato in srebro pa sta osvojila na ekipni tekmi.

- Nemca Jan Behrendt in Stefan Krausse sta medalje skupaj osvajala v sankanju v dvosedu.

- Rusa Marina Klimova in Sergej Ponomarenko sta medalje skupaj osvajala med plesnimi pari.

1.115. Katera država je v primerjavi s Sočijem osvojila najmanj medalj? Je v vrhu Rusija?

Anže Bašelj

Tako je Rusi, ki so tokrat nastopali pod olimpijsko zastavo, so v Pjongčangu osvojili 17 medalj, kar je 12 manj kot na zadnjih igrah leta 2014. Na drugem mestu pa je že Slovenija, ki je osvojila šest medalj manj. Na drugi strani skrajnosti - torej med državami, ki so najbolj popravile svoj izkupiček - pa sta Norveška in Nemčija. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Država 2014 2018 Razlika Rusija 29 17 -12 Slovenija 8 2 -6 ZDA 28 23 -5 Nizozemska 24 20 -4 Poljska 6 2 -4 ... ... ... ... Južna Koreja 8 17 9 Nemčija 19 31 12 Norveška 26 39 13



1.116. Med letošnjimi olimpijskimi igrami sem opazil, da je bilo kar nekaj tekmovalcev, ki so s štartno številko 7 osvajali kolajne, tudi zmagovali. Zanima me, katere štartne številke so osvojile največ zlatih medalj?

Mitja Lisjak

Številka sedem je bila res pravi magnet za zlato olimpijsko medaljo, saj je kar 11 olimpijskih prvakov nosilo to številko. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Tekmovalec Šport Disciplina Simen Hegstad Krüger teki skiatlon Aksel Lund Svindal smučanje smuk Mikaela Shiffrin smučanje veleslalom Frida Hansdotter smučanje slalom Andre Myhrer smučanje slalom Nemčija bob dvojec Nemčija bob četverec Francija biatlon me. štafeta Suzanne Schulting drsanje 1.000 m Sebastian Toutant deskanje skoki Ester Ledecka deskanje veleslalom



Več zmagovitih številk je prinesla le številka 1 - 12. Pri tem je treba poudariti, da enica na precej tekmah pomenila najboljše izhodišče (denimo na zasledovalni tekmi v biatlonu) ali najboljše tekmovalce (zmaga v kvalifikacijah šprinta v smučarskih tekih ali države v štafetah v istem športu). Kdo pa so ti tekmovalci, lahko preverite v spodnji galeriji.

