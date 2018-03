Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nashville vodi v Zahodni konferenci. Foto: Reuters Dodaj v

Nashville do zmage v podaljšku, Vegas klonil tretjič zapored

Lundqvist znova ustavil 50 strelov

3. marec 2018 ob 10:14

Vancouver - MMC RTV SLO

Hokejisti Nashvilla so v Ligi NHL zmagali sedmič zapored, potem ko so v Vancouvru v podaljšku strli odpor gostiteljev s 3:4. Po 43 sekundah dodatka je zadel Calle Jarnkrok.

Predatorsi so drugi večer zapored nadomestili zaostanek z 0:2, Canucksi pa drugič zapored doma doživeli poraz v podaljšku



Za Nashville so se med strelce vpisali še Mike Fisher, Kevin Fiala in Ryan Ellis. Za Vancouver je Daniel Sedin dosegel gol in podajo. Preostala strelca sta bila Bo Horvat in Brandon Sutter.

Senatorsi prekinili niz petih zaporednih porazov

Tretji zaporedni poraz je doživel vodilni v Pacifiški diviziji Vegas, doma je s 4:5 klonil pred Ottawo. Bobby Ryan je v statistiko vpisal zadetek in dve podaji, Erik Karlsson pa tri podaje. Senatorsi so prekinili niz petih zaporednih porazov in v gosteh slavili prvič po šestih porazih. Craig Anderson je imel 25 obramb.



Pri Vegasu so Reilly Smith, Colin Miller in William Karlsson dosegli po gol in podajo. Marc-Andre Fleury je zbral 33 obramb.

Pet točk MacKinnona

Colorado je za tretjo zaporedno zmago kar s 7:1 premagal Minnesoto. Nathan MacKinnon se je izkazal z dvema zadetkoma in tremi podajami. Alex Galčenjuk je v dresu Montreala dosegel tri gole, Canadiensi so bili v gosteh s 3:6 boljši od New York Islandersov.

Henrik Lundqvist je ob zmagi New York Rangersov nad Calgaryjem z 1:3 na 36. rojstni dan še na drugi tekmi zapored zbral 50 obramb, kar do zdaj ni uspelo še nobenemu vratarju v Ligi NHL.

Tekme 2. marca:

NY ISLANDERS - MONTREAL 3:6

FLORIDA - BUFFALO 4:1



CAROLINA - NEW JERSEY 3:1



WINNIPEG - DETROIT 4:3



COLORADO - MINNESOTA 7:1



CALGARY - NY RANGERS 1:3



VANCOUVER - NASHVILLE 3:4 - v podaljšku

VEGAS - OTTAWA 4:5



ANAHEIM - COLUMBUS 4:2

Tekme 3. marca:

TAMPA BAY - PHILADELPHIA

DALLAS - ST. LOUIS



LOS ANGELES - CHICAGO



PITTSBURGH - NY ISLANDERS



BOSTON - MONTREAL



WASHINGTON - TORONTO



ARIZONA - OTTAWA



EDMONTON - NY RANGERS



VZHODNA KONFERENCA LESTVICA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 65 44 17 4 92 BOSTON BRUINS 62 39 15 8 86 TORONTO MAPLE LEAFS 66 39 20 7 85 WASHINGTON CAPITALS 64 36 21 7 79 PHILADELPHIA FLYERS 64 34 20 10 78 PITTSBURGH PENGUINS 65 36 25 4 76 NEW JERSEY DEVILS 65 33 24 8 74 CAROLINA HURRICANES 65 29 25 11 69 --------------------------------------- COLUMBUS BLUE JACKETS 65 32 28 5 69 FLORIDA PANTHERS 62 31 25 6 68 NEW YORK ISLANDERS 65 29 29 7 65 NEW YORK RANGERS 65 29 30 6 64 DETROIT RED WINGS 64 26 28 10 62 MONTREAL CANADIENS 64 25 29 10 60 OTTAWA SENATORS 63 22 31 10 54 BUFFALO SABRES 65 20 34 11 51

ZAHODNA KONFERENCA LESTVICA T Z P PK To NASHVILLE PREDATORS 64 41 14 9 91 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 64 41 18 5 87 WINNIPEG JETS 64 38 17 9 85 MINNESOTA WILD 65 36 22 7 79 SAN JOSE SHARKS 65 35 21 9 79 DALLAS STARS 64 36 23 5 77 LOS ANGELES KINGS 65 36 24 5 77 ANAHEIM DUCKS 65 32 21 12 76 --------------------------------------- COLORADO AVALANCHE 64 35 24 5 75 ST. LOUIS BLUES 65 35 26 4 74 CALGARY FLAMES 66 32 25 9 73 CHICAGO BLACKHAWKS 64 27 29 8 62 EDMONTON OILERS 64 27 33 4 58 VANCOUVER CANUCKS 65 24 32 9 57 ARIZONA COYOTES 63 19 34 10 48

M. R.