Napaka na olimpijskem slalomu dobra šola za Hadalina

Na kombinaciji dokazal, da je dober smučar

22. februar 2018 ob 08:08

Pjongčang - MMC RTV SLO

Po dveh solidnih nastopih v kombinaciji in veleslalomu si je od olimpijskega slaloma Štefan Hadalin obetal dober nastop, a je na prvi progi napravil napako in odstopil.

Najboljši slovenski slalomist je, kot pravi, hitro ujel ritem in bil zadovoljen s svojim smučanjem. Tudi vmesni čas je bil po njegovih besedah soliden, nato pa je zajel količek in sledil je odstop: "Žalosten sem, ker se mi taka napaka ni zgodila že zelo dolgo, tokrat pa. Glede na razmere, konkurenco in svoje počutje v zadnjem času sem začel zelo dobro in tako tudi smučal do napake. Dal sem od sebe vse, kar sem lahko, nato pa se je žal pripetila ta napaka. Neka dobra šola za naprej. Mislim, da bi se s solidno prvo vožnjo dalo napasti v finalu, a je to le pod 'če'. Žal nisem prišel v cilj in moral bom poskusiti naslednjič. Kar zadeva vreme, so bile razmere idealne za tekmovanje. Podlaga je precej agresivna in že pri moji številki je bilo ob količku onemogočeno peljati čisto ostro linijo, vendar je vseeno proga precej dobro pripravljena."

22-letni Vrhničan je že nekajkrat opozoril nase, tudi lani na svetovnem prvenstvu, kjer je bil v slalomu deseti. V svetovnem pokalu ima zaradi premajhnega števila FIS-točk visoko številko, na olimpijsko tekmo, ki jo je presenetljivo dobil Šved Andre Myhrer, pa se je podal 28. po vrsti, kar mu je omogočalo napad: "Cilj je bil, da smučam, kot sem začel. Sestavim dobro prvo vožnjo in poskušam priti v finale z nekim dobrim izhodiščem, v drugi pa bi ob dobri številki sledil napad. Vidimo, da so tu v ospredju tudi kakšni smučarji, ki sicer v svetovnem pokalu niso. Razlike po prvi vožnji tudi niso bile prevelike. S tega vidika je bila priložnost tudi za številke, kakršna je moja, oziroma smučarje, kot sem jaz, da dosežejo vidnejšo uvrstitev."

V Pjongčangu je že nastopil v dveh disciplinah. V kombinaciji je zasedel osmo mesto, a verjame, da bi lahko posegel še bistveno višje, saj je specialist za slalom imel po smuku ugodno izhodišče: "S kombinacijo sem lahko zadovoljen, saj sem 6. februarja prvič po lanskem februarju prvič imel na nogah smukaške smuči. Biti eno leto brez smukaških smuči in se kosati z najboljšimi smukači, kot sem se, mislim, da dokazuje, da sem dober smučar. To je ena zelo svetla točka teh olimpijskih iger. Tudi osmo mesto kljub veliko slabšemu nastopu na slalomu, kot sem ga pokazal na specialnem do napake, je zelo spodbudno. Čeprav kombinacijo vsi podcenjujejo in govorijo, da je to disciplina v umiranju, se vseeno največji mojstri zanjo pripravijo, kot da je klasična specialna disciplina. Mislim, da tudi uvrstitev v tej disciplini nekaj šteje. Ponosen sem in vesel, da sem na prvih olimpijskih igrah dosegel takšno lepo uvrstitev."

Hadalina in Kranjca čaka še ekipna tekma

Na veleslalomu je bil nato 21., vendar je bil zelo hiter v finalu, ko je imel kar četrti čas: "Prvi nastop na veleslalomu morda ni bilo tisto, kar sem pričakoval, a celotno gledano sem sestavil smučanje, ki je bilo, sploh na drugi progi, že na ravni, na kateri sem sposoben biti. Deloma ali pa recimo kar zadovoljen sem tudi z veleslalomskim rezultatom. Za slalom pa sem se res dobro počutil, dobro smučal na ogrevanju, tudi na tekmi, a se je zgodila tista napaka. Moral bom pogledati posnetek, zakaj se je to zgodilo. Verjetno sem malenkost prehitro želel zaviti čez tisto prelomnico, da bi vzel dovolj hitrosti za spodnji del, ki je bolj ravninski, a sem se uštel in zajahal količek."

Na slalomu je štartal tudi Žan Kranjec, ki je navdušil s četrtim mestom na veleslalomu. Tako kot reprezentančni kolega tudi on ni prišel do cilja. "Jezen sem bil predvsem zato, ker vem, da v slalomu kar solidno smučam, a mi letos še ni uspelo sestaviti take slalomske vožnje. Seveda nisem računal na tak rezultat kot na veleslalomu, ampak sem hotel priti do cilja in zato sem bil jezen," je povedal Kranjec in se spomnil še odličnega nastopa na veleslalomu. "Zadovoljen sem, saj je to res vrhunska uvrstitev. Dobro sem smučal, zagotovo pa bi bil bolj vesel, če bi osvojil medaljo. Kdaj se bom zagotovo še spomnil na to, po drugi strani pa moram biti zelo ponosen na ta rezultat." V soboto smučarje na olimpijskih igrah čaka še ekipna tekma, na kateri bosta nastopila oba, Hadalin in Kranjec, ki je napovedal, da bodo zagotovo smučali po svojih zmožnostih, napadali, ne želi pa ničesar napovedovati, saj je to vendarle malce drugačna tekma, kot so jih sicer vajeni.

Iz Pjongčanga

Tilen Jamnik