Največji skok in padec za Chelsea in Leicester

560. del rubrike Športni SOS

9. avgust 2018 ob 11:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Cityja so v zadnjih petih sezonah najuspešnejša ekipa v angleškem prvenstvu, saj so osvojili dva naslova in zbrali največ točk.

V petek se začenja nova sezona angleškega nogometnega prvenstva, zato na portalu Športni SOS tokrat odgovarjamo na vaša vprašanja o tem dogodku. Še vedno ste vabljeni, da pošiljate svoja vprašanja (ne glede na šport, ki vas zanima).

1.210. Kakšna je lestvica Premier league, če seštejemo zadnjih pet sezon? Kako visoko je Tottenham, ki je zadnja leta blizu vrhu, a nikoli ne osvoji lige?

Klemen Pavlič

Največ točk v zadnjih petih sezon elitne angleške nogometne sezone sta zbrala Manchester City in Chelsea, ki sta v tem obdobju po dvakrat osvojila naslov. Preostali naslov je osvojil Leicester, ki je šele na 13. mestu. Res pa je, da lisic v eni sezoni ni bilo zraven.

Klub Točke Manchester City 409 Chelsea 382 Tottenham 366 Arsenal 363 Liverpool 357 Manchester United 350 Everton 276 Southampton 261 West Ham 236 Stoke City 232 Crystal Palace 220 Swansea 219 Leicester 213



1.211. Katera ekipa je med dvema zaporednima sezonama imela največje nihanje? Torej je pridobila in izgubila največ točk?

Klemen Pavlič

Največ je pridobil Chelsea. V sezoni 2015/2016 so modri zbrali 50 točk, leto kasneje pa kar 93. V spodnji tabeli so vsi klubi, ki so v primerjavi z zadnjo sezono pridobili vsaj 15 točk.

Klub Sezona Razlika Chelsea 2017 43 Leicester 2016 40 Manchester City 2018 22 Liverpool 2017 16 Tottenham 2017 16 West Ham 2016 15



Opomba: V stolpcu sezona je sezona napredka.

Zanimivo, na vrhu klubov, ki so največ izgubili, sta prav tako Chelsea in Leicester, ki sta v sezoni po naslovu državnega prvaka izgubila po kar 37 točk. V tabeli so vsi klubi, ki so v primerjavi z zadnjo sezono izgubili več kot 15 točk.

Klub Sezona Razlika Chelsea 2016 -37 Leicester 2017 -37 Everton 2015 -25 Liverpool 2015 -22 Aston Villa 2016 -21 Southampton 2017 -17 West Ham 2017 -17



1.212. Katera ekipa v tem obdobju pa je najbolj konstantna?

Klemen Pavlič

To je Crystal Palace. Razlika med njegovo najboljšo in najslabšo sezono znaša vsega sedem točk.

Sezona Točke Razlika 2014 45 / 2015 48 3 2016 42 -6 2017 41 -1 2018 44 3 Skupaj 220 -1



Opomba: V stolpcu razlika je razlika v številu točk v primerjavi s prejšnjo sezono.

Slavko Jerič