Namesto Mačkovška Vujović prvič poklical Okleščna

Prihodnji teden dvakrat proti Hrvaški

19. oktober 2017 ob 15:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Selektor slovenske rokometne reprezentance Veselin Vujović je zaradi poškodbe Boruta Mačkovška na prvi cikel priprav za evropsko prvenstvo 2018 povabil Grego Okleščna.

Mačkovšek ima težave s komolcem, zato se je selektor odločil, da pokliče 22-letnega rokometaša novomeške Krke, ki bo sploh prvič med kandidati za nastop v slovenski izbrani vrsti, ki bo prihodnji teden igrala dve pripravljalni tekmi proti gostiteljici EP -ja Hrvaški, in sicer v četrtek, 26. oktobra, ob 18.00 v Stožicah in dva dni pozneje ob 20.15 v Zagrebu.

Ljubljanska pripravljalna tekma s Hrvaško bo sicer imela tudi dobrodelno noto. RZS bo pred dvobojem priredil športno-humanitaren dogodek Pozdrav legendam, na katerem se bodo zbrali rokometaši, ki so zastopali barve Slovenije v zadnjih 25 letih.

Na tem seznamu je 98 igralcev, izkupiček pa bo RZS namenil za zdravljenje nekdanjega slovenskega reprezentanta Nenada Stojakovića. Kot so pojasnili pri RZS-ju, so do zdaj prodali že več kot 4.000 vstopnic, ki veljajo za obe tekmi v Stožicah (tudi za tekmo legend, ki bo 26. oktobra ob 16.30).

