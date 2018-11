Napadalec na avtobus Borussie Dortmund obsojen na 14 let zapora

Tožilstvo zahtevalo dosmrtni zapor

27. november 2018 ob 18:23

Sodišče v Dortmundu je 29-letnega Sergeja Wenergolda zaradi napada z eksplozivom na avtobus nogometašev Borussie Dortmunda obsodilo na 14 let zapora.

V napadu 11. aprila lani s tremi eksplozivnimi telesi na avtobus, ki je bil z ekipo na poti na tekmo četrtfinala Lige prvakov v Dortmundu med Borussio in Monacom, sta bili ranjeni dve osebi – katalonski nogometaš Marc Bartra in policist, ki je na motorju spremljal avtobus. Tekma je bila nato preložena na naslednji dan.

Na kraju incidenta so našli papir, na katerem so odgovornost za napad prevzeli islamski skrajneži. Poznavalci so sicer izrazili dvom o avtentičnosti sporočila in kmalu so prišli do Wenergolda. Po mnenju tožilstva je napadalec nameraval z eksplozivnimi sredstvi ubiti igralce in tako spremeniti vrednost delnic kluba, ki je trenutno vodilni v nemški Bundesligi, da bi te strmo padle.

Čeprav je Wenergold, ki ima nemško in rusko državljanstvo, priznal, da je sestavil bombe in jih sprožil, pa je zanikal, da je hotel koga ubiti. Svoje dejanje je obžaloval. Želel je le razširiti strah, da bi tako vplival na vrednost delnic in posledično zaslužil ogromno količino denarja. Kot je v času preiskave pisal nemški časopis Bild, bi lahko tako zaslužil tudi do skoraj štiri milijone evrov.

Sodišče je odločilo, da mora napadalec za 14 let v zapor. Odločilo je, da je kriv poskusa umora v 28 primerih. Tožilstvo je sicer zahtevalo dosmrtni zapor, obramba napadalca pa je medtem zahtevala največ deset let zapora. Wenergolda je obramba v sklepnem zagovoru opisala kot zelo nesamozavestno osebo z narcističnimi lastnostmi.

