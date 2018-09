Narobe svet: Slovenija najbolj neizkušena v vratih in obrambi

Poudarki Od playoffa z Ukrajino ostalo sedem igralcev

Miha Zajc je junija v Podgorici s podajo Romanu Bezjaku in lastnim golom zrežiral zmago Slovenije nad Črno Goro (2:0) in poskrbel, da je Tomaž Kavčič v tretjem poskusu prišel do prve zmage v vlogi selektorja. Zdaj bo 24-letni Šempetrčan in glavni kreator igre Empolija eden ključnih adutov za četrtkovo tekmo z Bolgarijo in nedeljsko gostovanje na Cipru. Foto: www.alesfevzer.com Vid Belec je del reprezentance že 7 let, prvič je bil vpoklican februarja 2011 za tekmo z Albanijo, debitiral je proti Argentini junija 2014, v zadnjih treh letih pa zbral 6 nastopov, vse na prijateljskih tekmah, dvakrat je ohranil mrežo nedotaknjeno, prejel pa 9 golov. Foto: EPA Selektor Kavčič je kapetanski trak zaupal daleč najbolj izkušenemu reprezentantu Bojanu Jokiću (90 nastopov in 1 gol ter 1 izključitev), ki je z 32 leti tudi za vsaj tri leta starejši od vseh drugih izbrancev. V novi sezoni je levi bočni branilec s komaj četrtim klubskim golom kot kapetan Ufe izločil Domžale iz Evropske lige, avgust pa je sklenil s komaj tretjo izključitvijo klubske kariere, v kateri je po Evropi zbral 291 tekem. Foto: www.alesfevzer.com

3. september 2018 ob 08:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

S prvim septembrskim tednom se začenja premierna Liga narodov, v katero gre nogometna reprezentanca Slovenija kot prvopostavljena v skupini z Bolgarijo, Ciprom in Norveško, a je pred zborom je več vprašanj in dvomov kot odgovorov.

Pred še vedno svežim selektorjem Tomažem Kavčičem je hočeš-nočeš tekmovalni izziv, kjer bo po koncu šestih jesenskih tekem o uspešnosti vse povedal izid, veliko odziv gledalcev na tribunah Stožic, nekaj pa tudi sama igra. Morebitna osvojitev skupine 3 tretjega razreda novega Uefinega tekmovanja za državne reprezentance sicer odpira dodatno pot do preboja na Evropsko prvenstvo 2020, če se Sloveniji v poznejših kvalifikacijah ne bi uspelo zavihteti na prvi dve mesti v eni izmed 10 skupin, ki jih bodo izžrebali 2. decembra letos v Dublinu.

Povprečen reprezentant star 26,4 leta s 13,5 nastopa

Slovenija je bila velikemu tekmovanju nazadnje blizu pred slabimi tremi leti, ko se je novembra 2015 v dodatnih kvalifikacijah pomerila z Ukrajino. Od takratne izbrane vrste Srečka Katanca se zdaj v novo Ligo narodov podaja 7 igralcev, od 26 zdajšnjih Kavčičevih izbrancev ima samo kapetan Bojan Jokić več kot 50 nastopov, 11 od 26 reprezentantov je v slovenskem dresu zaigralo vsaj 10-krat, kar šesterica še čaka na debi. Izjemoma na Bledu, in ne na Brdu se danes opoldne zbira tako precej neobičajna izbrana vrsta Slovenije, ki je povprečno stara 26,4 leta, ima pa le 13,5 nastopa za državni grb.

Brez udeležencev Lige prvakov

Najmanj reprezentančnih izkušenj in/ali igralskih minut je med vratarji in branilci. Košarica Jana Oblaka je zasenčila septembrski reprezentančni seznam in tako gre Slovenija, ki slovi po vrhunskih vratarjih, zdaj v tekmo z Bolgari in Ciprčani brez najbolj cenjenega in znanega Slovenca v športnem svetu. Še več, v Kavčičevi postavi ni niti enega nogometaša, ki bo letos igral Ligo prvakov: po omenjenem porazu v playoffu z Ukrajino se je na hitro od reprezentance poslovil Samir Handanović (Inter), medtem ko se v članski vrsti ni našlo mesto za Jaka Bijola.

Kavčičevi izbranci skupno manj vredni kot Oblak

19-letni Vuzeničan je po uveljavitvi pri Rudarju Velenje poleti prestopil v CSKA Moskvo, kjer si je nenadejano hitro priigral redno minutažo (396 minut v 7 nastopih, povprečna WhoScored ocena 6,73) in bo z ruskim vojaškim klubom igral v Ligi prvakov. Če za primerjalno merilo trenutne kakovosti slovenskih nogometašev in klubov, v katerih igrajo, vzamemo še Evropsko ligo - v skupinskem delu drugega celinskega tekmovanja bodo nastopili samo štirje Slovenci: Miha Mevlja, Petar Stojanović, Kevin Kampl in Benjamin Verbič. Po oceni Transfermarkta je skupna vrednost 26-erice 65,25 milijonov evrov, samo Oblak pa je cenjen na 70 milijonov.

VRATARJI: Belec igra samo za Slovenijo

Po pedigreju in dosedanjih 7 reprezentančnih nastopih je po Oblakovi vnovični odpovedi predvidena št. 1 Vid Belec, ki pa je obsojen na klop Sampdorie. Od prihoda v Genovo konec januarja je branil na samo dveh klubskih tekmah, zato pa je branil na vseh treh spomladanskih tekmah Slovenije.

BRANILCI: Išče se partner za Mevljo

Kapetan Jokić ima zacementirano mesto na levem bočnem položaju in je spočit, ker zaradi izključitve prestaja kazen dveh tekem v Premier ligi. Na sredini je steber Miha Mevlja, ki pa kljub dobrim predstavam (povprečna ocena 7,12) na zadnjih dveh tekmah ruskega prvenstva ni igral. Drugi se potegujejo za preostali dve mesti: za Mevljinega partnerja, odprt je zlasti desni bok. Zanimivo, da dva vpoklicana iz druge italijanske lige skorajda ne igrata.

VEZISTI: Kampl ali Zajc ali en spredaj, drugi zadaj?

Krhin, Kurtić in Kampl so staroselci, a mlajši naj bi poskrbeli za zaostritev notranje konkurence. Proti Črni gori je s prvencem prepotrebno prijateljsko reprezentančno zmago zrežiral Miha Zajc, ki že navdušuje tudi v Serii A, a po renomeju in vseh minulih zapletih s Katancem se največ vseeno zahteva od Kevina Kampla.

NAPADALCI: Šporar z 11 goli na 12 tekmah

Z izjemo Roberta Berića, ki vseeno ostaja v St. Etiennu, so napadalci v polnem pogonu in tudi pri strelu. Po stažu in klubu sta v prednosti Tim Matavž in Roman Bezjak, a zato Andraž Šporar in Luka Zahović ponujata kemijo, saj sta bila standardna partnerja v mlajših reprezentancah (za U-19 in U-21 sta na skupno 35 tekmah dosegla 16 golov), na zbor pa prihajata kot prva strelca slovaškega in slovenskega prvenstva.

V tabelo so za igralnim časom dodane povprečne ligaške ocene statističnega portala WhoScored.

Ocene so decimalne od 1 do 10 po študijskem sistemu, izhodišče pa znaša 6,0. Vrednosti se določajo na podlagi dogodkov in dejavnosti nogometaša (od golov, ključnih podaj, podaj, preigravanj do posredovanj in napak ter kazni). WhoScored pokriva 15 svetovnih lig in obe evropski tekmovanji.

Toni Gruden