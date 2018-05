Napoli zapravil še zadnjo možnost za "scudetto", Birsa zadel z glavo

Verona se seli v Serie B

5. maj 2018 ob 23:09,

zadnji poseg: 6. maj 2018 ob 17:05

Torino - MMC RTV SLO

Nogometaši Juventusa so v 36. krogu Serie A premagali Bologno s 3:1 in imajo šest točk naskoka pred Napolijem. Sedmi zaporedni naslov italijanskega prvaka imajo praktično že zagotovljen.

Neapeljčani so po porazu prejšnji teden v Firencah doživeli nov šok. Na stadionu San Paolo so le remizirali s Torinom (2:2). Marek Hamšik je v 71. minuti z izjemnim strelom z roba kazenskega prostora zatresel mrežo in vse je kazalo na zmago Napolija. Sedem minut pred koncem je Lorenzo De Silvestri zadel z glavo po sijajni podaji Adema Ljajića in Napoli se ni več pobral.

V italijanskem prvenstvu v primeru istega števila točk odločata medsebojni tekmi, obe sta se končali z zmago gostujočih ekip z 1:0. Skupna razlika v zadetkim pa je močno na strani Juventusa in dvomov o prvaku tako ni več.

Bologna dolgo časa pretila v Torinu

Bologna je v prvem polčasu prikazala zelo dobro igro in na odmor odšla s prednostjo. Trener stare dame Massimiliano Allegri je na začetku nadaljevanja v igro poslal Douglasa Costo, ki je zelo poživil igro in pripomogel k preobratu.

Verdi natančen z bele točke

Gostje so povedli v 26. minuti, ko je Gianluigi Buffon podal prekratko žogo do Danieleja Ruganija, branilec je nato v kazenskem prostoru podrl Lorenza Crisetiga. Sodnik Massimiliano Irrati se je posvetoval z videosodnikom, nato pa si je še sam ogledal posnetek ob stranski črti. Najstrožjo kazen je Simone Verdi izvedel šele štiri minute kasneje, a je bil natančen.

De Maio zadel lastno mrežo

Na začetku drugega polčasa so gostitelji silovito pritisnili. V 52. minuti je Juan Cuadrado z desne strani podal pred vrata, kjer je Sebastian De Maio zatresel lastno mrežo. Pred vrati Bologne je bilo nato vseskozi vroče, Cuadrado in Gonzalo Higuain nista bila dovolj zbrana.

Khedira in Dybala potrdila zmago

Po uri igre je Emil Krafth skoraj poskrbel za nov šok za gostitelje, Buffon je z roko odbil strel v vratnico. Kazen je prišla že v 63. minuti, ko je Douglas Costa ušel po levi

strabni in podal pred vrata, vratar Antonio Mirante je bil prekratek, na daljši vratnici pa je Sami Khedira z volejem zatresel mrežo. Zmago je potrdil Paulo Dybala z levo nogo v 69. minuti po novi izjemni akciji Douglasa Coste.

Verona se seli v Serie B

Naslednji teden Juventus gostuje na Olimpicu pri Romi, v zadnjem krogu pa gosti odpisano Verono. Milan je na San Siru odpravil Verono s 4:1 in jo poslal v Serie B.

Chievo po golu Birse bližje obstanku

Izjemno pomembno zmago v boju za obstanek je dosegel Cheivo, ki je premagal Crotone z 2:1. Prvi zadetek za rumeno-modri je dosegel Valter Birsa v 12. minuti z glavo po podaji Massima Gobbija. Osem minut pred koncem je Mariusz Stepinski z roba kazenskega prostora. Marco Tumminello je znižal v sodnikovem dodatku. Birsa je igral vso tekmo, Boštjan Cesar pa je sedel na klopi.

36. krog:

MILAN - VERONA 4:1 (2:0)

Calhanoglu 11., Cutrone 32., Abate 49., Borini 89.; Li 85.

JUVENTUS - BOLOGNA 3:1 (0:1)

De Maio 52./ag, Khedira 64., Dybala 69; Verdi 30./11-m

Juventus: Buffon, Rugani, Barzagli, Asamoah, Cuadrado (72./Lichtsteiner), Khedira, Marchisio, Matuidi (46./Douglas Costa), Alex Sandro (84./Bernardesci), Dybala, Higuain.

Bologna: Mirante, Krafth (60./Torosidis), Romagnoli, de Maio, Mbaye, Nagy, Crisetig, Poli, Keita, Verdi (73./Destro), Avenatti (66./Palacio).

Sodnik: Massimiliano Irrati

UDINESE - INTER 0:4 (0:3)

Ranocchia 12., Rafinha 43., Icardi 45., Valero 71.

RK: Fofana 49./Udinese

Handanović (Inter) je branil vso tekmo.

LAZIO - ATALANTA 1:1 (1:1)

Caicedo 24.; Barrow 2.

Iličić (Atalanta) je vstopil v igro v 52. minuti.

SPAL - BENEVENTO 2:0 (1:0)

Paloschi 25., Antenucci 83./11-m.

Kurtić (SPAL) je igral vso tekmo.

CHIEVO - CROTONE 2:1 (1:0)

Birsa 12., Stepinski 82., Tumminello 94.

Birsa je igral vso tekmo, Cesar (oba Chievo) je bil na klopi.



GENOA - FIORENTINA 2:3 (0:1)

Rossi 64., Lapadula 68.; Benassi 43., Eysseric 77., Dabo 80.

RK: Pandev 71., Zukanović 84./Genoa



NAPOLI - TORINO 2:2 (1:0)

Mertens 25., Hamšik 71.; Baselli 55., De Silvestri 83.

Ob 18.00:

SASSUOLO - SAMPDORIA



Ob 20.45:

CAGLIARI - ROMA

Lestvica: JUVENTUS 36 29 4 3 84:23 91 NAPOLI 36 26 7 3 73:28 85 LAZIO 36 21 8 7 85:44 71 ROMA 35 21 7 7 59:28 70 INTER 36 19 12 5 62:26 69 MILAN 36 17 9 10 50:40 60 ATALANTA 36 16 11 9 56:37 59 FIORENTINA 36 16 9 11 53:40 57 SAMPDORIA 35 16 6 13 55:54 54 TORINO 36 11 15 10 50:44 48 GENOA 36 11 8 17 32:40 41 BOLOGNA 36 11 6 19 39:49 39 SASSUOLO 35 9 10 16 26:57 37 SPAL 36 7 14 15 35:56 35 CHIEVO 36 8 10 18 33:58 34 CROTONE 36 9 7 20 37:62 34 UDINESE 36 10 4 22 46:63 34 CAGLIARI 35 9 6 20 31:60 33 HELLAS VERONA 36 7 4 25 29:75 25 BENEVENTO 36 5 3 28 32:83 18

A. G.