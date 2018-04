"Napake in poškodbe Bayerna - Real slavil po preobratu"

Poudarki Že v prvem polčasu dve menjavi pri Bayernu zaradi poškodb Robbna in Boatenga

25. april 2018 ob 14:19,

zadnji poseg: 25. april 2018 ob 23:47

München - MMC RTV SLO

V Münchnu je na prvi polfinalni tekmi Lige prvakov Real Madrid po preobratu premagal Bayern z 1:2. Na Allianz Areni je bil tak izid tudi lani v četrtfinalu.

Bavarci so bili v prvem polčasu boljši in v 28. minuti povedli. Po hitrem protinapadu je zadel Joshua Kimmich, ki je po globinski podaji Jamesa Rodrigueza ostal povsem sam na desni strani, stekel v kazenski prostor in matiral Keylorja Navasa. Do odmora so gostitelji zapravili še nekaj priložnosti (Franck Ribery, Mats Hummels in Thomas Müller).

Real je bil na drugi strani nenevaren, a je v 44. minuti izenačil, ko je lepo z volejem z roba kazenskega prostora z levico mrežo zatresel Marcelo. V strelih v okvir vrat je bilo v prvem polčasu 3:2. Münchenčani so že v 8. minuti ostali brez poškodovanega Arjena Robbna (gleženj), v 34. minuti pa še brez Jeroma Boatenga (stegenska mišica). Zamenjala sta ju Thiago Alcantara in Niklas Süle.

V 57. minuti so gostje, ki lovijo tretji zaporedni evropski naslov, dosegli še en zadetek. Veliko napako na sredini igrišča je storil Rafinha, ki je podal naravnost tekmecem. Ti so hitro prišli pred vrata, gol je dosegel rezervist Marco Asensio. Bayern se do konca tekme ni več pobral, v napadu ni imel pravih rešitev in po 90 minutah so se veselili gostujoči navijači.

Lani Madridčani napredovali po podaljšku

Real je po lanski zmagi v četrtfinalu v Münchnu z 1:2 na povratni tekmi z enakim izidom izgubil, a se nato po podaljšku in na sporen način po nizu sodniških napak vendarle uvrstil v polfinale s skupnim izidom 6:3.

Tokrat je šlo že za 25. medsebojni obračun teh evropskih velikanov, ki sta skupaj osvojila 17 naslovov evropskih prvakov. Uspešnejši so seveda Španci, ki jih imajo 12, petkrat je bil kralj Evrope Bayern. Prvič sta se ekipi v evropskih tekmovanjih pomerili že davnega 31. marca 1976, ko se je tekma v Madridu končala brez zmagovalca (1:1), na drugi tekmi je po golih Gerda Müllerja Bayern slavil z 2:0.

Rafinha nadomestil Alabo

Bavarci so se v prvo polfinalno tekmo podali brez Davida Alabe, ki je izpustil torkov trening, zaradi nategnjene stegenske mišice pa je bil Avstrijec odsoten tudi na tekmi. V začetni postavi ga je zamenjal Rafinha. Na drugi strani trener kraljevega kluba Zinedine Zidane ni imel večjih težav s poškodbami svojih varovancev.

Liga prvakov, polfinale, prva tekma

BAYERN - REAL MADRID 1:2 (1:1)

70.000; Kimmich 28.; Marcelo 44., Asensio 57.



Bayern: Ulreich, Kimmich, Boateng ( 34./Süle), Hummels, Rafinha, Javi Martinez ( 75./Tolisso), Müller, James Rodriguez, Robben ( 8./Alcantara ), Ribery , Lewandowski.



Real Madrid: Navas, Carvajal ( 67./Benzema), Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro ( 83./Kovačić), Modrić, Kroos, Isco ( 46./Asensio), Vazquez, Ronaldo.



Sodnik: Björn Kuipers (Nizozemska)



Povratna tekma bo 1. maja. Finale bo 26. maja v Kijevu.

