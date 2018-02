Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Dries Mertens in soigralci ostajajo na prvem mestu. Foto: Reuters Federico Bernardeschi in Gonzalo Higuain sta zrežirala zmago Juventusa. Foto: Reuters Dodaj v

Napoli po slabem začetku razbil Lazio in ostaja na vrhu

Zmaga Juventusa v Firencah

10. februar 2018 ob 23:27

Neapelj - MMC RTV SLO

Nogometaši Napolija so na derbiju 24. kroga Serie A odpravili Lazio kar s 4:1 in tako obdržali točko prednosti pred Juventusom.

Že v jesenskem delu sezone so Rimljani povedli z 1:0, nato pa so se Neapeljčani prebudili v drugem polčasu in napolnili mrežo, tudi v Rimu so zadeli štirikrat.

Že v 3. minuti je Ciro Immobile z desne strani podal pred vrata, kjer je Stefan de Vrij spretno matiral Pepeja Reino. Napoli ni našel prave igre, tik pred odmorom pa je prišel do izenačenja. Jorginho je s polovice igrišča sijajno podal prek obrambe gostov, Jose Callejon si je velemojstsko zaustavil žogo in jo poslal v mrežo. V zadnji minuti prvega dela je Sergej Milinković-Savić zaradi grobega štarta prejel rumeni karton, trener gostiteljev Maurizio Sarri pa se je razjezil in bil izključen. 100. tekmo na klopi Napolija je tako do konca spremljal na tribuni.

Nad drugim polčasom je bil lahko navdušen. V 54. minuti je Callejon z desne strani podal pred vrata, kjer je Brazilec Wallace zatresel lastno mrežo. Le dve minuti zatem je Mario Rui streljal z 20 metrov, žoga je oplazila Piotra Zielinskega in prelisičila Thomasa Strakoshko. Končni izid je postavil Dries Mertens po podaji Zielinskega.



Stara dama ni blestela, a vseeno odnesla tri točke

V Neaplju še naprej sanjajo o prvem "scudettu" po letu 1990. Obeta se zelo napet boj v zadnji tretjini prvenstva. Juventus je v petek zvečer prišel do pomembnih treh točk na stadionu Artemio Franchi v Firencah (0:2).

V prvem polčasu so bili gostitelji boljši. V 21. minuti je Giorgio Chiellini v kazenskem prostoru igral z roko, sodnik Marco Guida je pokazal na belo točko, a se je po daljšem pogovoru z videosodnikom premislil. V 36. minuti je Gil Dias že ukanil Gianluigija Buffona, a je žoga zletela v vratnico.

V 56. minuti je Federico Bernardeschi, ki je poleti zapustil Fiorentino in se preselil k stari dami, s prostega strela s 17 metrov poskrbel za vodstvo Juventusa. Marco Sportiello je posredoval slabo, saj ni pričakoval strela v vratarjev kot. Končni izid je postavil Gonzalo Higuain po protinapadu, unovčil je lepo podajo Chiellinija.

24. krog:

FIORENTINA - JUVENTUS 0:2 (0:0)

Bernardeschi 56., Higuain 86.

Fiorentina: Sportiello, Milenković, Pezzella, Astori, Biraghi, Benassi (79./Eysseric), Badelj, Veretout, Gil Dias (68./Thereau), Simeone, Chiesa.

Juventus: Buffon, Lichtsteiner (60./Barzagli), Benatia, Chiellini, Alex Sandro, Khedira, Pjanić, Marchisio (66./Douglas Costa), Bernardeschi (78./Bentancur), Higuain, Mandžukić.

Sodnik: Marco Guida





SPAL - MILAN 0:4 (0:1)

Cutrone 2., 65., Biglia 73., Borini 90.

Kurtić je za Spal igral vso tekmo.



CROTONE - ATALANTA 1:1 (0:0)

Mandragora 80.; Palomino 88.

Iličić (Atalanta) je igral vso tekmo.



NAPOLI - LAZIO 4:1 (1:1)

Callejon 44., Wallace 54./ag, Mario Rui 56., Mertens 73.; de Vrij 3.

Napoli: Reina, Hysaj, Tonelli, Koulibaly, Mario Rui, Allan (82./Rog), Jorginho, Hamšik (46./Zielinski), Callejon (85./Maggio), Mertens, Insigne.

Lazio: Strakosha, Wallace, de Vrij, Radu, Marušić, Parolo, Lucas Leiva (68./Nani), Milinković-Savić, Lulić (61./J. Lukaku), Luis Alberto (61./Caicedo), Immobile.

Sodnik: Luca Banti

Nedelja ob 12.30:

SASSUOLO - CAGLIARI



Ob 15.00:

INTER - BOLOGNA



CHIEVO - GENOA



SAMPDORIA - VERONA



TORINO - UDINESE



Ob 20.45:

ROMA - BENEVENTO

Lestvica: NAPOLI 24 20 3 1 54:15 63 JUVENTUS 24 20 2 2 61:15 62 LAZIO 24 14 4 6 59:33 46 INTER 23 12 9 2 38:18 45 ROMA 23 13 5 5 33:17 44 SAMPDORIA 23 11 5 7 42:32 38 MILAN 24 11 5 8 34:30 38 ATALANTA 24 10 7 7 36:28 37 TORINO 23 7 12 4 33:29 33 UDINESE 23 10 3 10 36:32 33 FIORENTINA 24 8 7 9 33:31 31 BOLOGNA 23 8 3 12 28:35 27 GENOA 23 6 6 11 18:25 24 CAGLIARI 23 7 3 13 22:34 24 CHIEVO 23 5 7 11 21:40 22 SASSUOLO 23 6 4 13 14:41 22 CROTONE 24 5 6 13 19:41 21 SPAL 24 3 8 13 23:46 17 HELLAS VERONA 23 4 4 15 22:46 16 BENEVENTO 23 2 1 20 13:51 7

A. G.